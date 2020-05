Debreceni Egyetem: lágypasztilla a víruskezelésre

2020. május 5. 20:38

A Debreceni Egyetem öt éve jelölte meg az egészségipart mint fejlesztési fókuszterületet. Szilvássy Zoltán rektor három éve egy egyetemi konferencián vetette fel először nyilvánosan, hogy az oltóanyagok terén a hazai ellátásbiztonság szavatolása és az import-kitettség csökkentése nemzetstratégiailag kiemelt érdek kell, hogy legyen. Akkor talán sokan elmentek a felvetés mellett, az egyetem azonban elkezdett egy szisztematikus munkát, ma pedig ott tartunk, hogy világszerte mindenki azonnal felkapja a fejét a vakcinafejlesztésről és gyártásról szóló hírek kapcsán.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora a Debrecen Televízió Közügy című műsorában elmondta, habár sok szakember szerint a modern társadalmak közegészségügyi problémáinak többek között az elhízást, a különféle szenvedélybetegségeket vagy a cukorbetegséget tartják, attól még „a kórokozók által terjesztett betegségek nem tűntek el”.

- Nem a koronavírus fogja kipusztítani az emberiséget, de egy nagyon komoly figyelmeztetést kaptunk, hogy abba az irányba is komoly figyelmet kell fordítani, amiről esetleg hajlamosak voltunk megfeledkezni.

Hozzátette, hasonló vírusok korábban is léteztek, a jelenlegi azonban váratlanul tűnt fel, amire „sem gondolatilag, sem technológiailag, sem szervezetileg, sem törvényileg nem készültünk fel”.

- Szerencsére egy olyan kórokozót kaptunk a Jóistentől, amelyik az alattomossága mellett megadja a lehetőséget arra, hogy a második, harmadik hullámára – ami várhatóan bekövetkezik – felkészülten nézünk elébe – tette hozzá.

A rektor arról is beszélt, hogy a Debreceni Egyetemen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a koronavírus-ellenes terápiás manőverekben a világ élvonalában legyenek.

- Most az eredmény az, hogy Debrecenben nem követelt áldozatokat ez a betegség. Súlyos állapotú betegeket is kezeltünk, lélegeztetni is kellett, de nem halt meg senki

– mondta Szilvássy Zoltán. – Emberfeletti volt, amit a gyógyító személyzet végzett, de az is, ahogy Debrecen városa erre reagált. Nemcsak hogy nem halt meg senki, de a debreceni szociális otthonokban nincs egyetlen fertőzött sem, sőt gyanús eset sem.

Kiemelte, Hajdú-Bihar megyében 22 koronavírus-fertőzöttet tartanak számon (a beszélgetés óta még egy esetet jelentettek - a szerk.), akiknek többsége „csak lakcím szerint hajdú-bihari, ugyanis a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szociális otthonokban élnek”.

- A Debreceni Egyetem a koronavírus elleni védekezés egyik tudományos és fejlesztőműhelye. Itt több lépcsőben is igyekszünk alkotni olyan dolgokat, ami az emberiség hasznára válik.

Szilvássy Zoltán elmondta, kifejlesztettek egy olyan lágypasztillát, mely a Debreceni Egyetem Mádi Bor Akadémiáján található szőlő héjában található flavonoidokat tartalmazza, ezek az anyagok pedig „néhány perc alatt elpusztítják a koronavírust”. Hangsúlyozta, ez nem gyógyszer, nem oltóanyag, hanem egy olyan orvostechnikai eszköz, amely a légúti nyálkahártyára ragadva fejti ki hatását.

A rektor arról is beszélt, hogy a maláriaellenes szerek, mint a klorokvin és a hidroxiklorokvin szintén hatásos a vírus ellen, azonban mellékhatásként szívritmuszavart okoz. A Debreceni Egyetem kutatói azonban rájöttek, hogyan kerülhető el ez a probléma.

- Mi olyan klorokvint tudunk csinálni, ami szív- és érrendszeri szempontból veszélytelen. Ebből az is következik, hogy a világ legjobb klorokvinja a miénk, minket, magyarokat biztosan el tudunk látni megfelelő mennyiségű hatékony gyógyszerrel, és versenyelőnyünk van mindenki más klorokvinjával szemben is – mondta Szilvássy Zoltán.

Hozzátette, optimista forgatókönyv szerint akár két hónap múlva kaphatnak magyar klorokvint a betegek, de hangsúlyozta: ez az enyhe és a középsúlyos koronavírus betegség kezelésére alkalmas szer.

Szilvássy Zoltán azt is kiemelte, hogy az eredmények a magyar kutatók példátlan összefogásának köszönhető, hiszen Palkovics László miniszter hatására „a magyar kutatói közösség megfogta egymás kezét”, így közösen dolgoznak a Debreceni Egyetem szakemberei a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársaival.

