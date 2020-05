A nyugat-európai liberálisok vallása a hungarofóbia

2020. május 16. 10:37

„Szégyenteljes, hogy még a koronavírus-járvány közepette sem nyugszik az európai bal- és liberális oldal és a Soros-hálózat” – fogalmazta meg véleményét egy fideszes politikus, Deutsch Tamás. Európában már 160 ezren haltak meg a koronavírus okozta megbetegedésben, és milliók lettek munkanélküliek, ám a baloldali, liberális erők, a Soros-hálózat csoportjai még ebben a helyzetben is Magyarország megtámadásával vannak elfoglalva – mondta.

A magyarok szidalmazása már kötelező rítus az európai liberális politikában.

Ezt Schöpfiln György hetekkel ezelőtt írta egy észt folyóiratban. „Mert amit itt látunk, az nem politikai, hanem valójában egy rituális vita. Ha ugyanis politikai jellegű lenne a vita, akkor az érvek változtak volna, a bizonyítékokat mérlegelték, nem pedig ignorálták volna, a sejtések és cáfolatok virágoznának.”

Schöpflin volt EP-képviselőként kamatoztatja tapasztalatait.

„Elég néhány percet meghallgatni a magyarellenes vitákból, hogy rájöjjünk, egy tankönyvi példának beillő, kiforrott rítussal van dolgunk. Ez pedig azonnal megadja a választ arra a kérdésre is, hogy a bizonyítékok és racionális ellenérvek miért találkoznak üveges tekintetekkel és hagyják őket figyelmen kívül. Egy rítus és nyelvezete állandó és megkérdőjelezhetetlen.”

A kiváló magyar-skót értelmiségi még nem tudhatott az EP május 14-ei kultikus „szertartásáról”.

Erről már utóbb Gulyás Gergely miniszter így fogalmazott: boszorkányüldözés, koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen az Európai Parlamentben.

„Boszorkányüldözés” – találó kifejezés, középkori rítust idéz.

Gulyás kiemelte: már előre megírták az ítéletet és még az igazságügyi miniszter beszédét is betiltották. Példátlan, hogy miközben az EU soros elnökségét egy államtitkár képviseli, a magyar kormány tagjának nem adnak lehetőséget a megszólalásra - fogalmazott. Hozzátette: "ez a legrosszabb időket idézi", de még a kommunista koncepciós eljárásokban sem tekintettek el a vádlott védekezésének elmondásától.

Való igaz: Rajk László elmondhatta „beismerését.”

Nagy Imre korlátozás nélkül fejthette ki eszmefuttatását a kommunista vérbíróság előtt, sőt még azt is elmondhatta: „Kegyelmet nem kérek.” Évekkel korábban – bár az még nem tisztán kommunista bíróság volt – Szálasi is elmondhatta, amit akart, úgy, hogy közben még szünetet is tartottak. Igaz, ennek a védekezésnek az ítélet szempontjából természetesen érdemi jelentősége nem volt – nem is lehetett –, ezért is formálódott meg később a mondás: „Annyi esélye volt, mint Szálasinak a Zeneakadémián” – utalva a tárgyalásnak a lerombolt városban helyet adó épületre.



Hazánknak most „akadémikus” esélye volt a kultikus kupaktanácsi ülésen.

Ezek az eljárások csak arra jók, hogy az EU megítélését rontsák és a közös intézményekbe vetett bizalmat meggyengítsék. "Ez az eljárás tűrhetetlen és elfogadhatatlan", sem a jogállamhoz, sem az EU alapvető értékeihez nincs köze – jelentette ki Gulyás Gergely.

Keveseket lepett meg a mozzanat.

„Az elmúlt hetekben soha nem látott mértékű, megalapozatlan politikai támadások érték Magyarországot az EU-ban. A koronavírus-törvény azonban csak egy újabb ürügy, hiszen a jogszabályról az Európai Bizottság – kénytelen-kelletlen – hivatalosan is megállapította: semmilyen szempontból nem sérti az uniós jogot, és a járvány elleni védekezést szolgálja” – mondta még előző nap Deutsch Tamás.

A „szellemi” gyökérzet a régi.



Ugyanazok támadják Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt támadják hazánkat. Évek óta azzal vannak elfoglalva, hogy nyomást gyakoroljanak a bevándorlást határozottan elutasító magyar politikára, és a nemzeti kormány helyébe egy a Soros-hálózatot kiszolgáló, bevándorláspárti, liberális kormány ülhessen – mondta a delegációvezető, aki szerint rendszerszintű a kettős mérce alkalmazása Magyarországgal szemben az EU-ban – rögzítette Deutsch.

Lényegében az európai etnikumok megszüntetése a cél.

Egy különösen korrupt embercsoport, amelynek semmilyen nemzeti identitása nincs, egyedüli azonosítója – identitása – a mérhetetlen pénzvágy, elfogadta a tőzsdespekulánsok ajánlatát, és kérlelhetetlen dühvel öl, rombol, pusztít mindent, ami nemzeti.

A különösen a magyar kivételesség jelenti a vörös posztót.

Mindez nem új. Kennedy elnök fogalmazta meg 1961-ben: „,Az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli a befolyási övezetét: beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntés lehetősége helyett, inkább éjszaki gerillákkal, mintsem katonákkal nappal."

Két évvel később meggyilkolták.

Kennedy nem a magyarországi Direktórium pártról beszélt, nem tudhatta, hogy évtizedek múlva a magyarországi ellenzék lesz – mint Deutsch most jelezte – „élharcosa a durva politikai támadásoknak, annak idején tollba mondták a Tavares-, majd a Sargentini-jelentést, folyamatosan hazudoznak Magyarországról, áskálódnak, állandón büntetést követlenek.”

Legelsősorban a magyar etnikum megsemmisítése a cél.

Ennek a réges-régi múltban rejlő okai – és céljai – vannak, a mai nyugat-európai liberálisok nagyobbik része ezt az okot nem ismeri. Számukra rítus, liturgia a magyar etnikum elleni gyűlölködés, és nem utolsó sorban: ezért kapják a pénzt.

Ez a vallásuk.

De annyira nem bigottak, hogy ezért a vallásért Husz Jánosként a máglyára menjenek. Nem akarnak mártírok lenni, noha a mártír legyőzhetetlen ellenfél. Az ő vallásuk másról szól.

Vallásuk másik fontos rítusa ugyanis: sorakozás a kasszánál.

Kovács G. Tibor



