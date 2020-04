Tisztifőorvos: nem lehet még fellélegezni

A koronavírus-járvány még nem zajlott le, egyelőre nem lehet fellélegezni - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

2020. április 30. 15:48

Müller Cecília azt mondta, hogy a védekezés második szakaszába lépett Magyarország. Az egészségügy felkészült a fertőzöttek ellátására, akik száma növekedhet - tette hozzá, megjegyezve: továbbra is főleg az időseket féltik.

Az új intézkedések szabadabb mozgást tesznek lehetővé, ennek hatását fokozottan figyelik majd, hogy amennyiben szükséges, változtassanak a stratégián - jelentette ki.

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy a fertőzöttek 62, az elhunytak 63 százaléka fővárosi vagy Pest megyei. Megjegyezte: elsődlegesen ezek az járványügyi adatok szolgáltatták az alapját a most meghozott kormányzati döntéseknek. Azt kérte, hogy a szabályokat a továbbiakban is mindenki tartsa be.

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint továbbra is zajlik az egészségügyi dolgozók és civil önkéntesek oktatása. Összesen 23 ezren jelentkeztek képzésre, több mint 5000 orvos, 14 500 ezer ápoló és orvostanhallgató, illetve 1900 civil önkéntes. Közülük 18 ezren már sikeres záróvizsgát is tettek.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy anyák napja alkalmából kis leleményességgel lehet olyan videókat készíteni, amelyek örömet szereznek. Megjegyezte: a virágüzletek korlátozás nélküli nyitva tartása is segíti az ajándékozni vágyókat. Emellett semmilyen adat nincs arra, hogy virággal terjeszthető a fertőzés, és a tárgyakon is csak rövid ideig marad életben a vírus, így a megfelelő odafigyeléssel nyugodtan köszönthetők az édesanyák.

Kérdésre válaszolva beszélt arról: Magyarországon nem tudnak olyan emberről, aki az otthonában hunyt el koronavírus-fertőzés miatt. Arról is beszélt: a koronavírus-fertőzésben elhunytak temetését nem szabályozza külön a jog, nincs kötelezően előírt hamvasztás.

Szintén kérdésre beszélt arról: a nagyobb létszámú, illetve koronavírus-fertőzésben érintett idősotthonok, szociális intézmények ellenőrzése után megkezdődött a kisebb létszámú, 100-nál kevesebb embert ellátó otthonok ellenőrzése, az első részeredmények jövő hét végén várhatók.

Azt is közölte: a fertőzöttek 13 százaléka egészségügyi dolgozó, ez átlagos arány, azonos a világ más, a fertőzést alacsony szinten tartó országainak arányával.

Kérdésre válaszolva szólt arról is: a Tatabányai Kórházban a fertőzöttek száma miatt felvételi zárlatot rendeletek el, a járványügyi vizsgálatot lefolytatták, ismert, hogy hány beteg és fertőzött egészségügyi dolgozó van.

Hozzátette: a kórház dolgozóit minden 7. napon tesztelik.

Kórházfőparancsnok: a nagyobb idősotthonokban is lesznek kórházparancsnokok

A nagyobb, 200-nál több embert ellátó idősotthonokban is lesznek kórházparancsnokok - közölte a koronavírus-járvány miatt kinevezett országos kórházfőparancsnok az operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Halmosi Zsolt elmondta: 18 ilyen intézményt jelöltek ki az országban. Ezek közül nyolc önkormányzati kezelésben van, ötöt a központi költségvetésből tartanak fenn, három egyházi, kettő pedig magánintézmény.

Kiemelte: a kórházparancsnokok a felelősséget nem fogják átvenni a fenntartóktól, csak a járványveszéllyel kapcsolatos szabályok betartására és az egészségügyi készletek védelmére tehetnek javaslatot.

Halmosi Zsolt jelezte, csütörtökön lépett hatályba az idősotthonoknál is kórházparancsnok kinevezésére lehetőséget adó kormányrendelet.

A rendelet előírása szerint erre az egészségügyért felelős miniszter tehet javaslatot, a döntést a belügyminiszter hozza meg. Az intézményparancsnokoknak lehetőségük van az idősotthonokban a járványügyi szabályok és az egészségügyi készletek védelmére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzésére.

Amint a belügyminiszter meghozza döntését, az intézményvezetők megkezdik a munkájukat - közölte Halmosi Zsolt.

Fokozatosan, szigorú szabályok és menetrend szerint indítják újra az életet

A hétfőn életbe lépő új szabályokkal megkezdődik a járvány elleni védekezés második szakasza, amelyben szigorú szabályok és menetrend szerint indítják újra az életet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert azt is elmondta, hogy a járvány területi különbségei miatt eltérő szabályok vonatkoznak majd vidékre és Budapestre.

Kiemelte azt is, hogy hatályba lépett az a kormányrendelet, amely a kijárási korlátozással kapcsolatban alapos indoknak minősíti - figyelemmel a közelgő érettségire - a tanulmányi kötelezettség teljesítését, valamint a tanulmányok lezárásából fakadó vizsgakötelezettségek teljesítését.

Azt is közölte, hogy 304-re emelkedett a járványüggyel kapcsolatban indított büntetőeljárások száma. Rémhírterjesztés miatt 80, közveszéllyel fenyegetés ügyében 26, csalás miatt 92, járványügyi szabályszegés ügyében pedig 18 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást. Ezekkel összefüggésben mostanáig 56 gyanúsítottat hallgattak ki.

A határforgalomról Kiss Róbert közölte: a teherforgalomban a belépő oldalon Csanádpalotánál és Ártándnál, a kilépő oldalon Csanádpalotánál egyórás várakozási idővel kellett számolni délelőtt.

Beszámolt arról is, hogy az elmúlt 24 órában 1186 hatósági házi karantént rendeltek el, így ismét 10 ezer fölé emelkedett ezek száma. A hatósági házi karanténnal összefüggésben az elmúlt 24 órában 19 esetben tapasztaltak szabályszegéseket. A rendőrség március 12-től ellenőrzi a hatósági házi karanténban levőket, eddig összesen 1333 esetben kellett intézkedniük a szabályokat be nem tartókkal szemben - mondta el Kiss Róbert.

Közölte, a kijárási korlátozással összefüggésben az elmúlt 24 órában 1075 rendőri intézkedést történt, ebből 448 esetben figyelmeztetéssel éltek, 296 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, illetve 331 esetben feljelentést tettek. A kijárási korlátozással kapcsolatban eddig 39 ezer 619 intézkedést tettek.

A háromnapos hosszú hétvégére vonatkozó újságírói felvetésre, miszerint piknikezők lephetik el a nagyobb parkokat, azt mondta: május 3-ig az eredeti ütemben végrehajtják a kijárási korlátozás rendőrségi ellenőrzését. Továbbra is csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát mindenki - hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az előttünk álló hétvégén az önkormányzatok rendelettel az általánosnál szigorúbb szabályokat is hozhatnak.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy egyes kerületi polgármesterek különböző forgalomkorlátozásokat szerveznek, azt közölte: az önkormányzatok a saját kezelésükben lévő közutakról hozhatnak saját hatáskörükben forgalomkorlátozó döntéseket.

Arra a felvetésre, nem tartanak-e attól, hogy a fővárosból tömegek indulnak majd vidékre, arra hívta fel a fővárosiak figyelmét, hogy Budapesten a kijárási korlátozások magatartási szabályai május 3. után is érvényben maradnak. A fővárosiak továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonaikat - mondta Kiss Róbert.

MTI