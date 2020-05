1144 helyszínen kezdődhet meg az érettségi

Érettségi vizsgát tartanak az ország 1144 helyszínén; sikeresen felhalmozták a szükséges egészségügyi eszközöket, és kiszállították a tételeket is - mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

2020. május 4. 09:50

Az államtitkár elmondta, az érettségi egy órával később kezdődik az eddig megszokotthoz képest (8 helyett 9-kor), hogy a diákok és a munkába járók szeparálva legyenek a közlekedési eszközökön. Emellett minden vizsgázó kap egészségügyi védőfelszerelést, vagyis maszkot, kézfertőtlenítőt és a tanárok kesztyűt is.

Egy teremben maximum tízen lehetnek, de vannak olyan iskolák, ahol még ennél is kevesebben lesznek. Tartani kell egymástól a megfelelő távolságot - tette hozzá Maruzsa Zoltán. Közölte, a járványügyi szakértők javaslatait is figyelembe véve tervezték meg az érettségi időpontját, hiszen a megbetegedések száma most alacsony.

"Tisztában vagyunk vele, hogy mindenkiben van egy kis félelem, meg aggodalom, hogy minden rendben lesz-e. Mi biztosak vagyunk abban, hogy minden rendben lesz" - hangsúlyozta Maruzsa Zoltán, hozzátéve, ehhez szükség van arra a bátorságra és elkötelezettségre is, amivel az érettségi megszervezésén dolgozók rendelkeznek.

MTI