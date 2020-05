Álszent ellenzéki botránykeltés a járvány idején

Noha most nőgyűlölettel vádolja Kövér Lászlót az ellenzék és médiája, ugyanők hallgattak, amikor Jávor Benedek szexista bejegyzésben kommentálta Novák Katalinnak egy Silvio Berlusconival közös fotóját, vagy amikor Tordai Bence képződmények nevezte Handó Tündét. A házelnök elleni lejárató kampány ráadásul kísértetiesen hasonlít a Gyurcsány Ferenc egyik védjegyévé vált „köteles beszéd” koncepciójára. – Az ellenzék a járványhelyzet idején is a totális, minden púdert nélkülöző kormányellenes politizálást választotta – mondta a Magyar Nemzetnek Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint ennek része az egészségügyi intézkedések iránti bizalmatlanság-gerjesztés, a bevezetett különleges jogrenddel kapcsolatos fake news-hadjárat, a nyílt társadalom hálózatának Magyarországot „leminősítő” kamujelentés-sorozatai és az olyan lejárató kampányok is, melyet a házelnök ellen generálnak.

2020. május 9. 11:09