Orbán Viktor: Elkezdődött a visszatérés a normális élethez

Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a Karmelita kolostorban megtartotta soron következő ülését a Nemzeti Kulturális Tanács (NKT), ahol áttekintették a koronavírus-járványnak a magyar kulturális intézményekre gyakorolt hatását - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton.

2020. május 23. 18:11

A testület, melynek elnöke Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, és a tizenhét kultúrstratégiai intézmény vezetőjéből áll, megállapította: Magyarországon elkezdődött a visszatérés a normális élethez, ugyanakkor a szakemberek felhívását komolyan kell venni, akik figyelmeztetnek, hogy a veszély nem szűnt meg.

Orbán Viktor bevezetőjében elmondta: a vírus elleni első csatát megnyertük, a védekezés első szakasza sikerrel zárult, mert meg tudtuk akadályozni a járvány tömegessé válását. Ugyanakkor felhívta a vezetők figyelmét arra, hogy továbbra is követni kell a szabályokat: tartani kell a távolságot, és fokozottan kell ügyelni minden intézményben a higiéniára.

A Nemzeti Kulturális Tanács szombati ülésének témája volt a jövő évi költségvetés és az NKT munkarendje is - mondta a sajtófőnök.

Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Kulturális Tanács (NKT) ülésén a Karmelita kolostorban 2020. május 23-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést a tanács üléséről.

“A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá." A Nemzeti Kulturális Tanácsban erről egyeztettünk a nemzeti intézmények vezetőivel.

“It is not the sword, but culture that can save the Hungarian homeland and make it great again.” We discussed this with the leaders of our national institutions in the National Cultural Council.

