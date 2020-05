Arató nevű páciensünk

2020. május 22. 00:45

Május 19-én öten foglaltak helyet az ATV stúdiójában: 2 db műsorvezető (teljesen indifferens); 1 db valaki (teljesen indifferens); 1 db Arató Gergely és a jó öreg Sigmund Freud – ők ketten történetünk főszereplői.

Sigmund hisztériások kezelésével foglalkozott a magánrendelőjében. Csupa korabeli Szabó Tímea, Szél Bernadett, Kunhalmi Ágnes, Cseh Katalin és miegyéb hevert a heverőjén, egyszer egy korabeli Bangóné is felkereste, de azt Sigmund nem vállalta. Ennek ellenére rájött, hogy sem az anális, sem az orális fixáció nem elegendő ok arra, hogy valaki ezekké vagy Gyurcsány Ferenccé vagy éppen Arató Gergellyé váljon felnőttkorára. Ennek mélyebb, egyszersmind borzalmasabb oka kell legyen.

Sigmund tovább kutatott. Rájött, miszerint „előfordul, hogy verbális megnyilvánulásaink sem szándékosak, annak ellenére, hogy a nyelvi kommunikáció magas szintű kognitív folyamatokat igényel. Ilyen jelenségek az elszólások vagy a »kicsúszott a számon« jelenségek.” Sigmund a síron túl is e jelenségek tanulmányozására összpontosított, és úgy döntött, az ideiglenesen Magyarországon állomásozó ún. „ellenzéki politikusok” lesznek az alanyai, hogy tökéletesíteni tudja A mindennapi élet pszichopatológiája című munkáját.

Így került Aratóval az ATV stúdiójába, ahol élete (halálon túli) legfontosabb tudományos megfigyelését tehette 2020. május 19-én. Át is adjuk neki a szót!

Itt következik Sigmund Freud naplóbejegyzése:

„2020. 05. 19. 22 óra 14 perc, Mennyország: Arató Gergely páciensünk azzal az összellenzéki rögeszmével érkezett a stúdióba, miszerint Orbán egy diktátor, Magyarország egy diktatúra, és ők arra születtek, hogy helyretolják a kizökkent időt. Arató – mint az összes ellenzéki – fantasztikus lehetőséget látott az ún. koronavírus okozta járványban. Felépítettek magukban egy látomást, amelyben a járvány megtizedeli az ország lakosságát, az egészségügy összeomlik, éhséglázadások törnek ki, nyomukban a forradalmi tömeg lámpavasra húz minden fideszest. Mint minden más, ez is rögeszmévé vált számukra, s attól fogva a valóságot e rögeszmének rendelték alá. Bármi is történt az országban, arról megpróbálták bebizonyítani, hogy rettenetes. Ennek egyik szemléletes példája volt, amikor a súlyosan hisztérikus személyiségű Szabó Tímea nevű páciensünk azt üvöltözte a parlamentben, hogy »az egész kerek világon Magyarországon hal meg a legtöbb ember a járványban«. Már ekkor látszott, hogy rögeszméjüket a legkevésbé sem képes befolyásolni a valóság. Ugyanis igazából az egész kerek világon Magyarországon haltak meg szinte legkevesebben a járványban, továbbá Magyarországon fertőződött meg legkevésbé a lakosság.

Bármennyire is nehéz ezzel szembesülni, ki kell mondanunk: ez az ún. ellenzék azt szerette volna, ha nagyon sokan kapják el a betegséget, és ha rengetegen bele is halnak. Ugyanis ez felelt volna meg egyrészt a rögeszméiknek, másrészt ez szolgálta volna (vélt) politikai érdekeiket. S ennek adta fényes bizonyságát Arató nevű páciensünk az ATV stúdiójában, amikor sorolni kezdte a különböző országok halálozási statisztikáit, majd ezt mondta – pontosabban: ez csúszott ki a száján: »Ebben a számban sem áll sajnos rosszul az ország.« Érthető. Persze nem hagyható figyelmen kívül, hogy »nem szándékos nyelvi megnyilvánulásaink szélsőséges esetei megfigyelhetők különféle, elsősorban az orbitofrontális kéreg sérülése következtében kialakult zavarok esetében«. Magyarul: az is lehet, hogy Arató páciensünket a stúdiószereplés előtt orbitofrontális kérgen vágták egy Bangónéval. De erre nincs bizonyítékunk.”

(A naplóbejegyzés itt megszakad.)

Bayer Zsolt: Rögeszme

mandiner.hu