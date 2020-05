A látszólagos igazság

Az a felvetés, hogy ne élénkítsük a határon túli gazdaságot, hanem osszuk szét a pénzt a magyarországi munkanélküliek között, az irigységre épít. Az önzésre támaszkodik. Ezek aljas indulatok.

2020. május 21. 10:58

A Demokratikus Koalíció arra szólítja fel a kormányt, hogy állítsa le a határon túli gazdaságfejlesztési programokat – közölte a párt szóvivője szerdai online sajtótájékoztatóján. Barkóczi Balázs hangoztatta: a kabinet a magyar munkahelyek megmentése és a kirúgott magyar dolgozók megsegítése helyett mintegy 36 milliárd forintot költ határon túli gazdaságélénkítésre, ezt a pénzt ráadásul olyan országokba küldik, amelyek kormányai – a magyarral ellentétben – „teszik a dolgukat, és segítik az embereket”.

– Orbán Viktor a legnagyobb bajban árulta el és szúrta hátba a magyarokat – fogalmazott a Gyurcsány-párt szóvivője, aki szerint ebből a pénzből 300 ezer magyar munkanélküli fejenként 120 ezer forint támogatást kaphatna.

Mi a baj ezzel a gondolatmenettel? Könnyen lehetne visszamutogatni, és nem is árt, ha felidézzük, hogy honnan jön most a kioktatás. Egy korábbi baj idején a kormányos csapot-papot hátrahagyva elmenekült. Átadta a kormányrudat, levonult a süllyedő hajóról. Most a partról kiabál. Nem helyes azonban ez a „ni csak ki beszél” hozzáállás. Igaz, a közmondás szerint bolond lyukból bolond szél fúj, de átgondolatlanul nem szabad semmit elutasítani.

Még akkor is van mit megfontolni, ha felfigyelünk a túlzásokra: nincs még 300 ezer munkanélküli. A mezőgazdaságban munkaerőhiány van, s az idénymunka épp elég lehet arra, hogy a járvány miatt leállt cégek jó része magára találjon.

Ki nem mondva, de azt érezheti az ember a fenti hírt olvasva, hogy a külhoni gazdaságélénkítési csomag kidobott pénz, vagy ahogy az ellenzék szokott fogalmazni, szavazatvásárlás. De pénz elnyerésének nem feltétele a magyar állampolgárság, sőt a hozzáférésnek nincs etnikai korlátja.

Ezek után jó vagy rossz a DK javaslata? Az a felvetés, hogy ne élénkítsük a határon túli gazdaságot, hanem osszuk szét a pénzt a magyarországi munkanélküliek között, az irigységre épít. Az önzésre támaszkodik. Ezek aljas indulatok. A baloldali politika egyik sarkköve a szolidaritás, nem az irigység és nem az önzés. Az ötlet tehát morálisan rossz.

Viszont van szomszédunk, ahol 100 vagy 150 euró juttatást adnak a rászorulóknak. Az ingyenpénz mindenkinek jól jön, de mindenkinek el is fogy. Viszont a 36 milliárd forint mögött nincs elegendő termék, magyarán, élénkítené ugyan a keresletet, de inflációt is okozna. Az infláció a legjobban a szegényeket sújtja, tehát a tetszetős javaslat gazdaságilag is, szociálisan is rossz. Ingyenpénz osztogatás helyett a leállt gazdaságot kell lendületbe hozni.

A DK elhallgatta, hogy a 9000 milliárd forintos hazai gazdaságélénkítő csomaghoz képest a határon túlra ennek még fél százaléka sem jut. Csak négy ezreléknyi az összeg, ami ráadásul megrendeléseket is hoz Magyarországra, azaz itthon is nő a bevétel, és itthon is csökken általa a munkanélküliség. A szomszéd országok magára találó gazdasága számunkra is előnyös lehet, nem puszta jótékonykodásról, nem kidobott pénzről van szó. Mindez persze túl bonyolult, nem lehet egy-két mondatban kifejteni, a DK irigység motivált üzenete pedig könnyen eljut az értintettekhez. Remélhetik, hogy ez szavazókat is hoz a pártjuknak, amire nagyon nagy szükségük van, mert jelenleg a Momentum elébük került és a Jobbik is ott van mögöttük.

Saját érdekét nézte tehát a DK ezzel a nyilatkozattal, ami politikai pártnál természetes. Minden emberben van valamennyi irigység és önzés, tehát a DK nem légvárakat épít. Viszont senki nem szereti, ha irigynek, önzőnek tartják, márpedig a Demokratikus Koalíció pontosan ezt teszi a munkanélküliekkel. Lenézi azokat, akiknek szavazatira vágyik.

Ki akarná az ország vezetését egy ilyen erkölcs nélküli csapatra bízni?

Surján László

A KDNP tiszteletbeli elnöke

gondola