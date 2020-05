Miniszteri látogatás a határt védő katonáknál

Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere személyesen kereste fel a Szécsény melletti határátkelőhelynél szolgálókat, valamint a Magyar Honvédség bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központját is, ahol a határszolgálatban részt vevők töltik szolgálaton kívüli pihenőidejüket.

2020. május 5. 18:03

A Magyar Honvédség mintegy kétezer egyenruhása vesz részt az új koronavírus-járvány elleni védekezésben, így az északi határzár biztosításában is. Benkő Tibor honvédelmi miniszter május 5-én személyesen kereste fel a felvidéki határ mentén szolgálókat, hogy kifejezze köszönetét a katonáknak.

A március 21-i döntés óta katonák is támogatják az osztrák és a felvidéki határvonalak mentén szolgáló rendőrök munkáját. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere személyesen kereste fel a Szécsény melletti határátkelőhelynél szolgálókat, valamint a Magyar Honvédség bujáki Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központját is, ahol a határszolgálatban részt vevők töltik szolgálaton kívüli pihenőidejüket. Mint a miniszter a honvedelem.hu kérdésére fogalmazott, látogatásának elsődleges célja az volt, hogy kifejezhesse köszönetét azoknak, akik a veszélyhelyzet ellenére nemcsak saját magukra, szeretteikre és családtagjaikra gondolnak. Betartják és be is tartatják a rendszabályokat annak érdekében, hogy az ország minél előbb és minél biztonságosabban túljusson a járványhelyzeten.

A miniszter érdeklődésünkre elmondta: első kézből akart tájékozódni, miként vélekednek a katonák a szolgálatról, illetve a jelenlegi speciális helyzetről. Hozzátette: a katonákkal való beszélgetés során arra is rákérdezett, mi a véleményük az eddig engedélyezett túlórák számát 400 órára emelő törvénymódosításról. „Elismerésre méltón úgy fogalmaztak, hogy ebben a helyzetben, amikor nagyon sok munkahely megszűnik, nagyon sokan veszítik el az állásukat, teljesen természetes és elvárható egy katonától, hogy még többet tegyen az ország biztonsága érdekében” – mondta Benkő Tibor. Mint kiemelte, érdeklődésére a katonák azt mondták: e feladatban élen kell járniuk, példát kell mutatniuk, mert látják, hogy a Magyar Honvédség ilyen nehéz helyzetben is megbízható, kiszámítható munkahelyet biztosít.

A miniszter rámutatott: miközben másoktól azt kérjük, ne mozduljanak ki, és csak a munkahelyükre menjenek el, a katonák akkor is „ott vannak a vártán”, vagyis a nehéz helyzetben is lehet rájuk számítani. „Ezt értékelni kell, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ehhez megteremtsük a feltételeket, és biztosítsuk a szükséges juttatásokat katonáink számára” – mondta Magyarország honvédelmi minisztere.

Kép: Ruzsa István

Snoj Péter

honvedelem.hu