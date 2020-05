Nem érték el az elképzelt kihasználtságot a kerékpársávok

Két keréken, négy keréken a Nagykörúton

Bár Budapest főpolgármestere gyakorló biciklistának tartja magát, gyanítottuk, hogy a Nagykörúton felfestett kerékpársávok nem igazán alkalmasak a nyugodt, biztonságos, egészséges tekerésre. Biztos, ami biztos, megnéztük, hányan használják ezeket. Nem sokan.

2020. május 27. 11:44

Bő egy hét telt el a budapesti kijárási korlátozások enyhítése óta. A tapasztalatok azt mutatják, nem érte el a főváros vezetése által elképzelt kihasználtságot a Nagykörútra felfestett új kerékpársáv. Mivel az újonnan felfestett sávok mentén még nincs forgalomszámláló automata – így hiteles adat sincs a kerékpáros forgalomról –, ezért személyesen tájékozódtunk május 25-én hétfőn 8 és 17 óra között arról, hány biciklista teker csúcsidőben a körút közepén az Oktogonnál a gépjárműforgalom elől kivont sávokon. A reggeli csúcsban 158 kerékpáros haladt a sávokon, délután 126 biciklista használta a Nagykörutat óránkénti átlagot számolva. A déli órákban szinte csak futárokat lehetett látni, akik viszont korábban is használták a körút buszsávjait. Ez a szám elenyésző ahhoz képest, hogy a budapesti kerékpárosklub korábbi évekre kivetített mérései szerint májusban, jó időjárás mellett egy nap átlagosan 2500–3000 kerékpáros tekert a Múzeum körúton az Astoria felé. Ez az adat természetesen nem mérvadó, hiszen Budapest forgalmából most hiányoznak azok a turisták, akik kerékpárt bérelve járják a várost.

Nem ismerik a regulát

Tizenkét órás szolgálatban teljesít két kerékpáros rendőr járőrszolgálatot Budapest új, a járműforgalom alól kivont kerékpársávvá alakított belvárosi útjain. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Főpolgármesteri Hivatallal együttműködésben, a Nagykörúton segíti minden nap reggel nyolctól este nyolcig a kerékpáros közlekedést, betartatva a mindenkire érvényes szabályokat. A vírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt korlátozások enyhítésével megnövekedett a forgalom, így sok helyen nagyon veszélyes a kerékpársáv, főleg olyan részeken, ahol az autóknak jobbra kanyarodási lehetősége is van. A korábbiaktól eltérően ugyanis most nem a külső, hanem a belső sávból, a kerékpársávon keresztbe haladva tudják csak elvégezni a manővert. Ez rengeteg balesetveszélyes helyzetet teremthet, nem szólva arról, hogy sok a közlekedési szabályokat csak részben vagy egyáltalán nem ismerő biciklista, aki kizárólag a kerékpársáv nyújtotta elsőbbségére számít. Ezeknek a veszélyes helyzeteknek a megelőzésére reagált a BRFK azzal, hogy a közlekedésrendészeti szaktudásban jártas kerékpáros rendőröket szolgálatba állította.

Oláh Ágota főhadnagy és Varga Kukk Nikoletta főhadnagy, a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendészeti osztályának kiemelt főelőadói 2016-ban már adtak kerékpáros járőrszolgálatot a kerületükben. Mátyásföldön ma már nincsenek biciklista zsaruk, azért a két tiszt örömmel vette, amikor vezetőik megkeresték őket, vállalnának-e bringás járőrözést Budapest újonnan felfestett kerékpáros sávjain. A Magyar Nemzetnek elmondták, vezényléses rendszerben kerekeznek a körúton hetente két alkalommal, a kerületi járőrök munkájának szervezése mellett. A hét többi napján más kerületek járőrei látják el a bringás szolgálatot, ami nem kíván speciális rendőri képzést. Kerékpározni tudó és szerető, közlekedésrendészeti ismeretekkel rendelkező egyenruhásokat vontak be a körúti szolgálatba.

Budapest forgalmából most hiányoznak azok a turisták, akik kerékpárt bérelve járják a várost Fotó: Mirkó István

– Nem könnyű a kerékpáros járőrözés, nincs váltás, tizenkét órás szolgálatot tekerünk végig ketten, a jelenleg kiadott útvonalterv szerint Budapest belvárosában a Corvin negyedtől a Nyugati pályaudvarig. Az ebédszünet idejére valamelyik belvárosi kapitányságon kapunk helyet, ugyanitt írjuk meg a jelentéseket, ha intézkednünk kell járőrözés közben.

Elkél a szűrőmaszk

A kerékpáros főhadnagyok tapasztalata szerint inkább a kerékpárosok követnek el kisebb szabálysértéseket: átsuhannak a piros lámpán, nem szállnak le a kerékpárokról a gyalogátkelőhelyeken történő áthaladásnál. Az előírások szerint a kisebb szabálysértések esetén először csak figyelmeztetnek, hiszen nem a büntetés a cél, hanem a balesetmentes, folyamatos forgalom biztosítása. Úgy vették észre, az igazi, még a koronavírus-veszélyhelyzet előtti csúcsforgalom nem indult be, a budapesti sofőrök tudomásul vették a Nagykörút új közlekedési rendszerét, körültekintőek azoknál a kanyarodásoknál, ahol keresztezniük kell a kerékpársávokat. A biciklisávok kihasználtságát a rendőrök hétköznapokon látták erősebbnek, vasárnap alig találkoztak kerékpárossal a belvárosban. Ez arra utal, hogy a budapestiek inkább munkanapokon használják az új sávokat munkába járásra, hétvégén a szabadban kerekeznek.

– Reggel nyolc, délután négy óra körül azért most is észlelhető forgalmi fennakadás a Nagykörúton, ekkor bizony romlik a levegő, elkél a szűrőmaszk – magyarázták a rendőrnők. – Nekünk ekkor is itt kell ellátnunk a szolgálatot, de azt vettük észre, hogy a pesti bringások alkalmazkodnak a dugókhoz, s ilyenkor alternatív utakat választanak, nem tekernek bele a kipufogók füstjébe.

De hol vannak a biciklisek?

Erdős Mihály fotós, a Critical Mass Hungary bicikliseinek egyik aktivistája szerint a budapesti kerékpárosok nagy része nem fogja használni a Nagykörút sávjait. Bár a körút felülete egyenletes, sok kerékpárútnál alkalmasabb a közlekedésre, de a nagy forgalom, az autók, buszok közelsége, a szmog sok bringást visszatart az itteni közlekedéstől. Sokkal jobb ötlet lett volna szerinte, ha a lipótvárosi utcákhoz hasonlóan a kisebb, egyirányú utcákban festenek fel újabb kerékpársávokat, ahol kisebb a balesetveszély kockázata, tisztább a levegő. Hétvégén meg senki ne várja, hogy egy pesti a Belvárosban fog tekerni; korábban is csak turisták bicikliztek szombaton és vasárnap Budapesten.

Bár a körút felülete egyenletes, sok kerékpárútnál alkalmasabb lehet a közlekedésre Fotó: Mirkó István

Csermely Gábor taxis azt tapasztalta, hogy a budapesti kerékpárosok túlnyomó része fegyelmezett, a legtöbb gondja a várost nem ismerő turistákkal és a várost nagyon is ismerő futárokkal akad az autósoknak. Egy rutinos vezető figyel a bringásokra is, elengedi őket, nem nyitja rájuk az ajtót, megadja a jobbkezes előnyt. A kerékpáros turisták bizonytalanok, bárhol és bármikor egy autó elé kanyarodhatnak, ha a GPS szerint kanyarodniuk kell. A futárok pedig tudatosan teszik ezt, hogy lerövidítsék az útvonalat. A taxis úgy véli, a Nagykörút kerékpársávja értelmetlen telítettséget fog okozni, a dugó miatt megnő a türelmetlen, még kevésbé figyelő sofőrök száma, a taxisok szerint ez nem jó az autósoknak és nem jó a bringásoknak sem. Az utóbbi bizonyítéka, hogy taxisként alig lát kerékpárosokat a körúti utakon.

A festék, meg az ára

Lovas Csaba biciklis futár visszautasítja a taxisok rájuk vonatkozó negatív véleményét. Mint mondta, nem új keletű a taxis–kerékpáros futár ellentét, mindkét szakma képviselőinek az a célja, hogy minél hamarabb célba érkezzen a fuvar, ezért kihasználnak minden olyan lehetőséget, amely nem sérti a KRESZ szabályait. Természetesen a futárok közt is van olyan, aki rendszeresen meg is szegi ezeket a szabályokat, de nem ez a jellemző.

– A futárok eddig is használták a körutat, ha az volt a leggyorsabb, de csak akkor. Mi sem szeretünk állandóan csúcsforgalomban, autókat kerülgetve, ólommal telített szén-monoxidot szívva tekerni. Márpedig az új körúti sávnál ezek közül mindegyik megvan, egy magát kerékpárosnak valló városvezetés elgondolkozhatna ezen. Máshogy kellene fejleszteni, átalakítani a főváros kerékpárútjainak hálózatát, egy ilyen forgalmas utat megfelezni kár volt, az itteni bringaút balesetveszélyes, egészségkárosító, ezért gyér a kihasználtsága. Nem érte meg a festék árát sem.

magyarnemzet.hu