Szijjártó Péter: új típusú világgazdasági verseny indul

A gazdasági újraindulásról és az elmúlt egy héten a koronavírus-járvány kapcsán beszerzett egészségügyi felszerelésekről adott tájékoztatást a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlésben.

2020. május 4. 15:52

Zajlik a világ országaiban a politikai, gazdasági, egészségügyi vita a lazító intézkedésekről, és zajlik a vita azokról az aggodalmakról, amelyek az intézkedések előre nem látható következményeiről szólnak. Sok a bizonytalanság, de a gazdaság újraindítása kapcsán kijelenthető: új típusú világgazdasági verseny indul, semmi sem lesz ugyanolyan a világjárvány után, mint volt előtte – kezdte napirend előtti felszólalását Szijjártó Péter. Leszögezte: egy dolog biztos: a lazító intézkedések az emberi kontaktusok számának növekedésével járnak, az pedig az egészségügyi rendszerre háruló nyomás növekedését vetíti előre.

Ezért voltak fontosak a kormány által bevezetett korlátozó intézkedések, ami alatt zajlott az egészségügy felkészítése – fejtette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Felsorolta, hogy az elmúlt egy héten 37 repülő érkezett Kínából, valamint 10 kamion Európa reptereiről egészségügyi felszereléssel. 17 516 000 maszk jött 7 nap alatt, közel százmillió a világjárvány kezdete óta (99 624 000 darab), és még 69727 maszk jön a szerződések szerint. Egy hét alatt 620 lélegeztetőgép érkezett, vámolás és minőségellenőrzés után szakemberek üzemelik be őket. Az ezek használatához szükséges alkatrészek (betegőrző monitorok stb.) is folyamatosan érkeznek. 525 ezer vírusteszt érkezett ez idő alatt, már 2,5 milliót közelíti az importáltak száma, és még 1,2 millióra van szerződés. 16 140 000 különböző, védekezéshez szükséges ruházati termék érkezett 7 nap alatt. Összesen eddig több mint 56 millió darab, még 16 milliót várunk – mondta a miniszter. 850 000 gyógyszer is érkezett.

Szijjártó Péter megjegyezte végezetül, hogy az import kapcsán felmerült, hogy vannak az európai szabványnak nem megfelelő eszközök - ez nem igaz, mindegyik megfelel a rá vonatkozó szabályoknak, mind CE minősítéssel rendelkezik, és így felhasználható a vírus elleni küzdelemben.

Reakciók

Arató Gergely (DK): mi a logika abban, hogy Pest megyében marad a korlátozás, de például Fejér megyében nem, holott ott is súlyos a helyzet – tette fel a kérdést a politikus, hozzátéve: az sem logikus, hogy vidékiek jöhetnek Budapestre, ahol magasabb a fertőzzöttség szintje. Felidézte, hogy a Semmelweis Egyetem vizsgálata szerint egyes koronavírus gyorstesztek nem megbízhatóak, és az ezzel kapcsolatos kérdésre (kormány hozta-e be), nem válaszoltak. Érdemi tájékoztatást sürgetett.

Keresztes László Lóránt (LMP): ellentmondásos a helyzet a képviselő szerint, mert a kormány kijelentette, hogy a tömeges megbetegedésre felkészültek, épp mostanra várták Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint is a járvány tetőzését, ehhez képest most van az érettségi és a lazítás. Mi az ellentmondásos helyzet indoka, kérdezte.

Lukács László György (Jobbik): miért szerepel egyes, Kínából hozott maszkos dobozokon az, hogy nem való egészségügyi felhasználásra – tette fel a kérdést. Választ vár arra is, hogy az emberek hol teszteltessék le magukat ahhoz, hogy fogorvoshoz vagy szakorvoshoz elmehessenek. A rendszeresen külföldön dolgozó és onnan hazatérő emberek rendszeres 14 napos karanténját újra kellene gondolni, tette még hozzá. Juhász Hajnalka (KDNP) megköszönte a miniszter a tájékoztatását, és drukkol az érettségizőknek.

Szabó Tímea (Párbeszéd) szóvá tette, hogy Orbán Viktor nincs jelen, 42 napja nem tájékoztatja az embereket napirend előtt. Választ vár arra, hogy miért volt olyan középiskola, ahol az érettségi előtt azt írták a diákoknak, inkább maguk is vigyenek maszkot, mert nem biztos, hogy az EMMI fogja biztosítani. Ezután a szegényeknek a járvány idején egyre katasztrofálisabb helyzetére hívta fel a figyelmet. Tóth Bertalan (MSZP) sürgette, hogy a kormányzat tegye közzé, az egészségügyi felszerelésre költött sok százmilliárd forint tételesen miből áll, hiszen ez közpénz.

