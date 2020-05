Az orvosi ellátáshoz telefonos bejelentkezés szükséges

Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi egészségügyi ellátás csak előzetes, telefonon történő bejelentkezés után vehető igénybe - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos .

A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok betartása csak előzetes bejelentkezéssel lehetséges. A hétfői "egészségügyi nyitás", az egészségügyi szolgáltatások elindulásával ismét néhány intézményben tumultus alakult ki - közölte.

Az országos tisztifőorvos a családorvosok világnapja alkalmából megköszönte az ezen a területen dolgozó orvosoknak a rendkívüli körülmények között végzett munkát, helytállást.



A szakember beszélt a szúnyogok és a kullancsok által terjesztett betegségekről is. Általánosságban elmondta, hogy ezek az élősködők nem játszanak szerepet a koronavírus terjesztésében. Azonban bizonyos szúnyogfajok terjeszthetnek betegséget az emberek körében is, ám Magyarországon ezeknek a fajoknak a többsége elenyésző számban van jelen.



A Magyarországon is honos dalos szúnyog terjesztheti ugyan a többi között a nyugat-nílusi lázat, a bőrférgességet, illetve az usutuvírust, ám ezekkel "gyakorlatilag emberi megbetegedésként nem találkoztunk Magyarországon" - mondta.

Védekezni a szúnyogok ellen különféle szúnyogriasztó szerekkel lehet, illetve kerülni kell a ház körüli pangóvizek kialakulását, ahol a lárvák nagy számban kifejlődhetnek.



A kullancsok által terjesztett betegségekről Müller Cecília elmondta, a kullancsok által terjesztett bakteriális fertőzés lehet a Lyme-kór, illetve a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás.



Ha kullancsot észlelünk magunkon, azt a lehető legrövidebb időn belől el kell távolítani a bőrből, és érdemes szellős, de zárt ruházatban a szabadba menni.



Müller Cecília kérdés kapcsán elmondta, az irodai munka újraindulása során továbbra is figyelni kell a személyes higiéniára, a gyakori kézmosásra és kézfertőtlenítésre, a közös helyiségek többszöri fertőtlenítésére és az egymástól megfelelő távolság betartására.



A gyerekek maszkviselésével kapcsolatban elmondta, erre a rendelet külön nem terjed ki, azonban meglátása szerint hat éven aluli gyerekre nem érdemes "rákényszeríteni" a maszkot. Ugyanígy nem kell a szülőnek viselnie arcot védő eszközt játszótéren.



Az aktuális járványügyi helyzetről az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt egy napban 21-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek száma, öt ember halt meg a vírussal összefüggésben. Az aktív fertőzöttek száma 1677, 1412-en gyógyultak fel a betegségből. Az aktív fertőzöttek 45 százaléka (756) budapesti, 55 százaléka (921-en) vidékiek. A 467 elhunyt közül 288-an budapestiek, 179-en pedig vidékiek voltak - ismertette.



Müller Cecília azt mondta, az utóbbi 10-14 napban a "trend" mindenképpen lefelé mutat, a kijárási korlátozások feloldásával egyelőre nem nőtt a megbetegedések száma, így a járvány továbbra is leszálló ágban van - hangoztatta.



Házi karantén ellenőrzése zsebtelefonos alkalmazással

Már 737-en használják a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazást - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hozzátette: jelenleg 10 394 házi karantén van érvényben. Az elmúlt 24 órában a rendőrök helyszíni ellenőrzés során 31 esetben tapasztalták a magatartási szabályok megszegését.



Elmondta azt is, hogy szerdán megnyílik Győr-Moson-Sopron megyében a zsirai határátkelő, amelyet 5 órától 21 óráig használhatnak a személyforgalomban.



Közlése szerint május 21-étől nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik állandó vagy ideiglenes lakcímmel, tartózkodási címmel rendelkeznek Szlovákiában, és 24 óránál rövidebb időre hagyják el az országot. Csupán egy formanyomtatványt kell kitölteniük.



Horvátországba pedig mostantól nemcsak azok az uniós állampolgárok utazhatnak be, akik ingatlannal vagy hajóval rendelkeznek, hanem személyes okból, családi eseményre vagy gyógykezelésre utazók is, továbbá mindazok, akik igazolni tudják, hogy szállást foglaltak - ismertette.



Kiss Róbert arról is szólt, hogy a teherforgalomban Tompánál a belépőoldalon 2 óra, Röszkénél 3 óra, Csanádpalotánál és Csengersimánál 1 óra a várakozás. A kilépőoldalon Csanádpalotánál és Ártándnál 1-1 órát kell várni. A személyforgalomban az országból kilépő autósoknak Nagylaknál 1 órát, a belépőknek 2 órát kell várniuk - fűzte hozzá.



Kérdésre válaszolva felidézte, hogy már a fővárosban is hatályát vesztette a kijárási korlátozás, vagyis kinyithattak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei, és visszaállt az üzletek szokásos nyitvatartási rendje. Az idősek számára azonban továbbra is érvényes a 9 és 12 óra közötti vásárlási idősáv az élelmiszerüzletek, a drogériák, a gyógyszertárak és a gyógyászati segédeszközöket árusító boltok esetében.



Szintén kérdésre válaszolva az alezredes közölte, hogy továbbra is a korábban kijelölt humanitárius korridorokon közlekedhetnek a Nyugat-Európából hazatérő román állampolgárok. Az elmúlt hétvégén a román hatóságok által bevezetett új forgalomellenőrzési struktúra miatt kialakult torlódások elkerülése érdekében a rendőrség folyamatosan figyeli a forgalmat és szükség esetén egy alternatív átkelő felé irányítják az autósokat - mondta Kiss Róbert.

