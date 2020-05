Megújult a józsefvárosi plébániatemplom

A Brazíliából érkező misszionáriusok főként főiskolásokkal, egyetemistákkal foglalkoznak, így a számos egyetemnek helyet adó VIII. kerület alkalmas terep számukra az evangelizációra.

2020. május 1. 09:53

A felújított józsefvárosi Szent József-plébániatemplom 2020. április 30-án. A külső rekonstrukció 800 millió forint állami támogatásból valósult meg, a belső felújításra pedig 400 milliós állami támogatásból kerül sor. A kéttornyos épület a magyarországi klasszicizáló késő barokk építészet jeles emléke. Tornyai 70 méter magasak. MTI/Mohai Balázs

Felújították Budapesten a VIII. kerületi Szent József-plébániatemplomot. A teljes körű külső rekonstrukció 800 millió forint állami támogatásból valósult meg.

A templomot pénteken a koronavírus-járvány miatt zárt körű ünnepség keretében áldja meg Michels Antal plébános.



Michels Antal az MTI-nek elmondta: a külső felújítást két ütemben belső korszerűsítés és rekonstrukció követi majd, a külső-belső munkálatokat összesen 1,2 milliárd forint állami támogatásból végzik el.



Ismertette: a műemlékvédelem alatt álló, teljes körűen a legutóbb az 1950-es években felújított épületre "ráfért" a tatarozás. A homlokzatról lehulló faldarabok két autóban is kárt tettek, az épületet díszítő Szent Adalbert-szobor leszakadó bal karja pedig kis híján eltalált egy kerékpárost.



A külső rekonstrukció során kicserélték a tetőt, restaurálták a homlokzaton található szobrokat, domborműveket és más díszítőelemeket, felújították a nyílászárókat és a templom lábazatát - sorolta.



Hozzátette: a korábban sárga templom krémszínű lett, mert a Horváth Mihály téren álló Fazekas Mihály Gimnázium sárga épülettömbje mellé nem szerettek volna még egy ugyanolyan színű épületet.





A domborművek, az oszloptartó részek és a szenteket ábrázoló szobrok fehér színt, a keresztek, a timpanon és a szentek attribútumai - mint például Szent Adalbert pásztorbotja és Árpád-házi Szent Margit kezében a liliom - pedig új aranyozást kaptak.



Ugyancsak restaurálták a templom óráit. A két torony négy-négy oldalán összesen nyolc számlap mutatja a templom bármelyik oldaláról látható pontos időt.



A plébános kitért arra: a külső felújítás után megújul a belső tér is. Az első ütemben - várhatóan szeptemberre - kicserélik a víz-, gáz- és elektromos vezetékeket és korszerűsítik a hangosítást. A második ütemben a többi között restaurálják az oltárképet, amely az esztergomi bazilika oltárképe után a második legnagyobb Magyarországon.

A belső felújítás részeként megújul a "téli kápolna" (ahol fűtési idényben tartják a szentmiséket), a hittantermek, és kiállítóteret is kialakítanak a templomban.



Michels Antal szólt arról is: a VIII. kerületben lévő plébániatemplom sokféle feladatot ellát, számos társadalmi réteg otthonra talál falai között. A templomban vasárnap délutánonként hajléktalanoknak tartanak szentmisét. A szomszédos Tömő utcában működnek és a templommal szoros kapcsolatban állnak a hajléktalanokat gondozó Teréz anya nővérei, és az épületben tartja összejöveteleit a szintén hajléktalanokat, valamint szenvedélybetegeket, prostituáltakat segítő Új Fészek csoport.



A plébánián HungaRió néven kávézót működtet a Shalom Katolikus Közösség. A Brazíliából érkező misszionáriusok főként főiskolásokkal, egyetemistákkal foglalkoznak, így a számos egyetemnek helyet adó VIII. kerület alkalmas terep számukra az evangelizációra. Emellett a plébániának van karitász- és KÉSZ- (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) csoportja, valamint nyugdíjasklubja is - tette hozzá Michels Antal.

MTI