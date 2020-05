Tisztifőorvos: köszönjük az ápolók áldozatos munkáját!

Elismerés és köszönet illeti munkájukért az ápolókat - jelentette ki az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

2020. május 12. 15:35

Müller Cecília országos tisztifőorvos az ápolók nemzetközi napjához kapcsolódóan megköszönte az ápolók áldozatos munkáját, amelyet egész életük során végeznek. Közölte: az ápolóknak is köszönhető, hogy már 12 koronavírussal fertőzött beteget vettek le a lélegeztetőgépről a Szent László kórházban, állapotuk stabil. Az említettek közül tizenegy beteg 60 és 79 év közötti, és van egy 40 éves is.

Stabilan, alacsonyan tartják az új fertőződések számát - közölte. Hétfőről keddre 29-cel nőtt a fertőzöttek száma, a gyógyultak száma már ezer fölött van, eddig 425-en hunytak el, az elmúlt 24 órában 4 ember halt meg - ismertette az adatokat.



Az országos tisztifőorvos beszámolt arról is, hogy zajlik a bentlakásos szociális és idősotthonok korábban elrendelt ellenőrzése. Emlékeztetett: ezekben az intézményekben már korábban felvételi zárlatot, látogatási tilalmat és kijárási korlátozást rendelt el.

Közölte, azokban az intézményekben, ahol megjelent a fertőzés, széles körű járványügyi vizsgálat zajlott, több helyen hatósági intézkedés történt.

Az intézmények egyharmadánál - 345-ben - már befejezték az ellenőrzéseket a szakemberek. Ezek közül csak két intézményben nem volt biztosítva az állandó orvosi ellátás, itt intézkedtek erről is. Ezen intézmények közül 193 alkalmazott egyéb szakorvost, például ortopédust, pszichiátert is - jelezte.

A munkatársak elrendelt oktatása az ellenőrzött intézmények 95 százalékában megtörtént, három esetben pedig intézkedtek arról, hogy nem állhatnak úgy munkába az ott dolgozók, hogy nem történik meg egészségügyi ellenőrzésük.

A tárgyi feltételek - veszélyeshulladék-kezelés, egyéni védőfelszerelések, az ápoláshoz, gondozáshoz szükséges eszközök megléte, a fertőtlenítés és a mosogatás szabályai - a vizsgált intézmények döntő többségénél biztosítottak voltak, csak néhány esetben tártak fel hiányosságot.

Az eddig vizsgált 345 intézmény közül 273-ban nem kellett semmilyen intézkedést hozni - emelte ki Müller Cecília, hozzátéve: rendszeressé fogják tenni ezeket az ellenőrzéseket, és nem kizárt, hogy jogszabály-módosításra is szükség lesz.

A szakember beszélt a kórházak új beutalási rendjéről is. Mint mondta, csökkent az új fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma, ezért vissza lehet térni a járvány kezdetekor alkalmazott beutalási rendhez.

Kifejtette: az új beutalási rendnek megfelelően az új, súlyos állapotú koronavírus-fertőzötteket immár két fővárosi intézménybe, a Dél-pesti Centrumkórházba (Szent László kórház) és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe kell szállítani.

Jelenleg 35 kórházban ápolnak koronavírus-fertőzött betegeket országszerte, de azért, hogy ezek az intézmények is vissza tudjanak téri a teljes körű egészségügyi ellátáshoz, centralizálták a koronavírusos betegek ellátását.

Azokat a betegeket, akik jelenleg is kórházi ápolásra szorulnak fertőzöttségük miatt, nem kell a budapesti intézmények valamelyikébe szállítani, de ha ezt az adott kórház kéri, telefonos konzultáció után a két intézmény közül az egyik fogadja majd a betegeket - mondta.

A szakember hangsúlyozta: a járványügyi felkészültséget fent kell tartani arra az esetre, ha bármilyen változás lenne a megbetegedési számokban, és a beutalási rend tartalmazza azokat az intézményeket is, amelyek szükség esetén újra bevonhatók a koronavírusos betegek ellátásba.

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) akkreditált laboratóriuma részt vett egy úgynevezett nemzetközi jártassági vizsgálatban: ismeretlen mintákból kellett az új koronavírus jelenlétét és mennyiségét kimutatni. Ezen a vizsgálaton az NNK laboratóriuma száz százalékban megfelelt - közölte.

Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta azt is, hogy van elegendő donor a vérplazma-kezelésekhez.

Operatív törzs: szerdától csak elektronikusan nyújthatók be a személyforgalmi beutazás méltányossági kérelmei

Szerdától csak elektronikusan nyújthatók be a személyforgalomra vonatkozó beutazási szabályok alóli felmentés iránti méltányossági kérelmek - mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert - koronavirus.gov.hu

Kiss Róbert rendőr alezredes hangsúlyozta: a méltányossági kérelmeket kizárólag magyarul és csak elektronikusan lehet benyújtani. Az egy háztartásban élőknek elég egy dokumentumot kitölteniük, abban indokolni kell a méltányossági kérelmet, lehetőség szerint okirattal is igazolva.



A különös méltánylást érdemlő esetek között említette a részvételt magyarországi hatósági eljárásban, az üzleti tevékenységet vagy a munkavégzést a megfelelő meghívólevéllel, az egészségügyi ellátás igénybevételét beutalóval és a tanulók vizsgakötelezettségének teljesítését. Méltányolandó beutazási indokként jelölte meg tovább azt is, ha a kérelmező a magyarországi fuvarozási feladat kiindulási pontjára szeretne eljutni, valamint a közeli hozzátartozó temetésén akar részt venni.



Közlése szerint a kérelemhez - amennyiben meghatalmazott jár el - csatolni kell a meghatalmazást is. Hozzátette: az elektronikus ügyintézéshez szükséges űrlapok a rendőrség honlapján elérhetők.



Kiss Róbert elmondta azt is, hogy 421-re nőtt az önkéntes elektronikus ellenőrzést vállaló, hatósági házi karanténban lévők száma. Hétfőn 629 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 11 016 van érvényben.



Hétfőn 40 esetben intézkedtek a hatósági házi karantén szabályait be nem tartókkal szemben.

Budapesten és Pest megyében a kijárási korlátozások szabályait megszegőkkel szemben hétfőn 366 emberrel szemben intézkedtek, közülük 224-en figyelmeztetést, 89-en helyszíni bírságot kaptak, 53 embert pedig feljelentettek.

A vidéken elrendelt védelmi intézkedések betartásának ellenőrzése során hétfőn 84 emberrel szemben kellett intézkedniük, ebből 69 figyelmeztetéssel zárult, 5 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, és 10 feljelentést tettek.

Szólt arról is, hogy 352-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma. Ezek közül 86-ot rémhírterjesztés, 27-et közveszéllyel fenyegetés, 111-et csalás és 21-et járványügyi szabályszegés miatt indítottak, és összesen 66 gyanúsítottat hallgattak ki.

Az alezredes egy kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy operatív törzs által közzétett adatokban a fertőzöttek, halottak és gyógyultak is lakcím szerinti besorolásban szerepelnek.

A belépő teherforgalomban Tompánál két, Röszkénél három, Csanádpalotánál egyórás a várakozás, a belépő személyforgalomban pedig Nagylaknál van kétórás várakozás.





MTI