Tisztifőorvos: Nemzeti oltóanyaggyár jöhet létre

Negyedik napja csökken az új igazolt fertőzöttek száma - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

2020. május 8. 14:08

Müller Cecília elmondta, hogy a vidéken bevezetett enyhébb szabályok hatását, a járvány alakulását legalább két hétig figyelni kell. "Óvatosan és odafigyelve követjük az eseményeket és a járványt jellemző számokat, hogy lássuk", a szabályok enyhítése "változtat-e a járvány dinamikáján" - fűzte hozzá.

Müller Cecília ismertette az országos adatokat: a fertőzöttek száma 3178, az aktív fertőzötteké 1921, az elmúlt 24 órában 9-en haltak meg, az összes elhunyt száma 392, a gyógyultaké 865. Összesen 99058 tesztet végeztek el.

Az országos tisztifőorvos elmondta: pénteken megállapodást írt alá Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével és Szilvássy Zoltánnal, a Debreceni Egyetem rektorával egy magyar vakcinagyár alapításáról, hogy Magyarország az oltóanyag gyártás terén is függetlenedhessen.

A nemzeti oltóanyaggyár "érinti a kötelező védőoltásokat és az önként felvehető védőoltásokat is" - tette hozzá.

Müller Cecília elmondta azt is: péntektől a patikák is árulhatnak FFP1, FFP2 és FFP3 maszkokat, így bárki beszerezheti azokat.

Az országos tisztifőorvos kitért arra: vidéken a szabályok enyhítése után sok épület kinyithat, amelyet az elmúlt időszakban nem használtak. Felhívta a figyelmet arra, hogy a melegvízkészítő rendszerekben, ha nem használják azokat, elszaporodhat a legionella baktérium, ami - akárcsak a koronavírus - súlyos tüdőgyulladást okoz, elsősorban szintén az idős embereknél vagy a valamilyen krónikus betegségben szenvedőknél.

Ezért fontos a régen használt rendszerek leürítése és fertőtlenítése, majd kezelése úgynevezett "hősokkal", forró és hideg vizes többszöri átöblítéssel.

Müller Cecília szólt arról is: bár vidéken az éttermek, kávézók kinyithattak, csoportos rendezvények továbbra sem tarthatók. Azt kérte, az éttermek kerthelyiségeiben egymástól a megszokottnál távolabb helyezzék el az asztalokat, az asztalon lévő fűszertartókat pedig rendszeresen töröljék át fertőtlenítőkendővel.

Javasolta továbbá, hogy helyezzenek ki a vendégeknek kézfertőtlenítőt, a mosdókban papír kéztörlőt használjanak, és sűrűn, naponta többször takarítsák a mellékhelyiségeket.

Az országos tisztifőorvos azt is kérte, hogy ha a vendégek maguk veszik el az evőeszközöket, azok legyenek becsomagolva, valamint, hogy az ételekkel érintkező személyzet ne foglalkozzon pénzzel, a fizetésre legyen külön ember.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta: a Pesti úti idősek otthonában 303 gondozottat és 26 ápolót regisztráltak koronavírus-fertőzéssel, az elhunytak száma 41, a gyógyultaké 60.

Szintén kérdésre beszélt arról, hogy a Semmelweis Egyetem országos kutatása során regisztrált fertőzöttek az országos statisztikában nem jelennek meg.

Abban ugyanis csak a háziorvosi kérésre, illetve a járványügyi eljárásrend szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kijelölt laboratóriumokban elvégzett tesztekkel kiszűrt fertőzöttek szerepelnek.

Ismét védőeszközökhöz jutnak az alapellátásban dolgozók

Ismét védőeszközökhöz jutnak az alapellátásban, illetve az idősotthonokban és a szociális intézményekben dolgozók - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője online sajtótájékoztatón pénteken.

Lakatos Tibor ezredes elmondta, az alapellátásba pénteken négyheti készletet szállít ki az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az idősotthonoknak pedig kétmillió sebészi szájmaszkot, 307 ezer védőkesztyűt és 7 ezer védőköpenyt fognak eljuttatni.

Emlékeztetett, a háziorvosok és a fogorvosok is több alkalommal kaptak már védőeszközöket az állami készletből, de - mint fogalmazott - "át kell térnünk a felelős készletgazdálkodásra".

Ezt a készletgazdálkodást mind központi, mind intézményi szinten meg kell valósítani, ezt a munkát a gyógyintézményekben a kórházparancsnokok, az idősotthonokban az intézményparancsnokok segítik és felügyelik - közölte.

Megnyugtatónak nevezte a határforgalmat annak ellenére, hogy egyre több határátkelő nyílik meg a munkavállalóknak és a diákoknak. Azt mondta: Röszkén, Nagylaknál és Csanádpalotánál lehet a kilépőforgalomban várakozási időre számítani, de ez egy órán belüli. Egyedül Nagylaknál kell a személyforgalomban 2 órás várakozással számolni a belépésnél.

Mint mondta, a legnagyobb nyomás az osztrák-magyar határra nehezedik, naponta mintegy 13 ezer átlépővel számolnak. Megnyugtatónak nevezte, hogy a határszakaszon csütörtökön nem volt fertőzésgyanús eset.

Tájékoztatása szerint jelenleg 11 036-an vannak hatósági házi karanténban, csütörtökön 7 534 esetben ellenőrizte a rendőrség az erre vonatkozó szabályok betartását. A rendőrség március 12. óta ellenőrzi a korlátozó intézkedés alatt lévőket, azóta 386 099 alkalommal ellenőrizték a korlátozó intézkedések alá eső embereket. Csütörtökön 35 szabálytalanságot tapasztaltak, 1580 ember szegte meg a hatósági házi karantén szabályait.

A kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben csütörtökön 247 figyelmeztetést, 114 helyszíni bírságot szabtak ki, és 100 feljelentést tettek a rendőrök.

Vidéken a védelmi intézkedések új szabályaival kapcsolatban csütörtökön 22 figyelmeztetéssel, 9 helyszíni bírsággal és 4 feljelentéssel éltek.

Arra az újságírói kérdésre, hogy a most érvényes kormányrendelet szerint augusztus 15-ig tartó korlátozások után milyen feltételek mellett lehet tömegrendezvényt tartani, azt mondta: a korlátozások megszüntetése csak fokozatosan, szigorú szabályok mentén történhet meg. A kormány is több lépcsőben tervezte meg a korlátozó intézkedések feloldását, mivel egy-egy enyhítés feloldásánál folyamatosan figyelemmel kell kísérni annak hatásait - tette hozzá. Ezt a monitorozást teszi az operatív törzs ügyeleti központja is, naponta értékelik az adatokat és tesznek javaslatot a kormánynak.

A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzésével kapcsolatban elmondta: a május 4-én megjelent kormányrendelet értelmében azoknál is lehetséges az elektronikus ellenőrzés, akiknél ennél korábban rendelték el a korlátozó intézkedést. Ehhez azonban 3 beleegyezés szükséges: az elrendelésnél, az erre a célra létrehozott mobil applikáció letöltésénél, valamint a rendszerbe történő regisztrációkor. Hozzátette: az elektronikus rendszer előnye, hogy csökkenti a rendőrök ellenőrzési kötelezettségét, továbbá a hatósági házi karanténban lévőknek diszkrétebben tudják betartani a szabályokat.

Arra a kérdésre, hogy Budapesten és Pest megyében mehetnek-e a játszóterekre a gyerekek, az ezredes azt válaszolta: a kijárási korlátozásokról szóló szabályok rögzítik, milyen célból hagyhatják el az otthonaikat az emberek. Ugyan ezek között szerepel az egyéni sportolás lehetősége és az egészségügyi célú séta, mégis azt tapasztalják, hogy a játszótereken a gyerekek nem tudják betartani az előírásokat, ezért több azokat több önkormányzat lezárta. Az ezredes azt kérte: a fővárosban és Pest megyében élők ennek figyelembevételével tervezzék szabadidős tevékenységüket.

Maruzsa: fennakadás nélkül folynak a vizsgák

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 8-án. MTI/kormany.hu/Botár Gergely

Minden fennakadás, probléma vagy botrány nélkül tudták sikeresen megszervezni az érettségi vizsgákat a koronavírus-járvány jelentette rendkívüli helyzetben - jelentette ki a köznevelési államtitkár a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán kiemelte: a héten megtartották a legtöbb tanulót "megmozgató" tantárgyakból a vizsgákat. Május 21-ig lesznek még vizsgák, de már csak "kis létszámú" tantárgyak vannak hátra. A nehezén tehát "már túlvagyunk" - fűzte hozzá.

Az államtitkár szerint nem volt "könnyű menet", mindannyiukon nagy volt a nyomás, hogy minden rendben legyen; nem könnyítette meg a munkájukat az a nyomás sem, amelyet az ellenzék és a média gyakorolt rájuk, esetenként "hisztérizálva" a közvéleményt a várható körülmények ügyében. Utólag megállapítható - tette hozzá -, hogy a számításaik helyesek voltak, és semmi nem úgy történt, ahogy az érettségi mostani megtartását ellenzők mondták.

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: a járvány tetőzésétől való félelem alaptalannak bizonyult, a pedagógusok nem bojkottálták a vizsgákat, a diákok nem mondták vissza tömegesen a részvételt, és a kormány teljeskörűen biztosította és biztosítja a védekezéshez szükséges felszereléseket. Az érintettek pedig szemmel láthatóan - személyes tapasztalata szerint is - szigorúan betartották a biztonsági intézkedéseke - fűzte hozzá.

Az államtitkár jó döntésnek nevezte, hogy ilyen ütemezéssel bonyolítják le az érettségi vizsgákat. Köszönetet mondott mindazoknak, akik a munkában részt vettek. Elsősorban az érettségizőknek, akik betartották a szigorú biztonsági intézkedéseket és fegyelmezetten vettek részt a vizsgákon. A diákok láthatóan bíztak a meghozott intézkedésekben, hiszen alig volt visszalépés - jegyezte meg.

Maruzsa Zoltán köszönetet mondott az intézményvezetőknek és a tanároknak is, akik "rendkívül felelősen, bátran vállalták a felügyeletet a vizsgákon, és ugyancsak betartották a biztonsági intézkedéseket", továbbá az Oktatási Hivatal, a kormányhivatalok, az intézményfenntartók, a Klebelsberg Központ, a tankerületek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak.

MTI