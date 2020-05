Operatív törzs: többen önként karantéban

Nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló házi karanténban levők száma. A segítő munka közben hat mentődolgozó fertőződött meg koronavírussal, a mentők 15 ezer fertőzésgyanús vagy igazoltan koronavírus-fertőzött betegnek nyújtottak segítséget.

Hat mentődolgozó fertőződött meg koronavírussal, a mentők 15 ezer fertőzésgyanús vagy igazoltan koronavírus-fertőzött betegnek nyújtottak segítséget - mondta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

A mentők napján megszólaló Csató Gábor kiemelte: az elmúlt időszak fejlesztései nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy feladataikat a járvány idején is a legmagasabb színvonalon tudják ellátni. Elmondta: a koronavírus-járvány miatt országszerte megnövelték mentőkapacitásukat, megyénként több plusz mentőegységet állítottak szolgálatba.



Közölte: a mentősök 40 ezer ember járványügyi mintavételét végezték el, amihez 55 ezer védőruhát, FFP-maszkot használtak fel és több mint 440 ezer pár gumikesztyű fogyott. A mentők csak a koronavírus kapcsán 420 ezer kilométert tettek meg - mondta Csató Gábor



Megemlítette, hogy az elmúlt időszakban több mint 400 új mentőautó állt szolgálatba, az elmúlt órákban is 40-nél több új mentőautót kaptak.



"Munkánk eredményességét az alapozta meg, hogy már a járvány kezdetekor 8500 bajtársunk egy emberként fejezte ki tettrekészségét a vírus elleni küzdelemben" - fogalmazott.



Közlése szerint az OMSZ 50 mentőautót különített el a Covid-19 gyanús, illetve igazoltan fertőzött betegek szállítására, emellett 17 határállomáson 315 ezer ember ellenőrzését végezték el. Mint mondta, a mentőszolgálat részt vesz a szűrővizsgálatokban, és a háziorvosok, orvosi ügyeletek számára már több mint 5500 doboz sebészi és majdnem 20 ezer FFP-maszkot osztottak ki.



Csató Gábor az OMSZ 72. születésnapján köszönetet mondott a bajtársaknak, a szolgálatot segítő orvostanhallgatóknak, önkénteseknek, vöröskereszteseknek, betegszállítóknak, valamint a támogató magánszemélyeknek, cégeknek.



Emlékezetett rá, hogy 133 éve ezen a napon indult el a szervezett életmentés Magyarországon, 1948-ban pedig ekkor kezdte meg működését az OMSZ.

Önkéntesen karanténban maradók

Háromszázharminchatra nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló, hatósági házi karanténban levők száma - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa online sajtótájékoztatón vasárnap.

Kiss Róbert alezredes elmondta, az elmúlt 24 órában 965 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, így vasárnap 10 356 ilyen intézkedés van érvényben.

Az elmúlt napon a helyszíni ellenőrzések során 41 rendőri intézkedésre volt szükség a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.



Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben szombaton 564 esetben intézkedtek, ebből 340-en figyelmeztetést, 124-en helyszíni bírságot kaptak, 99 ember ellen pedig feljelentést tettek a rendőrök. Március 28. óta ellenőrzi a rendőrség a kijárási korlátozások betartását, azóta 48 218 intézkedésre volt szükség.

A határforgalomról szólva elmondta: nyugodt a helyzet, Röszkénél, a teherforgalomban a belépő oldalon, Nagylaknál pedig a személyforgalomban, a kilépő oldalon kell kisebb várakozásra számítani.

Kérdésre válaszolva beszélt a vidéken elrendelt védelmi intézkedések betartásának ellenőrzéséről is, ahol elsősorban a távolságtartás szabályait, az üzletekben a vásárlási idősávok betartását és a védelmi eszközök, vagyis a maszk, sál vagy kendő viselését ellenőrzik. Szombaton 147 intézkedésre volt szükség, ebből 84 figyelmeztetés, 41 helyszíni bírság és 22 feljelentés volt. Rámutatott: a vendéglátóhelyek teraszain a védelmi távolság betartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Azt tapasztalják, hogy főleg a gyorséttermek nyitott teraszainál "verődnek össze" a fiatalok és nem fordítanak kellő figyelmet a távolságtartásra. Arra kérte őket: saját és mások épségének érdekében is tartsák be a védelmi intézkedéseket.

Külön szólt a Balaton térségéről, ahol szintén tartanak ellenőrzéseket. Somogy megyében szombaton 16 intézkedésre volt szükség, ebből 13 figyelmeztetéssel, 1 helyszíni bírsággal és 2 feljelentéssel zárult, míg Zala megyében 4 figyelmeztetést, 1 helyszíni bírságot és 4 feljelentést szabtak ki a szabályszegőkkel szemben. A védőtávolság be nem tartása mellett ezekben a megyékben jellemzőnek azt nevezte, hogy a tömegközlekedési eszközök megállóiban az emberek nem viseltek megfelelő védőeszközt.

Arra a kérdésre, hogy a maszk, sál, kendő viselése az üzletekben mindenkire vonatkozik-e, azt mondta: a védelmi eszközök viselése együttes felelőssége nemcsak a vevőknek, hanem az üzletekben dolgozóknak is.



Arra a kérdésre, hogy átadja-e az operatív törzs a fővárosnak azokat a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat, amelyeket Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön kért, az alezredes azt válaszolta, hogy egyelőre nem érkezett meg hozzájuk ez a megkeresés.

ITM: megtízszereződött a bértámogatás igénylése

Egy hét alatt majdnem megtízszereződött a kormányzat által kínált bértámogatásra vonatkozó igények száma, ami azt mutatja, hogy a cégek és a munkavállalók alkalmas eszköznek tartják ezt a válság okozta átmeneti problémák megoldására - közölte Schanda Tamás államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján vasárnap.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta: a pénteki adatok szerint 3953 munkáltató igényelte közel 54 ezer dolgozó részére a kormányzati bértámogatást. A kormányhivatalok rendkívül gyorsan, nyolc munkanapon belül döntenek az igénylésekről - tette hozzá.



Kifejtette: 2010-ben a nemzeti, polgári kormány munkaalapú gazdaságot, társadalmat és azt ígérte, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet teremt. Ez a célkitűzés teljesült, a koronavírus, illetve annak gazdasági következményei azonban "pusztító hatással vannak a munkaerőpiacra is", emberek, családok megélhetése kerül veszélybe.



"Egyenes derékkal, büszkén, a jövőben bízva, terveket szőve éltünk márciusig", ezt az életet kell most újraindítanunk fokozatosan és szigorú menetrend mellett. Ennek része a gazdaság védelme és újbóli megerősítése, "nincs okunk arra, hogy ennek a válságnak a kezelésekor más irányba haladjunk, mint korábban" - fogalmazott az államtitkár.



Az elmúlt évtized bizonyította, hogy a magyar emberek munkából akarnak és tudnak megélni, a kormány álláspontja ezért továbbra is az, hogy a lehető legtöbb munkahelyet meg kell védeni, amennyit pedig a vírus mégis elpusztít, annyit létre kell hozni - hangsúlyozta.



Schanda Tamás közölte: eddig 163 064 ember kért munkanélküli segélyt vagy jövedelempótló támogatást, mert nincs munkája. Az a cél, hogy ők is mielőbb munkához jussanak, "ha nem a vállalati-piaci szektorban, akkor az állam segítségével".



A gazdaságvédelmi akcióterv jelentős része is a munkahelyek védelmére és újak teremtésére összpontosít, ezért kínál bértámogatást, hogy a munkaadók meg tudják tartani a veszélyeztetett munkaerőt, de adócsökkentéssel is támogatják a munkahelyek védelmét, nulla százalékos hitelt kínálnak a vállalkozásoknak, illetve felfüggesztették a hiteltörlesztések kötelezettségét - sorolta.

Ismertetése szerint a járvány kezdete óta a kamarákkal és a szakmai szervezetekkel folyamatos az egyeztetés az egyes szektorok esetében szükséges lépésekről, így dolgozták ki a bértámogatás rendszerét is.



A péntekig beérkezett, közel 54 ezer dolgozóra vonatkozó igényből nagyjából minden negyedik Budapestről és Pest megyéből érkezett, ezt Hajdú-Bihar megye és a dél-alföldi régió követi, kiemelten ez utóbbiból Bács-Kiskun megye - közölte Schanda Tamás.



Az igénylő vállalatok és munkavállalók közel 30 százaléka a kereskedelem, 13,5 százaléka a feldolgozóipar, 13 százaléka pedig a járvány által erőteljesen érintett szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén tevékenykedik. A támogatási kérelmeket benyújtó vállalatok 60 százaléka mikro-, 26 százaléka kis-, 10 százaléka közepes vállalkozás, mintegy négy százaléka nagyobb cég. A munkavállalók száma azonban ezzel ellentétes képet mutat, többségük nagyvállalatoknál dolgozik.



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a bértámogatást akkor lehet igénybe venni, ha a munkáltató nem tudja teljes munkaidőben foglalkoztatni a dolgozóit.

Azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár 100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek, akiknél eléri a részmunkaidő az 50 százalékot, azoknál a támogatási összeg legfeljebb 75 ezer forint.



A politikus kitért a kutatás-fejlesztési és innovációs bértámogatásra is, amelyről elmondta: péntekig 376 kérelem érkezett be, és ezzel közel 5900 kutató és mérnök munkahelyének megtartását tudják biztosítani. A kérelmek legtöbbje Budapestről (135) és Pest megyéből (35), illetve Hajdú-Bihar megyéből (23) érkezett, mintegy 2800, 500, illetve több mint 150 ember fizetésének biztosítása érdekében.



A fejenként és havonta legfeljebb 318 ezer forintos, speciális bértámogatásra lehet még jelentkezni. A kutatással, innovációval is foglalkozó cégek által kidolgozott fejlesztések teszik majd erősebbé és versenyképesebbé a magyar gazdaságot a járvány okozta válság után - emelte ki Schanda Tamás.

