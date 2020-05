Brüsszelben is vevők a második Soros-tervre

A spanyol szocialista kormány után a szintén baloldali olasz uniós biztos is támogatja az amerikai milliárdos ötletét az örökjáradék jellegű kötvényekről

2020. május 4. 13:38

Soha le nem járó örökkötvényt javasolt az Európai Uniónak a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság kezelésére George Soros, aki ezúttal a Der Spiegel hasábjain vázolta megoldási tervét. Az amerikai milliárdos a német liberális hetilapban a legutóbbi EU-csúcsra reagált, ahol a tagállami állam- és kormányfők azzal bízták meg az Európai Bizottságot, hogy e hét szerdáig terjesszen be egy új költségvetési javaslatot a 2021 és 2027 közti időszakra.

Soros szerint a válság kezelésére, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemre egy­aránt ezer-ezer milliárd euróra lenne szükség, ennek előteremtését szolgálná az örökjáradék-jellegű kötvény. „Az európai közvélemény és politikusai nem ismerik ezt a fajta kölcsönt, pedig hosszú történelemre tekint vissza” – írta a milliárdos. Az általa javasolt lejárat nélküli – a gyakorlatban hosszú lejáratú – hitelnek a tőkéjét nem, csak a kamatát kellene visszafizetni. Soros már korábban is írt az örökkötvényekről a hozzá és alapítványához köthető Project Syndicate oldalon is. Az uniós csúcsra időzített cikkében támogatásáról biztosította a szocialista spanyol kormány hasonló javaslatát. Nemcsak Pedro Sánchez kormánya, hanem az Európai Bizottság gazdaságért felelős tagja, az olasz szocialista Paolo Gentiloni is egy húron pendül Sorossal ebben a kérdésben.

A múlt héten a francia Les Echosnak beszélt arról, hogy egy körülbelül 1500 milliárd euró értékű gazdaságélénkítő csomag elfogadására van szükség a válság kezelésére. Egy olyan pénzügyi alapot kell létrehozni a biztos szerint, amely hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat is tud nyújtani a tagállamoknak, a legjobban sújtott ágazatoknak és térségeknek, e hitelek futamidejének pedig nagyon hosszúnak, vagy „örökösnek” kell lennie. Gentiloni úgy fogalmazott, 1000 milliárd eurós volumenű örökjáradék jellegű közös kötvényt kellene kibocsátani például évi fél­százalékos kamat mellett. Ez évente összesen mintegy ötmilliárd eurós terhet jelentene a tagállamoknak. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi két rádióinterjújában rámutatott, a milliárdos spekuláns előző, tömeges bevándorlást támogató javaslatai után elkészült a „második Soros-terv” is.

„Itt egy örökkötvény, egy örökjáradék, adunk nektek pénzt, tisztelt európaiak, nem is kell visszafizetni a tőkét, elég, ha a kamatot, de azt ne csak ti, hanem, tudjátok, a gyerekeitek is meg az unokáitok is meg hetedíziglen” – foglalta össze Soros tervét a kormányfő múlt pénteken, hozzátéve – „miután ennek a derék magyarnak a hálózata egész Európában döntő befolyással bír, nagyon kevés ország lesz, amelyik azt fogja mondani, hogy na, álljon meg a menet”. Egyértelműsítette azt is, hogy „ebből a levesből mi nem kérünk, szedjen ebből más, ha akar, de mi biztosan nem fogunk”.

A kormányfő szerint a koronavírus elleni védekezés miatti kritikaáradat is annak tudható be, hogy „a pénzügyi spekulánsok tervét majd ellenző Magyarország” szavát gyengíteni akarták, ezért „előre megtámadták” a magyarokat. Előző heti interjújában Orbán Viktor már felhívta a figyelmet, hogy a második Soros-terv „az Európai Unióra gyakorolt súlyos következményét tekintve legalább olyan veszélyes, mint a múltkori, migránsok betelepítésére vonatkozó terv”.

Magyar Hírlap