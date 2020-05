A budapestieknek egyre inkább elege van Karácsony Gergelyből

Hiába mosolyog Karácsony Gergely szinte naponta az ATV- stúdiójában, úgy fest, a budapestieknek egyre inkább elege van a Gyurcsány Ferenc támogatásával főpolgármesterré választott, az önállóan alapvetően 1-2, de leginkább nulla százalékos választói támogatottsággal bíró Párbeszéd politikusából.

2020. május 9. 19:11

Elegük van a mosolyából, a simulékony modorából, amelyben egyre inkább azokat a legördített Unicumokat vélik felfedezni, amelyek kellettek neki ahhoz, hogy Gyurcsány szövetségese legyen – olvasható a 888-hu-n.

Ezt nagyon is meg lehet érteni, hiszen egykori szavazói között mind többek számára válik nyilvánvalóvá, hogy az önkormányzati választásokon a Karácsony fémjelezte baloldal átverte őket.

Az elmúlt napon lezajlott egy szavazás a Facebookon, amelyet Kovács András újságíró indított útjára. A kérdés, amire válaszolni lehet így szól: „Önök szerint az elmúlt fél év botrányai után le kell-e mondania a baloldali főpolgármesternek?” A kérdésre 24 óra alatt 13 ezren válaszoltak, 91 százalékuk az igenre voksolt, az eredmény önmagáért beszél. A szavazók szerint tehát Karácsonynak igenis le kell mondania, míg mindössze kilenc százalékuk szavazott arra, hogy tovább folytassa ámokfutását.

Mire is gondolhatnak azok, akik a nem gombot nyomták meg például akkor, amikor az elmúlt tél első havas napján nem kezdte meg azonnal a hóeltakarítást, mondván csak lassítaná a forgalmat, ezért csak a délutáni csúcs után, este történik majd ez meg.

Aztán itt vannak a járvány idején lezajlott briliáns forgalomszervezési mutatványai. A fizetős parkolás ügye, amihez foggal körömmel ragaszkodott, hadd utazzanak minél többen a BKV-járműveken, megnövelve az esélyt egymás megfertőzésére. Orbán Viktor kellett hozzá, hogy országosan ingyenes legyen a parkolás. A másik ilyen Karácsony-truváj, amikor lehetővé tette a szombati menetrend bevezetését a BKK járatain, ami akkora zsúfoltsághoz vezetett a buszokon, a villamosokon, hogy sokan nem bírták ki a várakozást ökölrázás nélkül.

A napokban pedig azzal akart a csepeliek és a belvárosiak kedvében járni, hogy a kerületközpontokban lévő fővárosi ingatlanokba hajléktalanszállásokat próbált létrehozni. Csepelen ez nem sikerült, a belvárosban pedig függőben van a dolog, de változatlan az a törekvése, hogy a fővárosi tulajdonú ingatlanokba, lakásokba hajléktalanokat helyez el. Az érintettek nyilván nagyon örülnek a lehetőségnek, szomszédaik azonban valószínűleg kevésbé.

Rajtuk kívül pedig a közlekedők is rázzák az öklüket a főpolgármesterre, mert nagy bölcsen, előzetes hatástanulmány és közösségi konzultáció nélkül lezárta a Nagykörút szélső sávja egy részét a kerékpárosoknak, akkora dugót idézve elő ezzel, amekkorát álmába sem tudott elképzelni. Az Üllői úton pedig még betonszigetekkel is elválasztotta a kijelölt biciklis sávot, amelyek néhány nap alatt több balesetet is okoztak. Eközben kerékpárosok alig vették igénybe az új bicikliutakat, viszont az álló, járó motorú autók egyfolytában döntik magukból a füstöt, ami külön jól áll egy zöld Budapestet hirdető főpolgármester programjához.

Elsőként kellett volna megemlíteni a koronavírus-járvány legsúlyosabb gócpontjává nőtt Budapestet, ahol minden hetedik koronavírusos beteg és halálos áldozat fővárosi idősotthonokból kerül ki. Csak a Pesti úti idősotthonban már 41 az elhunyt, és 329 a regisztrált fertőzött.

Csodálkoznak, ha Karácsony Gergely lemondását a szavazók 91 százaléka akarja? A budapestiek nyilván rájöttek ugyanis, a főpolgármester ténylegesen csak eljátssza, hogy az érdekeikért cselekszik. Nem értük mosolyog, hanem ellenük. Valójában tesz rájuk, csak a politikai hasznát lesi. Még a hajléktalanoktól is szavazatokat vár cserébe a fideszes kerületekben való elszállásolásukért.

A szavazás részeredményében azonban jól látszik, hogy a budapestiek érdekei elleni merényleteinek már meg is van az eredménye. Ma már sokaknak szintén kell lehajtani néhány pohár Unicumot, hogy ne forduljon föl a gyomruk, ha az októberi választásra gondolnak, amikor a Karácsony-Gyurcsány szövetségre szavaztak.

888.hu