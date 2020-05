Az EP a parlamentarizmus karikatúráját csinálja magából

Az EP nem nyit lehetőséget, hogy magyar képviselők is részt vegyenek a vitában. A legalapvetőbb demokratikus elveket, a "hallgattassék meg a másik fél is" elvét sérti az eljárás.

Az Európai Parlament jó úton halad afelé, hogy a parlamentarizmus karikatúráját csinálja saját magából, úgy veszi ugyanis napirendre Magyarországot és a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében hozott magyar törvényt, hogy arról az Európai Bizottság megállapította: semmilyen módon nem sérti az uniós jogot - közölte Hidvéghi Balázs fideszes EP-képviselő az MTI-nek telefonon nyilatkozva kedden.

Az Európai Parlament (EP) videókonferencia keretében tervezett plenáris ülésén a Magyarországon a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedésekről és azok demokráciára, jogállamiságra és alapjogokra gyakorolt hatásáról tervez vitát.



A képviselő nyilatkozatában kijelentette: a magyar törvényt illetően az EP korábbi állásfoglalása szándékos hazugságokat és ténybeli tévedéseket tartalmazott Magyarországgal kapcsolatban. Az Európai Parlament ezúttal nem akarja lehetővé tenni, hogy a magyar kormány képviselője miniszteri szinten fejthesse ki álláspontját a vita során, noha ezt Varga Judit igazságügyi miniszter levélbe kérte David Sassolitól, az EP elnökétől.



A magyar EP-képviselők a járvány okozta körülmények miatt nem tudnak Brüsszelbe utazni. Online távfelszólalásra pedig az EP nem biztosít lehetőséget, hogy magyar képviselők is részt vegyenek a vitában. A legalapvetőbb demokratikus elveket, a "hallgattassék meg a másik fél is" elvét sérti az eljárás - húzta alá.



Hidvéghi Balázs kijelentette: az Európai Parlament lassan az antidemokratikus és bevándorláspárti politikai erők foglyává válik.



A szélsőbaloldali, liberális képviselők azért támadják újra és újra Magyarországot, mert a magyar emberek továbbra is nemet mondanak a bevándorlásra, és kiállnak a nemzeti függetlenségért a brüsszeli bürokratákkal szemben - hangoztatta.



"Továbbra is ki fogunk állni Magyarországért és a magyar emberekért. Nekünk Magyarország az első, akárhogy is erőlködik az Európai Parlament bevándorláspárti része. Nem fogunk engedni a magyar érdekekből" - fogalmazott.

Kifejtette, az EP a járvány kezdete óta nem tudja biztosítani saját demokratikus működését, egyebek mellett ugyanis az online tartott üléseken a képviselők részvétele erősen korlátozott azáltal, hogy nem szólalhatnak fel. Az EP egy tagállammal összefüggő vitában nem tudja vagy nem akarja megteremteni a lehetőségét annak, hogy az adott ország képviselői érdemben részt vegyenek a vitában, és elmondják a véleményüket. Ezzel a legalapvetőbb demokratikus normákat sérti meg az Európai Parlament, aminek jogi vizsgálatára a járványveszély elmúltával szükség lehet - tette hozzá a Hidvéghi Balázs.

Varga Judit igazságügyi miniszter korábban levélben kérte David Sassolit, az EP elnökét, hogy a magyar kormány is képviselhesse álláspontját a vita során.

A miniszter tájékoztatása szerint az EP szocialista elnöke hivatalos levélben utasította el, hogy a magyar igazságügyi miniszter akár személyesen, akár online bejelentkezéssel felszólaljon az - egyébként távmunkában ülésező - parlamentben a Magyarországról szóló vitában.



