A rezsiutalványokat május 31-ig lehet beváltani

A kormánytól kapott rezsiutalványok 97 százalékát már fel is használták a nyugdíjasok – mondta Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján.

2020. május 18. 11:34

Felhívta a figyelmet, május 31-ig lehet már csak felhasználni az utalványokat és ezt csak a postán lehet intézni. A rezsiutalványokat kizárólag gáz-és villanyszámlára lehet felhasználni, készpénzre nem váltható – emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette, ezek az utalványok nem névre szólóak, így át lehet adni például rokonnak is.

Fónagy János kiemelte, a rezsicsökkentés és az Erzsébet-utalványok azt a célt szolgálják, hogy az idősek is részesüljenek a gazdaság jó eredményeiből. Müller Cecília elmondta, a mai napon 3535 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván a járván kezdete óta. Az aktív fertőzöttek száma azonban csak 1673 fő, hiszen 1400-an meggyógyultak már és sajnos 462 fő elhunyt a fertőzés következtében. Jellemzően hatvan évesek, de még inkább nyolcvan éven felüliek az elhunytak, akik valamilyen krónikus betegségben szenvedtek.

Az elmúlt 24 órában 11-en hunytak el. Az aktív fertőzöttek számában is változott az arány: mára már csak a 1673 fertőzöttből kevesebb mint 600 főt ápolnak kórházban. Az elmúlt két napban emelkedés volt igazolható a járványügyi számadatokban, ezért a tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, tartsuk be az alapvető szabályokat az intézkedések könnyítése után is. Az aktív fertőzöttek közül 1763 főből 758-an budapestiek (45 százalék), míg vidéken 915 főt tartanak nyilván (55 százalék). Az elhunyt 462 főből 287 fő (62 százalék) Budapesten, 175 fő (38 százalék) vidéken nyilvántartott beteg volt. A gyógyultak közül 1400 főből 636-an Budapesten (45 százalék) 764 fő (55 százalék) vidéki.

A százalékos osztás az intézkedések és a területi különbségek miatt fontos, hiszen Pest megye is bevonódott most már az összes többi megye közé. Elmondható, hogy Magyarországon minden százezer lakosra 36,2 fő volt igazoltan fertőzött.

Magyar Nemzet