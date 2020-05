Nagy hangsúly van a biztonsági intézkedéseken az idei érettségin

Nagy hangsúly van a biztonsági intézkedéseken a hétfőn kezdődő érettségin, amelyre több mint 84 ezren jelentkeztek - mondta a köznevelési államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján vasárnap.

2020. május 3. 14:18

Maruzsa Zoltán kiemelte: a vizsgák 9 órakor kezdődnek, hogy az intézményekbe való eljutás egyszerűbb legyen, és "ne torlódjanak össze" az érettségizők és a munkába igyekvők tömegei. Hozzátette, a tömegközlekedésben sűrűbben indítanak járatokat, az intézmények előtt, a közterületeken a rendőrség segíti a forgalomirányítást.

Utalt rá, a vizsga írásbeli lesz, hogy a felére csökkentsék a személyes kontaktusok számát.

A tanulóknak a vizsgáknak helyet adó intézmények folyosóin és közösségi helyiségekben kötelező, a vizsga közben pedig erősen ajánlott a maszkviselés - közölte. Hangsúlyozta, a védekezést megszervezték, az ehhez szükséges maszkok, fertőtlenítőszerek kiszállítása megtörtént, az épületekben kitakarítottak, ellenőrizték a mosdók, közösségi területek felszereltségét.

Az államtitkár jelezte: az intézményekben az érettségi alatt folyamatosan betartják a higiéniás intézkedéseket, takarítanak, az épületek kapuit, ajtóit kitámasztják, a vizsga nyitott ablakok és szellőztetés mellett zajlik. A vizsgák alatt legfeljebb 10 vizsgázó lehet egy teremben, közöttük legalább másfél méter távolságot kell tartani - mondta.

Maruzsa Zoltán kitért rá, hogy a vizsgabeosztás elkészült, az idősebb, krónikus beteg pedagógusokat tehermentesítették. Egyúttal köszönetet mondott minden tanárnak, aki munkát vállalt az érettségin, mert a vizsga az ő áldozatvállalásuknak köszönhetően szervezhető meg.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy nem kötelező részt venni az érettségi vizsgán. Rámutatott, hogy ősszel is lesz érettségi és a keresztféléves felsőoktatási felvételit is meghirdetik. "Bárki, akár holnap reggel is dönthet úgy, hogy a vizsgát későbbre halasztja" - jelentette ki.

Szlávik: sokat megtanultunk az elmúlt két hónapban a vírusról

Sokat megtanultunk az elmúlt két hónapban a koronavírusról - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

Szlávik János kiemelte: ma már tudjuk, hogy a gyermekek szinte tünetmentesen vészelik át a betegséget, az időseknél viszont teljesen atípusos a lefolyása, sokan nem lázzal, hanem zavartsággal, elesettséggel, különböző fájdalmakkal jelentkeznek.

Hozzátette, azt is tudjuk, hogy a vírus mutálódik, de ez szerencsére alapvető tulajdonságait nem érinti.

"Nem tudunk még eleget a koronavírus pontos terjedésről, de azok az óvintézkedések, amelyeket megteszünk, úgy tűnik, elegendőek a nagyobb járvány elkerüléséhez" - fogalmazott.

A koronavírus okozta betegség kezeléséről azt mondta, alkalmazzák a tapasztalatokon alapuló módszereket, vírusellenes, immunerősítő terápiákat, köztük olyanokat, amelyek megakadályozzák a betegség legutolsó fázisában létrejövő citokinviharnak - a gyulladásos fehérjék fokozott termelésének - a létrejöttét.

Alkalmazzák továbbá a vérplazma-terápiát, amikor gyógyultak vérét használják fel a súlyos betegek életének megmentéséhez.

Hozzátette: vannak reményteli hírek az oltóanyag-fejlesztésről, talán szeptemberben már elérhető lesz a világ számára egy vagy két hatékony oltóanyag a koronavírus ellen.

Szlávik János köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak érkező adományokért, biztatásért is. Arra kért mindenkit, hogy kellő távolságtartással köszöntse az édesanyákat, az érettségizők figyelmét arra hívta fel, vigyázzanak egymásra és tanáraikra.

Hétfőtől kezdődik a védekezés új szakasza

Hétfőtől megkezdődik a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a vasárnap online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy a rendőrök a hétvégén eddig 3512 esetben intézkedtek a kijárási korlátozás megszegése miatt. Ebből 1751 volt figyelmeztetés, 986 esetben szabtak ki helyszíni bírságot és 775 feljelentést tettek. A kijárási korlátozásokkal összefüggésben március 28. óta több mint 44 ezer esetben volt szükség valamilyen rendőri intézkedésre.

Szólt arról, hogy Budapesten és Pest megyében az eddigi kijárási és nyitvatartási korlátozások maradnak hatályban. Az ország többi részén valamennyi üzlet, strand, szabadtéri fürdő, múzeum, állatkert kinyithat és látogatható. Az üzletekben és a tömegközlekedésben azonban szájat, orrot eltakaró orvosi maszkot, sálat vagy kendőt kell viselni - hangsúlyozta Kiss Róbert.

Tájékoztatása szerint szombaton 916 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 10 786 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. Szombaton 23 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben. A rendőrség március 12. óta ellenőrzi a korlátozó intézkedés alatt állókat, azóta 1453 szabályszegővel szemben léptek fel.

A határforgalomról szólva elmondta: a teherforgalomban belépő oldalon Röszkénél kell 1 órás, a személyforgalomban kilépő oldalon Nagylaknál pedig 2 órás várakozási idővel számolni.

Újságírói kérdésre elmondta: a rendőrség felkészült és megfelelő létszámmal ellenőrzi a hétfőtől életbe lépő új szabályok betartását. Amennyiben szükségessé válik, azonnal intézkednek majd - mondta. Egy másik kérdésre elmondta: leggyakrabban azzal követnek el szabálysértést az emberek, hogy nem alapos indokkal hagyják el otthonaikat, nem tartják be a távolságtartás szabályait, illetve nem a számukra kijelölt idősávban mennek vásárolni.

Arra a kérdésre, hogy az újrainduló repülőtéri utasforgalomban a külföldi utazásról hazatérőknek mire kell számítaniuk, azt válaszolta: a hazatérők kötelező egészségügyi vizsgálaton esnek át. Ha felmerül náluk a fertőzés gyanúja, kijelölt karanténba kerülnek, ha nem, akkor 14 napos hatósági házi karantént rendelnek el velük szemben.

Az alezredes igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy hazajöhet-e hétvégére a családjához az, aki például Németországban dolgozik. Hozzátette: a hatósági házi karantén alól az adhat felmentést, ha valaki igazolja, hogy gyógyult, fertőzés tüneteit nem mutatja, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy a hazautazást megelőzően 14 napos járványügyi megfigyelés hatálya alatt állt.

Arra a kérdésre, hogy szabálysértésnek minősül-e ha egy budapesti lakos autót vásárol, és teljesíti a bejelentési kötelezettségét a közlekedési hatóságnál a tulajdonjog-változásról, nemmel felelt az alezredes. Hozzátette: a jogszabály szerint alapos indoknak kell tekinteni, hogy a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási, illetve postai ügyintézés során megjelennek az emberek ezeknél a hivataloknál.

A vidéki enyhítésekkel kapcsolatban elmondta: a teraszokon, kerthelyiségekben történő fogyasztásnál megengedett lesz a jellemzően a belső térben található mellékhelyiségek használata.

Az operatív törzs vasárnapi tájékoztatóján Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat, akiknek a jelenlegi helyzetben elsősorban jó egészséget kívánt. Azt kérte: az emberek legyenek kreatívak, próbálják felköszönteni az édesanyákat, de közben vigyázzanak magukra és egymásra. Az érettségizőknek sok sikert kívánt.

MTI