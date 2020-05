Eszköze voltam és szolgája

Száz éve született Szent II. János Pál pápa (Wadowice, 1920. május 18.)

Eszköze voltam és szolgája. Kortársa és lelki útitársa. Ösztönösen is, tudatosan is. Születésének 100. évfordulóján jó lesz most is elfogultnak lenni, és a Szent II. János Pál pápa bennem is élő szeme fényében fölragyogtatni emléket, mondatot, mozdulatot.

2020. május 20. 11:47