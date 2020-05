Horn Gábor: Orbán nem buta politikus

2020. május 8. 01:03

Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke a Freedom House Magyarországot már nem demokráciaként, hanem hibrid rezsimként bemutató jelentéséről azt mondta: nem véletlen, hogy Orbán Viktor fenyegető hangú levélben követel bocsánatkérést az Európai Néppárt vezetőitől, mert ő is érzi (hiszen nem buta politikus), hogy valamilyen határon túlléptek.

A Freedom House szerdán napvilágot látott jelentéséről kérdeztük Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét. A tekintélyes jogvédő szervezet szerint Magyarország már nem demokrácia, hanem hibrid rezsim, átmenet a demokráciák és az autokráciák között.

Nyilván lesz, aki azt mondja, hogy a Freedom House is Soros-szervezet, de ez nincs így, például az Egyesült Államok kormányától kap támogatást. Jelezte: Magyarország a legnagyobbat süllyedt 2010 óta, olyan országok mellé, mint Ukrajna, Szerbia, Grúzia, Moldávia. Nem véletlen szerinte, hogy Orbán Viktor fenyegető hangú levélben követel bocsánatkérést az Európai Néppárt vezetőitől, mert ő is érzi (hiszen nem buta politikus), hogy valamilyen határt túlléptek. Nemcsak a felhatalmazási törvénnyel, hanem a felsőoktatás és a kultúra elfoglalásával. Szerinte ez nem lesz következmények nélkül.

Horn Gábor úgy véli: Orbán Viktor a vírushelyzet utáni időkre is gondol; ha túl lesz az ország a járványon, valószínűleg súlyos gazdasági válság jön, amely akár a 2022-es választásig is maradhat. Ezt a válságot nemcsak az alacsonyabb jövedelműek érzik meg, akikről „már lemondott” a Fidesz-kormány, hanem a felső középosztály is. Úgy fogalmazott: ezt „nem szokták” megúszni a kormányok.

Azt mondta: a kormányfő felmérte, hogy a Néppártban nem maradhat, tudatosan készíti elő a kiszállást, amelyet nem kirúgásként, hanem úgy akar eladni, hogy hátat fordítanak a „sorosista bandának". Csak ez lehet az oka annak, hogy a kormánylapok lenácizták Donald Tusk néppárti elnök nagyapját. Szerinte a rendeleti kormányzást sem azért vezette be, hogy ne mondjon le róla, hanem, hogy miután ezt megette, azt mondhassa, mindenki hazudott, aki azzal vádolta, hogy megtartja a különleges jogköröket.

Horn Gábor úgy látja: a válság után valamilyen szinten kétsebességes EU lesz, a nagy, nyugati tagállamok és akik velük tartanak, az egyik, a kimaradók a másik oldalon, Orbán utóbbi csoport vezére akar lenni. Úgy fogalmazott: „borzasztó”, de sokan vevők arra a politikára, amelyet Orbán képvisel, a nacionalizmusra, bezárkózásra. Elég megnézni az Egyesült Államok elnökét, akinek jó esélyei vannak az újraválasztásra – tette hozzá.

Azon az Európán, ami a közös gondolat volt, amikor létrehozták az EU-t, és amikor Magyarország belépett, Orbán Viktor már rég túllépett, azt nem is akarja, „nem fog megjavulni” – vélekedett a korábbi SZDSZ-es politikus, államtitkár, aki szerint nem is szabad azt várni, hogy majd az EU kizárja, mert ez nem történik meg, Lengyelország biztosan melléáll.

