Bolgár György feltette a kérdést

2020. május 15. 00:55

A vita elsősorban a magyar felhatalmazási törvényről szólt az Európai Parlamentben. Néhány szélsőjobboldali felszólaló védte Orbán Viktort, a legtöbben azonban bírálták, még az Európai Néppártból is. Számon kérték azt is, hogy miért nem jött el megvédeni a saját törvényét, talán gyávaságból. Magyarok nem szólaltak fel, kivéve egy fideszes képviselőt, ő is az EPP nevében beszélt inkább.

Dobrev Klára, a parlament alelnöke szerint ennek két fő oka van. Az egyik egy technika ok. Nincsenek még olyan informatikai rendszer birtokában, amely képes lenne ennyi képviselőt ennyi nyelven kiszolgálni. Így azok szólalhattak fel, akik Brüsszelben vannak, sőt ott is voltak a járvány kitörése óta. A bizottságokban, ahol kisebb a létszám, most is mindenki szót kaphat. A másik pedig egy politikai ok. Látni kell ugyanis, hogy ez már nem Orbán Viktor és a magyar ellenzék vitája. A kormányfő egész Európával megy szembe.

Mi értelme egy ilyen vitának, hisz a végén még határozatot sem hoznak? – tette fel a kérdést Bolgár György.

Dobrev Klára szerint fontos az állandó nyomásgyakorlás és az időzítés. Orbán azt hitte, hogy most szinte bármit megtehet, Európa mással van elfoglalva. A hasonló viták jelzik, azért figyelnek arra, hogy mi történik Magyarországon. Ami az időzítést illeti: folyik a következő 7 éves költségvetés tervezése. Az EU –mintegy 70 év után- rájött, hogy bizony meg kell alkotni a szabályt, hogy ne kaphasson támogatást olyan kormány, amely nem tartja be az uniós normákat.

És ezt a szabályt be is lehet tartatni. A 7-es cikkely szerinti eljárásnak az a baja, hogy az Európai Tanácsban egyhangúság szükséges az alkalmazásához.

Miután Magyarországot ilyenkor kisegíti Lengyelország és fordítva, az egyhangú szavazás tulajdonképpen lehetetlen. A gazdasági szankciók alkalmazásához nem szükséges mindenkinek az igen szavazata. Márpedig Orbán Viktor érdekérvényesítő képessége annyira meggyengült, annyira nincsenek már szövetségesei, hogy nem lesz képes létrehozni egy blokkoló kisebbséget. Már csak azért sem, mert a demokrácia lerombolása, méghozzá uniós anyagi támogatással, már nem csak a politikusok ügye. Az uniós polgárok naponta szembe találkoznak az erről szóló hírekkel, és előbb-utóbb elegük lesz a pénzük elpazarlásából. Saját politikusaik pedig nem képviselhetnek hosszú távon más véleményt, mint a választóikét.

