A magyar kormány válságkezelésből is jelesre vizsgázott

Jó hír számunkra, hogy a magyar nemzeti Kormány elsők között volt, akik időben meghozták a megfelelő döntéseket, elkerülve a máshol tapasztalható tragikus forgatókönyveket, így reményeink szerint a válságból való kilábalás gyors lehet.

2020. május 27. 00:15

A 2020-as évet nagyon jó fundamentumokkal és ígéretes kilátásokkal indította Magyarország. Viszont elég volt pár hét és mindennapok alapjaiban megváltozott. A koronavírus okozta megbetegedés (COVID-19) olyan méretű válságot szabadított a világra, amihez talán hasonlót soha nem tapasztaltunk. A kezdeti megtorpanás után az országok a legdrasztikusabb, a gazdaság majdnem egészét átölelő döntéseket voltak kénytelen meghozni. Jó hír számunkra, hogy a magyar nemzeti Kormány elsők között volt, akik időben meghozták a megfelelő döntéseket, elkerülve a máshol tapasztalható tragikus forgatókönyveket, így reményeink szerint a válságból való kilábalás gyors lehet.

Vírus terjedése a gazdaságban

A koronavírus elsőként a világ egyik legnagyobb gazdaságát, Kínát vette célba. A globális termelői láncok miatt azon cégek, vállalatok, akik nagyban függtek a Kínából érkező nyersanyagok és alkatrészek beszerzésétől, azonnal fennakadást észleltek a termelésben. A másik oldalon Kína is mint fogyasztó alacsonyabb sebességre kapcsolt, óriási sokkot okozva a Kínába értékesítő vállalatoknak. Fontos megjegyezni, hogy az elmaradó kínai turisták – már csak nagyságrend miatt is – okozta fogyasztás kiesés is minden országot hátrányosan érintett. Európát nézve viszont a még nagyobb hatást a vírus okozta kínálat és kereslet elmaradása okozta, ráadásul mindezt a gazdaság minden egyes területén.

A COVID-19 okozta válságot hasonlíthatjuk akár egy vírusfertőzéshez, hisz lépésről lépésre okozza a kárt a gazdaságban. Elsőként nagyfokú bizonytalanságot okoz mind az állampolgárok mind a vállalatok között, akik racionálisan gondolkodva visszafogják a fogyasztásaikat, illetve (jobb esetben) elhalasztják a beruházásaikat megpróbálva eltolni a közelgő likviditási problémákat. Másodsorban ez fennakadásokat eredményez az elmaradt fogyasztás és az esetlegesen hiányzó nyersanyagok/alkatrészek következtében. Harmadsorban ha a válság huzamosabb ideig fennmarad, emberek veszítik el a munkájukat, amit csak tetőz a megtakarítások/források elapadása. Tovább rontja a helyzetet a szigorú, de többnyire érthető kormányzati intézkedések (bezárások, karantén, távolságtartás stb.) okozta feszültségek és gazdasági aktivitás visszaesése. Mindent számba vetve látszik, hogy mindenki az idővel (is) versenyt fut, hisz számszerűsíteni is lehet, hogy ha akár egy nappal kevesebb ideig is tart a minden területet átjáró visszafojtott állapot, óriási pozitív hatás jelenhet meg a mindennapjainkban.

Minden felelős kormány a világon elsődleges célpontként határozta meg az állampolgárok egészségének és biztonságának a védelmét. Ezt követően a kulcsfeladat a gazdaság motorjainak mozgásban tartása vagy szerencsétlenebb helyzetben újraindítása, ami magába vonja a jövő teljes átrajzolását. Egyik napról a másikra az EU gazdasági aktivitása közel egyharmadával csökkent, ami óriási károkat okozott a társadalomban és a gazdaságban egyszerre. Viszont ez a visszafojtott gazdasági állapot, illetve a különböző korlátozások nem tarthatnak örökre. Így a tagállamok elkezdték folyamatosan lazítani a szigorú intézkedéseket, amitől remélik, hogy a bizalom helyreállásával a kilábalás belátható időn végig megy. Amíg a COVID-19 válság majdnem egyszerre érintette az országokat, a hatás eltér hisz nagyon különböző gazdasági állapotú országokat érintett, és az érintett szektorok (pl. turizmus) illetve meghozott kormányzati intézkedések is eltérnek. Fontos megjegyezni, hogy a válság is megmutatta, elsősorban a tagállamok képesek gyorsan és megfelelően hozni az intézkedéseket, hisz a brüsszeli javaslatok hetekkel később érkeztek ráadásul a mértéke is eltér az ideálistól. Erős, nemzeti tagállamok nélkül lehetetlen lesz a kilábalás, bármit is mondjanak szerte Európában a baloldal képviselői, az Egyesült Európai Államok támogatói.

Állampolgárok védelme – nemzeti államok jelentősége

Az elmúlt hónapokban mindenki saját magán tapasztalhatta a válság itthoni hatásait (karantén, intézmények bezárása, otthoni munkavégzés, munkahelyek elvesztése, cégek részleges leállása vagy bezárása stb.). A legnagyobb bizonytalansági faktor, hogy senki nem tudja mennyi ideig fog tartani és milyen mély lesz a gazdasági visszaesés. A válasz nagyban függ attól, hogy mennyire és milyen gyorsan fog terjedni a vírus, illetve a kormányzati döntések mennyire lesznek képesek nemcsak a tüneteket, hanem az alapproblémákat is kezelni. Hatékony és stabil hatalommal rendelkező kormányok, mint Magyarország, egy ún. V-alakú, gyors visszapattanásban bíznak, de a nagy többség inkább egy elhúzódó U-alakú, országok között egyenlőtlenül megoszló kilábalásról beszélnek. Ezt a feltételezést támasztja alá a nemrég benyújtott konvergencia program is, ami idénre ugyan 3,0 százalékos visszaeséssel számol, viszont jövőre már 4,8 százalékkal bővülhet a gazdaság. A gyors kilábalás feltételezése azon alapszik, hogy egyrészt Európa az év második felére nagyságrendileg jobb állapotban lesz mint ma, illetve a magyar stabil gazdasági szerkezet elősegítik a gyors alkalmazkodást. Európa szerte már tapasztalhatóak a könnyítések, illetve számos magyarországi gyár is újraindította a termelést. A folyamatosan enyhülő szigorítások következtében a hazai háztartások fogyasztása is megindulhat, amit támogat az EU szinten legmagasabb megtakarítási ráta, illetve egyik legalacsonyabb hitelállomány is. Mindemellett a magas beruházási rátának és a versenyképesség folyamatos növekedésének köszönhetően a magyar export teljesítmény momentuma megmarad, sőt bizonyos esetekben a magyar piaci részesedése is feltételezhető. Mindezeket figyelembe véve megalapozott egy idei mérsékelt csökkenést követő európai szinten is magas gazdasági növekedés az elkövetkezendő években.

Tegyük hozzá, hogy a magyar Kormány „kényelmes” helyzetben várta a válságot, hisz a 2010 óta meghozott következetes gazdaságpolitikának köszönhetően egy stabil alapokon álló, erősebb, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdasággal (5% körüli gazdasági növekedés, közel 1 millió új munkahely, növekvő bérek, alacsony munkanélküliség, folyamatosan növekvő beruházások, csökkenő államadósság stb.) vágott neki a válságkezelésnek. A pozitívabb képet erősíti, hogy a válság kitörésé óta a kormánypártok népszerűsége töretlen, ami jelentős pozitív visszacsatolás, hogy az Orbán-kormány válságkezelőként is állja a sarat, sőt ahogy később látni fogjuk Európa egyik legnagyobb gazdaságvédelmi programját tervezi véghez vinni.

Magyar Gazdaságvédelmi Akcióterv

Nyugodtan kijelenthető, hogy Magyarország éllovas a járvány elleni küzdelemben, hisz a magyar Kormány szinte azonnal meghozta a védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges intézkedéseket. Az intézkedések egyrészt nagyban hozzájárultak a fertőzöttek számának megfelelő keretek között tartásához, másrészt célzott gazdasági és költségvetést érintő intézkedések révén ott segít, ahol a válság a legnagyobb kárt okozza. A magyar Kormány ambiciózus Gazdaságvédelmi Akciótervvel állt elő, ami számszerűleg a magyar GDP ötödét teszi ki és középpontjába a munkahelyek védelmét, az új munkahelyek létrehozását, a prioritást élvező szektorok megerősítését, pénzügyi konstrukciók a vállalatok számára és a családok védelmét helyezi a középpontba. Érdemes megjegyezni, hogy ennél nagyobb a COVID-19-cel kapcsolatos gazdasági csomagot egyedül Németország, Olaszország és Svédország jelentett be Európában. Ráadásul az Európai Bizottság nemhogy hetekkel le van maradva a különböző mentőövekkel, de az uniós helyreállítási csomagot is csak júniusra ígéri. Ez újabb bizonyítéka, hogy karba tett kézzel várni a brüsszeli segítséget egyenlő a morális, illetve gazdasági összeomlással, nemhiába az egyes tagállamok szinte azonnal rendkívüli intézkedéseket vezettek be. A polgárokat érintő legkülönfélébb sokkokat a lehető leggyorsabban kell kezelni, és minden lehetséges eszközt rendelkezésre kell bocsátani a gyors talpra állás érdekében.

Összegzés

A modern gazdaságtörténelem még nem tapasztalt ennyire komplex egészségügyi és gazdasági sokkot egyszerre. Ellentétben más eddigi válságokkal (pl. a 2008-09-es pénzügyi válság), lehetetlen körbe határolni a problémát, felmérni a baj nagyságát, meghatározni a szükséges beavatkozási területek, illetve elővenni a rendelkezésre álló eszköztárat. Tulajdonképpen most egy mozgó és néha láthatatlan célpontra lövöldöznek a felelős politikai és gazdasági döntéshozók.

Ezért is nagyon fontos, hogy a kormányok mindig a lehető legrosszabb forgatókönyvre készüljenek fel.

És a lehető legjobb kimenetelért dolgozzanak.

Természetesen ez optimista feltételezés, hisz ahogy a napokban láttuk, ameddig a magyar miniszterelnök és Kormánya éjt nappallá téve, szinte hetente jelent be újabb és újabb gazdasági, illetve társadalmi intézkedéseket, Brüsszel és az ellenzék a csontig lerágott jogállamiság miatt vegzálja Magyarországot. Úgy látszik egyes politikusoknak fontosabb a rövid távú politikai haszon, mint hogysem minden energiájukat a válság kezelésre és az azt követő időszakra koncentrálna. Ennek ellenére a magyar Kormány, ahogy az elmúlt 10 évben is, megvédi polgárai egészségét, biztonságát és jelentős mértékben támogatja a gazdaság motorjait, hogy megerősödve hagyja maga mögött ezt a válságos időszakot.

tuzfalcsoport.blogstar.hu