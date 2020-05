Ezeket a célokat szolgálja a 2020-as és 2021-es költségvetés

A Pénzügyminisztérium (PM) és a tárcához tartozó háttérintézmények vezetőivel egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel az idei és a jövő évi költségvetésről valamint a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtásáról – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

2020. május 11. 12:15

Orbán Viktor a PM épületében tartott megbeszélésen elmondta: Magyarországon a válságkezelésben felhasznált eszközök súlypontja továbbra is a munkahelyteremtésen van. Megismételte: amennyi munkahely a koronavírus miatt megszűnik, a kormány annyi újat fog létrehozni. A jövő évi költségvetési célokról azt már tudni lehet, hogy kiemelt feladat lesz a gazdaság újraindítása. Ahogy eddig, fontos marad a családok és a nyugdíjasok védelme, az otthonteremtési intézkedések garantálása. Ezt megerősítette most a kormányfő is.

Támogatásra számíthatnak a világjárvány hatásainak kitett ágazatok, de mindezek mellett elengedhetetlen a pénzügyi és fiskális stabilitás fenntartása. A 2021-es költségvetés tervezési köriratában olvasni lehetett arról, hogy hazánk 2010 óta elért eredményei és uniós átlag feletti teljesítménye ugyan biztos alapot teremtenek a koronavírus világjárvány okozta kihívások kezelésére és a negatív hatások enyhítésére, a hátrányos következmények azonban így is számottevőek. Ezek kihatással lesznek a következő évek gazdasági-társadalmi folyamataira.

A magyar gazdaságpolitika elsődleges célját úgy is össze lehet foglalni, hogy meg kell védeni az eddig elért eredményeket. Ezt üzeni a kormány az Európai Bizottsághoz minap eljuttatott konvergenciaprogramban is. A Pénzügyminisztérium felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt évek gazdaságpolitikájának köszönhetően a járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért márciusban. Jó bázisról lehet újraindítani a gazdaság motorjait. Ezt segíti a gazdaságvédelmi akcióterv is, amelynek nagysága a Magyar Nemzeti Bank lépéseivel együtt a GDP mintegy 20 százalékát teszi ki.

Az intézkedések a várakozások szerint a gazdaság idei évi teljesítményét 3,7 százalékponttal, a jövő évit pedig 4,3 százalékponttal javítják. Az idei konvergenciaprogram szerint ebben az évben 7 százalékponttal lesz alacsonyabb a GDP növekedése a 2019-es programban foglaltakhoz képest. A jövő évben azonban már 4,8 százalékos növekedés várható. A munkanélküliségi rátát a tavalyi 3,4 százalékot követően az idén 5,6 százalékra becsülik, míg 2021-ben 4,3 százalékra várják. Az Országgyűlés idén is a nyári szünetét megelőzően tárgyalja a költségvetést. Ahogy korábban, úgy most is biztosítják a féléves felkészülési időt a kormányzati intézkedések, valamint a pénzügyi, gazdasági és szabályozási környezet megismerésére.

MTI