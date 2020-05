Bővül a gyermekfelügyeletet ellátó intézmények köre

Június másodikától oktatási céllal is használhatók lesznek az iskolaépületek, a vidéki bölcsődék és óvodák hétfőtől, a fővárosiak pedig szintén június másodikától térnek vissza a "normális működési rendhez" - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: iskolákban a tanév végéig, június 15-éig érvényben marad a tantermen kívüli digitális munkarend, a tanév hossza nem változik.

Azonban június másodikától, ha az intézmény és a pedagógusok szükségét látják, kiscsoportos konzultációt, egyéni felkészítést már tudnak szervezni az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért, felzárkóztató jelleggel az iskolákban. Erről az intézmények dönthetnek, tantárgyanként is szervezhetnek konzultációkat, a kis csoportok létszámát pedig központilag nem határozták meg, azok a helyi adottságoknak megfelelően alakíthatók ki - tette hozzá.

Hangsúlyozta: június 2-ától június 26-áig minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. Ezzel bővül a gyermekek felügyeletébe bevont intézmények köre, mivel eddig csak kijelölt iskolákban fogadták a tanulókat, most viszont mindenki a saját intézményébe mehet majd.

A köznevelési államtitkár azt is elmondta: azokat, akik lakóhelyüktől nagyobb távolságra jártak iskolába, most igény esetén a lakóhely szerinti iskolának is fogadni kell.

A tanév időszakában, június 2-15 közt elsősorban tanulást támogató, felzárkóztató programok szervezhetők az iskolákban, június 16-ától, a tanév befejezésétől pedig június 26-tól következő tanévre is készülhetnek már, de táborok, tematikus napok is rendezhetők - ismertette.

Az óvodák és a bölcsődék kapcsán Maruzsa Zoltán kiemelte: nem kötelező ezekbe az intézményekbe vinni a gyerekeket, a járványügyi helyzet alapos indoknak minősül, ha a szülő azt kéri, hogy gyermeke otthon maradhasson.

A köznevelési államtitkár közlése szerint az elmúlt napokban óvodai gyermekfelügyeleten a gyermekek mintegy tíz százaléka vett részt, és az igény napról napra nőtt az elmúlt időszakban.

Maruzsa Zoltán arról is beszélt, hogy egy pénteken megjelent kormányrendelet szerint május 31-éről június 30-ára változik annak a határideje, ameddig a köznevelési intézmények benyújthatják kérelmüket működési engedélyük módosítására, ha ez átszervezések miatt szükséges.

Szintén pénteken jelent meg kormányrendelet a pedagógusok minősítésével kapcsolatban. A köznevelési államtitkár emlékeztetett: április másodikán a járvány miatt felfüggesztették a pedagógusok minősítését, és az őszi félévre tették át azt, azonban több megkeresést is kaptak elsősorban határozott idejű szerződéssel rendelkező gyakornokoktól és a gyermeket váró pedagógusoktól, akiknek az eltolt időpont nem alkalmas. Ezért az érintetteknek külön eljárásrendet dolgoztak ki, ők június 10-éig tudják kérvényezni a minősülést - közölte Maruzsa Zoltán.

1392-en regisztráltak a hatósági házi karantént elektronikusan ellenőrző alkalmazásra

Már 1392-en regisztráltak a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonos alkalmazásra, az aktív felhasználók száma 910 - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa vasárnap online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertetése szerint szombaton 1038 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 11 934 van érvényben, a rendőrség az előző napon végzett ellenőrzéseken 30 magatartásszegést tapasztalt. A rendőrség március 12. óta ellenőrzi a hatósági házi karantén szabályainak a betartását, azóta 2091 intézkedésre volt szükség.

Hozzátette: a rendőrség szombaton is ellenőrizte a védelmi intézkedések - a távolságtartás, a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben a maszkviselés, illetve a vásárlási idősávok - betartását. Az elmúlt 24 órában ezek megszegése miatt 24 esetben intézkedtek: 15 esetben figyelmeztettek, 8 helyszíni bírságot szabtak ki és egy feljelentést tettek - mondta.

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy május 22-től megváltoztak a Szerbiába történő beutazás feltételei: mindenkit beengednek, aki az általános beutazási feltételeknek megfelel. Ennek érdekében naponta 20 óra és másnap 12 óra között Magyarországra Hegyeshalomnál, Rajkánál és Tornyiszentmiklósnál beutazhatnak azok a tranzitutasok, akik csak átutaznak az országon és Szerbiába akarnak eljutni. Kilépni Magyarországról Szerbia felé Röszkénél és Tompánál tudnak ezek az utazók, akik csak kijelölt útvonalon haladhatnak, csak kijelölt pihenőhelyeken állhatnak meg és a lehető legrövidebb idő alatt kell elhagyniuk az országot.

A határforgalomról szólva az alezredes elmondta: vasárnap a teherforgalomban kilépő oldalon Röszkénél, valamint belépő oldalon Csanádpalotánál tapasztaltak 1-1 órás várakozást. A személyforgalomban belépő oldalon Nagylaknál 1 órás, valamint kilépő oldalon Nagylaknál 2 órás, Csanádpalotánál és Záhonynál 1-1 órás várakozással kell számolni.

Kérdésre válaszolva elmondta: május 7-e óta léphetnek be Magyarország területére az agrárágazatban dolgozók, a román vendégmunkások ezt már csoportosan is megtehetik, most már valamennyi határátkelőnél. Szombat éjfélig 109 csoportban 601 vendégmunkás lépett be Magyarországra ilyen céllal - tette hozzá.

Magyarország nagyon jól teljesített a járványban

Magyarország járványügyi szempontból nagyon jól teljesített és szakmai szempontból sem teljesített rosszul a koronavírus-járványban - jelentette ki a Dél-pesti Centrumkórház főigazgató főorvosa a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs vasárnapi online sajtótájékoztatóján.

Vályi-Nagy István beszámolt arról, hogy Magyarországon az egymillió lakosra vetített halálozások száma sokkal kisebb, mint a fejlettebb nyugat-európai országokban. Kiemelte, a centrumkórház nagy eredményeket ért a súlyos és intenzív osztályra került koronavírus-betegek kezelésében, a világon az elsők között kezdték el a vérplazmaterápia alkalmazását és az akár a páciens halálához is vezető immunológiai vihar elleni terápiát.

Ezen az innovatív terápiákban húsz beteg részesült a kórházban, 12 ember kezelése jelenleg is tart, és mindösszesen egy embert veszítettek el ezen kezelések alatt - ismertette a szakember, hozzátéve, jelenleg négy ember részesül vérplazma-terápiában, egy páciens túl van a kezelésen, ő már kikerült az intenzív osztályról.

Vályi-Nagy István elmondta azt is, hogy az intézmény intenzív osztályán 18 beteget ápolnak jelenleg is, és eddig 325 igazolt koronavírus-fertőzöttet ápoltak a Szent László telephelyen, intenzíven 52-en feküdtek eddig.

Arra a kérdésre, hogy a sikeresnek bizonyuló vérplazma-terápia a vidéki kórházakban elérhető-e, a főigazgató kifejtette: ezt a kezelési módszert klinikai vizsgálatok keretében, kísérleti jelleggel végzik jelenleg. Amely kórház részt szeretne venni ebben a klinikai vizsgálatban, konzorciumi szerződést kell kötnie a Dél-pesti Centrumkórházzal, és utána biztosítják számára is a plazmakészítményeket.

A főigazgató beszélt arról is, hogy munkatársai az első időkben hatalmas nyomás alatt dolgoztak, és előfordult, hogy egy nap alatt 350 beteg fordult meg a kórház ambulanciáján. Hozzátette: mindvégig törekedtek arra, hogy a munkatársaik ne fertőződjenek meg, és - mint mondta - nagyon kevesen lettek betegeket, és közülük is vannak olyanok, akik bizonyíthatóan nem a kórházban kapták el a fertőzést.

Vályi-Nagy István egyúttal köszöntet mondott munkatársainak, a gyógyítást segítő műszaki területen dolgozóknak, a kórház alapítványát vagy egyéb módon a kórházat támogatóknak. Kiemelte, az emberek akkor segítenek a legtöbbet, ha betartják a kötelező szabályokat, hiszen - mondta - a járvány nem múlt el, csak intenzitása csökkent.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az országos járványügyi adatokról elmondta: az igazolt fertőzöttek száma 3741, szombaton 4 idős beteg meghalt, ezzel az elhunytak száma 486-ra emelkedett. A gyógyultak száma 1690, az aktív fertőzötteké 1565-re csökkent, közülük 442 beteget ápolnak kórházban, 28-an vannak lélegeztetőgépen.

