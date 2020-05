Ostrom alá kerültek a fideszes vezetésű kerületek

Karácsony Gergely szégyenletes dolognak nevezte a Csepelre tervezett hajléktalanszálló elutasítását, a helyi polgármestert szívtelen, emberséget nem ismerő személynek nevezve. A csepeli menhely valójában egy jól felépített politikai terv része volt. A Soros által pénzelt szervezetek aktivistái a politikai törekvéseikhez évek óta a kiszolgáltatott hajléktalanokat használták fel. Az októberi önkormányzati választáson Józsefvárosban célt is értek: Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület alapítója polgármesteri székbe segítette a szintén szélsőbalos civil aktivistát, Pikó Andrást. A csepeli ügy rávilágított: hadjárat indult a jobboldali kerületek ellen.

Karácsony kulcsembere, Misetics Bálint lakhatási és szociális ügyekért felelős főtanácsadó hónapok óta azon dolgozik, hogy a stabilan fideszes kerületekben a saját fennhatóságuk alatt álló hajléktalanszállót létesíthessenek. Az új főtanácsadó Soros György szárnyai alatt nőtte ki magát, A Város Mindenkié csoport politikai aktivistája, a Párbeszéd egyik alapítója. Információnk szerint Misetics sorra járja az üres fővárosi ingatlanokat, sőt az üres lakásokba már megkezdődött a hajléktalanok beköltöztetése, erre az egészségügyi veszélyhelyzet kiváló ürügyet is biztosít. Úgy értesültünk, hogy Misetics a fővárosi Zugligeti úti lőtér épületét is meglátogatta egy lehetséges szálló létrehozása miatt, de felmerült a Városligeti Műjégpálya műemlék épülete is egy ideiglenes menedékhely kialakítására. Az utóbbi ötletet megfelelő vizesblokk hiánya miatt elvetették.

Tüntetés, provokáció

Megkérdeztük a fővárosi önkormányzatot, hogy a hajléktalanok elhelyezése kapcsán hozott-e fajsúlyos döntéseket Misetics Bálint, s eddig milyen tanácsokkal látta el a főpolgármestert. Másfél hét után szűkszavúan annyit közöltek: „Misetics Bálint a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója, ennek megfelelően lakás- és szociálpolitikai kérdésben ad tanácsokat a főpolgármester és munkatársai részére, a fővárosi önkormányzat hajléktalansággal kapcsolatos közpolitikai tervei­be és intézkedéseibe van beleszólása.” A Soros György által támogatott A Város Mindenkié csoport tüntetésszervezője az elmúlt évtizedben számos kormányellenes provokáció részese volt. A humánus tevékenység mögött valójában sorsdöntő, lehetséges 2022-es baloldali szavazatok begyűjtésének célja áll.

Közben a fővárosi szociális ügyekkel foglalkozó csapathoz csatlakozott az ex-SZDSZ-es Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület létrehozója, aki Pikó Andrást a józsefvárosi polgármesteri székbe segítette az októberi önkormányzati választáson. A fővárosi hajléktalankoncepció összeállításában részt vesz Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke is, aki két éve még Józsefvárosban akart polgármester lenni, és aki a kerületben több szállót is üzemeltet. Vörös Tamás, a józsefvárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek elmondta: a Fidesz–KDNP által vezetett város 2010 után arra törekedett, hogy igaz­ságos és egyenletesebb teherelosztással minél gyorsabban ellátórendszerbe kerülhessenek a hajléktalanok, ezáltal sikerült a tereket, lépcsőházakat visszaadni a józsefvárosiaknak.

Jól fizetett liberálisok

– Emlékezhetünk rá, hogy a rendezett és átláthatóbb állapotok ellen számos álcivil baloldali szervezet és a balliberális politikusok által irányított hajléktalanellátó lobbi is tiltakozott, hiszen számukra kényelmesebb lett volna a Demszky-érában megszokott áldatlan állapot fenntartása – mondta el Vörös. A frakcióvezető hozzátette: sajnos azonban a baloldali, látszatsegítségre építő hajléktalanpolitika Karácsony Gergely és Pikó András megválasztásával visszatért Józsefvárosba is. – Pikó Andrást a Soros-hálózat aktivistái mellett hajléktalanellátó szervezeteket vezető, szélsőségesen liberális személyek támogatták a választási kampány során. Mostanra ezek a személyek a szolgálatukért cserébe jól fizető állásokat kaptak Józsefvárosban és a fővárosban – mondta Vörös Tamás.

Garancia nélkül

A balliberális városvezetők leginkább abban érdekeltek, hogy a fenntartásuk alá eső szállók megmaradjanak és szaporodjanak. Minél több a bejelentett lakó, annál nagyobb esély van a szavazatok többségét megszerezni. A Magyar Nemzet információi szerint Józsefvárosban a választások előtt megnőtt a szállókra bejelentkezők száma, tökéletesen működött a szervezett szavazás.

Nem a véletlenek összjátéka, hogy a jobboldali vezetésű, ám az Országgyűlésben baloldali képviseletű Csepelre terveztek Karácsonyék hajléktalanszállót. Az új menedékhelyre a józsefvárosi Dankó utcából, az Oltalom Karitatív Egyesület szállójából kerültek volna át lakók, ezt a politikai hadjáratot akadályozta meg Csepel polgármestere, aki megóvta a kerületet a gettósodástól. Karácsonyék ezért a fideszes többségű V. kerületben alakítanak ki hajléktalanszállót. Ahogy korábban megírtuk: Karácsony semmi garanciát nem adott arra, hogy a most megnyitott karanténszállókat ténylegesen csak a koronavírus-járvány alatt hasznosítják.

