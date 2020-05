A HVG meg a frenetikus német humor

Sosem hallottuk még, de hát a németek fő jellemzője a humor mellett az eredetiség.

„A HVG nem tétlenkedik, ha a valóságban nem, ám a liberális fantáziában kimeríthetetlen mennyiségben létező jelenségekről kell beszámolni. Most is közvetve a magyarországi diktatúráról írtak, ám eközben muszáj volt méltatniuk fantáziájuk legabszurdabb jelenségét is, az ún. »német humort«.

Szemben a magyarral, a germán közszolgálati tévé nem-propaganda távíróállomásként működik, hanem olyan szokatlan, világot a sarkaiból kiforgató, eredeti gondolatokat mutat be - rendkívül humoros formában! - mint hogy Magyarország diktatúra, és érdemes még itt Törökországot is említeni. Sosem hallottuk még, de hát a németek fő jellemzője a humor mellett az eredetiség. (A németek másik őstehetségét, a menetelést pedig csak a humorérzék hiánya miatt nem találják viccesnek itt Mucsán.)

Tudjuk azonban, hogy a liberális - és német - kiváltságként létező humor valójában mindig is véresen komoly problémákra mutat rá. A problémákat pedig - szintén liberális és német! modell szerint - meg kell oldani.

Hogyan lehet tehát egy ilyen keleti diktatúrát megszüntetni?

1) Meg kell szállni a renitens Magyarországot és a Berlinből kisugárzó Jóemberség által a Birodalomba kell integrálni.

2) »Végső megoldást« kell alkalmazni a magyarokkal szemben, mert nem tudnak viselkedni. (A problémák megoldása akkor a legjobb, ha végső.)

3) Csak a fideszesekkel szemben kell végső megoldást alkalmazni.

4) A németek már megváltoztak, így a végső megoldást csak 0rbánnal szemben kell alkalmazni.

Alig várjuk a vicc csattanóját, hátha most megértjük!”

Megadja Gábor: Hogyan lehet tehát egy ilyen keleti diktatúrát megszüntetni?