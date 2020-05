Orbánnak lövése sincs, Jakabnak van

A Jobbik elnöke reagált a miniszterelnök mai Kossuth rádióban elhangzott elképesztő agymenéseire, szerinte Orbán alkalmatlan az ország irányítására.

A miniszterelnök szerint nem elméleti, hanem gyakorlati ember tudja sikeresen kezelni a válságot.

Mivel Orbán Viktor még soha nem dolgozott a parlament falain kívül, ezért magam is a gyakorlati tapasztalat hiányának tudom be, hogy képes sikeres - az uniónál is sikeresebb - válságkezelésnek tartani azt, hogy Magyarország akár már holnap fel tudna venni 100 ezer közmunkást. - kommentálta az eseményeket Facebookon az ellenzéki politikus.

Aki ilyet mond, az éljen is meg annyiból. Hogy legyen gyakorlati tapasztalata is, ne csak elméleti! - üzente Orbánnak Jakab, aki szerint lenne megoldás, többek között a nemzetközi példákat kéne követve át kéne vállalni a bajba jutott dolgozók bérköltségének a 80%-át.