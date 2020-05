Az egészségügyi ellátások fokozatosan indulnak újra

Müller Cecília azt kérte az állampolgároktól, hogy mielőtt háziorvosukhoz vagy szakrendelőbe mennének, egyeztessenek telefonon időpontot. Még nem tértünk vissza a járvány előtti működési rendhez - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Utoljára frissítve: 2020. május 5. 14:58

2020. május 5. 14:29

Az egészségügyi ellátások fokozatosan indulnak újra és csak előzetes telefonos bejelentkezés után vehetők igénybe - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília azt kérte az állampolgároktól, hogy mielőtt háziorvosukhoz vagy szakrendelőbe mennének, egyeztessenek telefonon időpontot.

Még nem tértünk vissza a járvány előtti működési rendhez - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.



Elmondta: az akut sürgősségi fogászati ellátás előzetes bejelentkezéssel zavartalanul folyik. Ilyenkor már telefonon kikérdezik a jelentkezőt, és akkor is elvégzik a sürgősségi ellátást, ha a páciens koronavírus-fertőzött. Hangsúlyozta, laboratóriumi tesztet kizárólag abban az esetben kell végeztetni, ha felmerül a gyanú koronavírus-fertőzésre.



Hozzátette: ha fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja, a sürgősségi ellátáson kívül egyéb beavatkozás nem történik. Ha ilyen gyanú felmerül, a fogorvos a beteget a háziorvoshoz irányítja, aki gondoskodik arról, hogy elvégezzék a laboratóriumi vizsgálatot.



Müller Cecília kitért arra, hogy közfinanszírozott ellátásban a laboratóriumi vizsgálatért nem kell fizetnie a betegnek, magánellátásban viszont az egészségügyi szolgáltató költségére végzik azt el. Ebben az esetben a magánszolgáltató később eldönti, hogy a laborvizsgálat költségét magára vállalja, vagy áthárítja a betegre.



A szakember jelezte azt is, hogy az egészségügyi szakmai kollégium fog-és szájbetegségek tagozata által meghatározottak szerint fogják a fogorvosok rangsorolni a betegeket. Először a járvány előtt megkezdett kezeléseket fejezik be, illetve a fenntartó kezeléseket folytatják. Úgy fogalmazott: "A fogpótlások, amelyek nem sürgetőek, (...) hátrébb sorolódnak."



Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy Magyarországon időarányosan nem kiugró az elhunytak száma. Kifejtette: Magyarország évekkel ezelőtt csatlakozott ahhoz az európai rendszerhez, amely az országok halálozási adatait figyeli. A beérkező adatokat elemzik, standardizálják. Azt mondta, idén a 11. hétben észlelte a rendszer, hogy statisztikailag meghaladta az átlagot a többlethalálozás mértéke, például Olaszországban már a 10. héten is kimutatható volt az elhunytak számának ugrásszerű növekedése, a 11. és 15. hét között pedig kimagasló.



Magyarországon - ezen adatsor szerint - azonban sem az influenzajárvány idején, sem a koronavírus-járvány heti adatai alapján nem lehetett kimutatni többlethalálozást, tehát a heti halálozási adatok nem térnek el a sokéves átlagtól - hangoztatta.



Kérdésre válaszolva ígéretesnek nevezte a vérplazmakezelést koronavírus-fertőzötteknél, mindkét betegnél "látványos a javulás", jól vannak - mondta Müller Cecília.



Operatív törzs: 83 esetben indult eljárás rémhírterjesztés miatt

Rémhírterjesztés miatt 83 esetben indult eljárás - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert - koronavirus.gov.hu

Kiss Róbert elmondta: járványüggyel összefüggésben 321 büntetőeljárást indítottak, 62 gyanúsítottat hallgattak ki. A rémhírterjesztés mellett 98 esetben csalás, 26 esetben közveszéllyel fenyegetés és 19 esetben járványügyi szabályszegés miatt indítottak eljárásokat.



A rendőrség továbbra is ellenőrzi Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozás betartását. Országosan hétfőn 451 esetben intézkedtek a rendőrök a korlátozások szabályainak megszegése miatt: 248 esetben figyelmeztetéssel éltek, 120 esetben helyszíni bírságot szabtak ki és 83 esetben feljelentést tettek. Így a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt a rendőrök már 45 770 alkalommal intézkedtek március 28. óta.



Emellett vidéken is ellenőrzik a védekezési intézkedések betartását. Több esetben tapasztalták, hogy a tömegközlekedési eszközökön és üzletekben nem viselnek az emberek védőeszközt, nem tartották a távolságot, illetve nem a számukra kijelölt idősávban mentek boltba. Emiatt 32-szer intézkedtek a rendőrök hétfőn - ismertette.



Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy megjelent a Magyar Közlönyben a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről szóló kormányrendelet. Ennek értelmében a hatósági házi karanténban tartózkodók közül csak azt ellenőrzik elektronikusan, aki ebbe beleegyezik. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az elektronikus ellenőrzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ezért ezt rövid időn belül elkezdik Magyarországon is alkalmazni - tette hozzá.



Hétfőn 743 hatósági házi karantént rendeltek el, ezzel 10 547 ilyen korlátozó intézkedés van érvényben. 21 esetben tapasztalták a szabályok megsértését, így már 1497 alkalommal intézkedtek ilyen szabályszegés miatt március 12 óta.



Ismertette: megfelelő óvintézkedések mellett rendben zajlanak az érettségi vizsgák, az iskoláknál tapasztalataik szerint rendelkezésre állnak az egyéni védőeszközök.



A határforgalomról szólva elmondta: hétfőtől szélesebb idősávban tudják biztosítani a nemzetközi tranzitforgalomban átutazó nehézgépjárművek számára a beléptetést, 20 órától másnap 12 óráig.

Jelenleg a teherforgalomban a belépő oldalon Tompánál 2 órás, Röszkénél 3 órás, Csanádpalotánál és Ártándnál 1-1 órás várakozásra kell számítani, valamint ugyancsak a teherforgalomban a kilépő oldalon Csanádpalotánál van egyórás várakozás.

Újságírói kérdésekre válaszolva elmondta: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet hétfőtől hatályos, ennek értelmében vidéken megnyithattak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei, teraszai, azonban az általános egészségvédelmi távoltartást itt is be kell tartani, ennek feltételeit az üzemeltetőnek kell biztosítania. A védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni - mondta, hozzátéve, hogy ezt a rendőrség vidéken is ellenőrzi. Ha ezzel kapcsolatban szabályszegés történik, és helyszíni bírságot szabnak ki, annak összege 5 ezer forinttól 100 ezer forintig terjedhet, míg szabálysértési eljárásban ez az összeg 500 ezer forintig is terjedhet. Hangsúlyozta: nem a pénzbüntetés kiszabása a cél, hanem az emberek életének, testi épségének a védelme.



Külön kitért kérdésre válaszolva Csongrád megyére, ahol a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos szabályok megszegőivel szemben 827 rendőri intézkedés történt, ebből 653 figyelmeztetés, 84 helyszíni bírság volt és 180 főt jelentettek fel.



Schanda: továbbra is érvényben vannak a helyközi közlekedéssel kapcsolatos kedvezmények

Továbbra is érvényben vannak a helyközi közlekedéssel kapcsolatos könnyítések és kedvezmények - nyilatkozta Schanda Tamás kedden az MTI-nek.

Schanda Balázs - koronavirus.gov.hu

A közlekedéspolitikáért is felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, a 18 megyére vonatkozó, a kijárási korlátozást érintő enyhítések mellett is korlátlan díjmentes utazásra jogosult minden egészségügyi dolgozó.



A közlekedési szolgáltatók pedig a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig elfogadnak minden, közszolgáltatási utazási kedvezmény igénybevételére jogosító, de lejárt hivatalos okmányt.



Hozzátette: ebben az időszakban a fogyatékkal élők esetében is el kell tekinteni a díjmentességet, utazási kedvezményt igazoló dokumentumok érvényesítésétől, meghosszabbításától.



Az államtitkár arról is beszélt, hogy a helyközi szolgáltatók alapvetően továbbra is tanszüneti menetrend szerint közlekedtetik járataikat, nem sűrítik azokat, hiszen jelenleg sincsen az iskolákban folyó oktatás. Az érettségi időszakában a Budapest környéki buszközlekedésben ugyanakkor a tanítási időszakra vonatkozó menetrend van érvényben.



"A szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik az utasforgalom alakulását, és indokolt esetben több autóbuszt állítanak be. Erre a zsúfoltság elkerülése érdekében van szükség, hogy ezzel is segítsék a védőtávolság megtartását a járműveken. A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszba lépett, megkezdtük Magyarország újraindítását, de az egészség és az élet védelme továbbra is elsődleges cél" - mondta Schanda Tamás, hozzátéve, hogy arra kérnek mindenkit, tartsa be az utazásra vonatkozó szabályokat, így a helyközi buszokon és vonatokon is viseljen maszkot.



