Varga Judit: továbbra is elvárjuk a bocsánatkérést!

Varga Judit levelet írt Vera Jourovának, az Európai Bizottság (EB) alelnökének, amelyben - mint fogalmazott - "elismerésemet fejeztem ki, hogy a balliberális politikusoktól és újságíróktól jövő össztűz ellenére tárgyilagos maradt és pusztán jogi szempontok alapján értékelte a magyar koronavírus-törvényt és megerősítette, hogy az nem sért uniós jogot".

2020. május 5. 19:17

Továbbra is elvárjuk a bocsánatkérést azoktól, akik hetek óta alaptalanul vádolnak minket és rosszindulatú álhíreket terjesztenek - írta az igazságügyi miniszter kedden a közösségi oldalán.

Vera Jourova - mandiner



A koronavírus-járványra utalva a tárcavezető úgy folytatta: méltatlannak tartja, hogy a magyar kormányt heteken keresztül "példátlan, koordinált politikai támadások" érték a 21. századi Európa történetének legsúlyosabb válsága idején.



"Továbbra is elvárjuk a bocsánatkérést azoktól, akik hetek óta alaptalanul vádolnak minket és rosszindulatú álhíreket terjesztenek, melyekkel szándékosan rombolják Magyarország hírnevét és megsértik a magyar embereket!" - írta.



Varga Judit bejegyzése szerint a levél mellé ismét elküldték az EB számára azt a frissített táblázatot, amelyben a többi tagállam segítségével összehasonlítják a különböző EU-s országok válsághelyzeti intézkedéseinek jogi alapjait.



"Reméljük, ezzel elősegítjük", hogy az alaptalan vádaskodás helyét a konstruktív párbeszéd vegye át az unióban! - hangsúlyozta a miniszter.



Varga Judit emlékeztetett, a bizottság korábban azt ígérte, hogy hamarosan minden tagállamban vizsgálni fogja az intézkedéseket, "eddig azonban erről semmi hírt nem kaptunk. Mi elvégeztük a házi feladatunkat, most a bizottságon a sor!" - közölte.



Érthetetlennek nevezte, hogy az Európai Parlament a jövő héten megint a magyar szabályozásról akar vitatkozni. "Most a vírus elleni küzdelemnek van itt az ideje, nem az önös politikai haszonszerzésnek!"

MTI