Tisztifőorvos: elkerülni a járvány berobbanását

Továbbra is szeretnénk elkerülni a járvány berobbanását - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Utoljára frissítve: 2020. május 1. 14:08

2020. május 1. 12:24

Müller Cecília nagy eredménynek nevezte, hogy sikerült a járvány berobbanását, a hirtelen nagyszámú megbetegedést elkerülni. Mint mondta, sikerült időt nyerni, fel tudtak készülni a legrosszabb forgatókönyvre is, de továbbra is szükség van óvatosságra, mértékletességre, a szabályok betartására.

Szavai szerint továbbra is szeretnék a járványt kontroll alatt tartani, ezért kéri, hogy a budapestiek és Pest megyeiek továbbra is tartsák be a kijárási korlátozás szabályait, és csak alapos okkal hagyják el otthonukat.



Az országos tisztifőorvos a vidéken élőktől is azt kérte, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó szabályokat.



Továbbra is mindenki tartsa be a 1,5 méteres védőtávolságot, az arcot takarják el az üzletekben és a tömegközlekedési járműveken - mondta. Hangsúlyozta: továbbra is érvényben marad a 65 év felettiek részére 9-12 óra között kijelölt vásárlási sáv az ország egész területén.



Müller Cecília kiemelte: "lassú felszabadítások" fognak következni, amiket járványügyi szempontból is szigorúan kontroll alatt tartanak, és hasznosnak nevezte a lakosság körében indult szűrővizsgálatokat. Jelezte, hogy az egészségügyi szolgáltatások is újraindulnak, amiről a napokban részletes tájékoztatást adnak.



Az országos tisztifőorvos szólt arról is: továbbra is javasolják, hogy amennyiben lehetséges, a munkáltatók tartsák fenn az online munkavégzés lehetőségét. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy fontos, hogy csak egészséges dolgozók vegyék fel a munkát, akik nem köhögnek, tüsszögnek, nincs lázuk. Mint mondta, néhány helyen, így a tatabányai kórházban is voltak olyan egészségügyi dolgozók, akik betegen végezték a munkájukat, és nem kizárható, hogy ennek szerepe volt a járvány terjedésében.

Reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat (Covid-19) vérvétellel a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján Budapesten 2020. május 1-jén. Reprezentatív minta alapján, csaknem 18 ezer ember bevonásával, átfogó szűrővizsgálatba kezdett a Semmelweis Egyetem (SE) vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a négy hazai orvosképző. A vizsgálatok célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és a koronavírussal fertőzöttek valós számáról. A tesztelésen a KSH által kiválasztottak vesznek majd részt "meghívásos alapon", az ország egész területéről, 14 év felett, minden korosztályból, és valamennyien "magánháztartásban" élők.



Felhívta a figyelmet a fokozott fertőtlenítés és a távolságtartás fontosságára a munkahelyeken is, javasolta az étkezőkben, pihenő- és dohányzásra kijelölt helyeken az egyidőben ott tartózkodók számának korlátozását. Ajánlott az épület belépési pontjain a fertőtlenítők kihelyezése, és a gyakran megérintett felületek - villanykapcsoló, lift gombjai, kilincsek - gyakori fertőtlenítése.



Szólt a szellőztetés fontosságáról is, mint mondta, ha nem megoldható a természetes szellőztetés, akkor ajánlott a szellőztető- és klímaberendezések tisztán tartása, virucid szerekkel történő kezelése. Kiemelte a munkahelyek étkezőiben a higiénés szabályok betartásának fontosságát, valamint a munkahelyi sportolás során a sporteszközök fertőtlenítését és a kellő távolság betartását.



Elmondta: 2863 nyilvántartott fertőzött van, 609 a gyógyultak száma. Csütörtökön 11-en haltak meg, és összesen 323 elhunytat tartanak nyilván, akinek a halálához hozzájárult a koronavírus-fertőzés. Pénteken 983 beteget kezeltek kórházban, 49-en vannak lélegeztetőgépen.



A tatabányai kórházban elrendelt felvételi zárlatról elmondta, a zárlat ideje alatt a betegek ellátása folyamatos, kijelölték az igénybe vehető ellátóhelyeket, ezekről a Nemzeti Népegészségügyi Központ internetes oldalán tájékozódhatnak a betegek. Egy kérdésre válaszolva közölte azt is, a kórház összes dolgozóját szűrik, nemcsak az egészségügyi dolgozókat, és cáfolta azt az információt, hogy nem kezdték még meg a tesztelést a kórházban.



Azzal kapcsolatban, hogy május 4-től lehetséges tavak, szabad vizek, strandok látogatása, megerősítette: a vízzel nem terjed a vírus, a strandokon fertőtlenítésre használt klór pedig elpusztítja azt, így ha a látogatók betartják az ajánlott távolságot, akkor nem lesz többletkockázata a vizek látogatásának.

Arra a felvetésre, hogy többen is jelezték, februárban átestek egy, a koronavírushoz hasonló betegségen, elmondta: nem zárható ki, hogy ezek az emberek valóban átestek az új koronavírus fertőzésén, egy vérvizsgálat tudná ezt tisztázni, ha valóban átestek a megbetegedésen és a szervezetük megfelelő mennyiségű ellenanyagot termelt. Felidézte: márciusban kezdődött nagyobb számban a betegség elterjedése, de nem zárható ki, hogy valaki februárban átesett a kornavírus-fertőzésen.



A gyógyultak vérplazmáját felhasználó kezelésről szólva azt mondta, az egyelőre kutatási projekt, nem nevezhető széles körben bevezetett terápiának, bár nagyon ígéretes kezelési módnak tűnik.



Arra a sajtóhírre, hogy a Pesti úti idősotthonban november óta nem volt orvos, úgy reagált: ezt a vizsgálat fogja tisztázni.

Az állampolgárok csak alapos okkal hagyhatják el otthonukat

Hétfőtől megkezdődik a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza új szabályokkal - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a pénteki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert - koronavirus.gov.hu

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: a kormányrendeletek új szabályokat határoznak meg többek között az üzletekre, az éttermekre, a fürdőkre és a rendezvényekre.



Kiemelte, hogy Budapesten és Pest megyében az eddigi kijárási és nyitvatartási korlátozások maradnak hatályban, itt az állampolgárok kizárólag csak alapos indokkal hagyhatják el otthonaikat.



Az ország többi részén azonban valamennyi üzlet, strand, szabadtéri fürdő, múzeum, állatkert kinyithat és látogatható. Az éttermek, kávézók, büfék, presszók kerthelyiségeiben, teraszain már tartózkodhatnak vendégek és ott elfogyaszthatják a megrendelt ételeket, italokat, de a vendéglátó egységek helyiségeiben csak az ott dolgozók lehetnek bent - mondta Kiss Róbert.



A rendezvényekre vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben vannak, de Budapest és Pest megye kivételével megtarthatók a vallási közösségek szertartásai, a polgári házasságkötés és a temetés a védőtávolság megtartásával - mondta.



A felsőoktatási intézmények újranyitásáról a rektorok dönthetnek, a kollégiumok látogatása továbbra is tilos - mutatott rá.



A sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények közt megtarthatóak, az amatőr sport, szabadidős sport megengedett - ismertette.



Az önkormányzatok rendeletalkotási lehetőségeiről azt mondta: az önkormányzatok helyben dönthetnek a településen lévő piacok nyitvatartási rendjéről, illetve arról, hogy ott az idősek mikor vásárolhassanak. Egy másik kormányrendelet a hosszú hétvégére ad lehetőséget az önkormányzatoknak arra, hogy május 1.-től május 3. éjfélig a kijárási korlátozásoktól eltérő, szigorúbb szabályokat hozzanak. Hozzátette: a szabálysértőkkel szemben továbbra is intézkedni fog a rendőrség.



Újságírói kérdésre azt mondta: nem tervezik, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben rendeletalkotási jogot kapjanak szigorúbb intézkedések meghozatalára.



Tájékoztatása szerint csütörtökön 751 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 10 384 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. Csütörtökön 32 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben. A rendőrség március 12. óta ellenőrzi a korlátozó intézkedés alatt állókat, azóta 1365 szabályszegővel szemben léptek fel.



A kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben csütörtökön 1051 esetben intézkedtek, ebből 405-en figyelmeztetést, 376-an helyszíni bírságot kaptak, míg 270 ember ellen feljelentést tettek a rendőrök. Március 28. óta ellenőrzi a rendőrség a kijárási korlátozások betartását, azóta 40 169 intézkedésre volt szükség.

Emelkedett a járvánnyal összefüggő bűncselekmények száma: 311 ilyen nyomozás van folyamatban, ebből 83 rémhírterjesztés, 26 közveszéllyel fenyegetés, 95 csalás, valamint 18 járványügyi szabályszegés miatt. Eddig 59 főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Változások léptek életbe a határforgalomban: május 1.-jétől a 7500 kilogramm legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik kizárólag Hegyeshalomnál léphetnek be Ausztria területére. Ugyancsak változás, hogy a május 1. és május 3. között a kelet-nyugati humanitárius tranzitfolyosókon csak Hegyeshalomnál és 18 óra és 8 óra között lehet átlépni a határt.

Péntek délelőtt a teherforgalomban belépő oldalon Rajkánál és Hegyeshalomnál egy, a kilépésnél Csanádpalotánál kétórás várakozással kellett számolni, a személyforgalomban Nagylaknál a kilépésre kellett 2 órát várni.

Arra a kérdésre, hogy változik a rendőrség feladata hétfőtől, amikor vidéken más szabályok lépnek életbe, az alezredes azt mondta: a rendőrség megkezdte a felkészülést, hogy a közterületen szolgálatot teljesítőknek tényszerű, pontos, az új szabályokhoz igazodó eligazításokat tudjanak tartani. Hozzátette: vidéken továbbra is ellenőrizni fogják a vendéglátó egységeket, a kerthelyiségeket és az általános egészségvédelmi intézkedések betartását.

Arra a kérdésre, hogy milyen intézkedésekkel kerülhető el, hogy a budapestiek tömegesen menjenek vidékre, azt mondta: bíznak abban, hogy a budapestiek és a Pest megyében élők csak alapos indokkal hagyják el az otthonaikat.

MTI