Gulyás: iskolaőrséget hoz létre a kormány

Iskolaőrség létrehozásáról döntött a kormány - közölte a Miniszterelnökség vezetője csütörtöki online sajtótájékoztatóján, ahol arról is beszámolt: 2021. január 1. helyett 2021. július 1-jével tiltják be Magyarországon az egyszer használatos műanyagokat.

Utoljára frissítve: 2020. május 28. 16:16

2020. május 28. 16:04

Az iskolaőrségről Gulyás Gergely azt mondta, az intézkedés első körben mintegy 500 iskolát érint, ebből körülbelül 140-150 szakiskola. Az iskolaőr része lesz a tantestületnek, állandó jelleggel jelen lesz az iskolában - azokban az intézményekben, ahol a legsúlyosabb fegyelmi problémák vannak -, és nagyrészt vélhetően korábbi rendőrök töltik majd be a posztot az 500 tagú testületben. Az iskolaőrnél fegyver nem lesz, de más kényszerítő eszközök lehetnek nála, és intézkedési jogosultsága is lesz erőszak megakadályozása érdekében.

Kibővítik továbbá azoknak a bűncselekményeknek a körét, amelyeknél a büntethetőség alsó korhatára 12 év, és a pedagógusok sérelmére elkövetett összes bűncselekmény ebbe a körbe tartozik majd - közölte a tárcavezető.

Az államnak feladata, hogy az iskolában a rendet biztosítsa, a pedagógusokat pedig megvédje - jelentette ki, megjegyezve: a legtöbb helyen ilyen problémák nincsenek, de vannak olyan térségek, ahol rendszeresek a fegyelmi gondok, és állandó a tanárokkal szembeni erőszak veszélye, ami tűrhetetlen, megengedhetetlen.

Hozzátette, egyeztettek az érintett térségek országgyűlési képviselőivel is, mindannyian támogatták a javaslatot. Ha pedig szükséges, a kormány kész több iskolaőrt is alkalmazásba állítani.

Gulyás Gergely bejelentette azt is: 2021. január 1. helyett 2021. július 1-jével tiltják be Magyarországon az egyszer használatos műanyagokat.

A betiltást úgy kell megtenni, hogy az - különösen a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben - ne veszélyeztessen munkahelyeket - hangsúlyozta.

Jelezte, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter lefolytatta az egyeztetéseket az ágazati szereplőkkel és a leginkább érintett választókerületek parlamenti képviselőivel - elsősorban a fideszes Font Sándor kerületét érinti -, ezután állapodtak meg a jövő évi július 1-jei időpontban, valamint abban, hogy 15 mikron felett fogják betiltani az egyszer használatos műanyagok gyártását. Az EU-s előírás 50 mikron feletti betiltást ír elő, vagyis a magyar szabályozás szigorúbb lesz - jegyezte meg.

"A zöldpolitikában vitt elkötelezettségünkkel ez összhangban áll" - mondta.

Közölte továbbá, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium az ágazatban tízmilliárd forintot bocsát a vállalkozások rendelkezésére a technológiaváltás érdekében, így a versenyképességük ugyanolyan vagy még jobb lesz annak ellenére, hogy az eddigi termékeik egy részét a továbbiakban nem gyárthatják majd.

Gulyás Gergelyt kérdezték arról, hogy a benyújtott jövő évi költségvetés kapcsán Karácsony Gergely főpolgármester arra panaszkodott: a szolidaritási hozzájárulás kivéreztetné az önkormányzatokat. A miniszter erre úgy reagált: eddig olyan döntéseket hoztak, miszerint az önkormányzatok az államnál lényegesen kisebb mértékben és arányban kellett, hogy szerepet vállaljanak a védekezésben. Ez a fővárosi önkormányzatot a lehető legcsekélyebb mértékben érintette, hiszen gépjárműadó-, illetve idegenforgalmiadó-bevétele nincs. Rámutatott: a fővárosnak "a szolidaritásiadó-ügyben" volt egy kedvezménye, ennek mértéke jövő évben jelentősen csökken. Ez nem a központi bevételek növelését jelenti, mert amit a kormány ilyen címen a gazdagabb önkormányzatoktól évek óta beszed, azt a szegényebbeknek fizeti ki - magyarázta. Az a kérésük a főpolgármesterhez és a fővároshoz, hogy abban a szolidaritásban, amit az egész országtól kérnek, vegyenek részt, a terhek egyáltalán nem aránytalanok, sőt eddig aránytalanul kedvezőek voltak számukra - közölte.

Arról, hogy a főváros kért-e már plusz forrást a Lánchíd felújítására, elmondta: még Tarlós István előző városvezető kért, vele meg is állapodtak, hogy e célra 6 milliárd forintot biztosítanak. Ezt fenntartják, ugyanakkor nem tudják, van-e még erre a forrásra igény - utalt Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes héten tett nyilatkozatára, miszerint a kormányt a lehető legtávolabb tartanák a beruházástól. A kormány azt szeretné, ha minél gyorsabban, a Tarlós Istvánnal kötött megállapodásnak megfelelően, legfeljebb másfél éves lezárással a fővárosi fenntartású híd felújítása megtörténne. Ha a kormány segítségét ehhez nem kéri a fővárosi önkormányzat, akkor azt örömmel fordítják gazdaságélénkítésre, járványügyi védekezésre - jegyezte meg Gulyás Gergely.

Kitért arra is, hogy legközelebb június 9-én, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülésén találkoznak Karácsony Gergellyel, és ott kérni fogják, tegye világossá, a főpolgármester-helyettes nyilatkozata az ő álláspontja is-e.

Az olasz külügyminiszter felvetéséről, hogy az unió országai egységesen június 15-én nyissák meg a határokat, azt mondta: minden kormány a saját polgárainak biztonságáért felel, és a magyar kormány is ennek megfelelően tárgyal. Először azokkal az országokkal szeretnék nyitni és nyitják is a határokat, ahol a fertőzés mértéke nem tér el arányaiban a magyartól. Olaszország nem tartozik még ebbe a körbe, a velük való nyitásra szerinte még várni kell, és ezt nem csak Magyarország gondolja így.

Az Európai Bizottság előző nap bejelentett 750 milliárd eurós mentőcsomagjáról elmondta: Orbán Viktor csütörtökön többekkel tárgyal, és a kormány ezután alakítja ki álláspontját. A kormányfő várhatóan a pénteki rádióinterjúban már érdemben tud reagálni.

Hozzátette: a közös hitelfelvétel egy olyan új szakasza az integrációnak, ami eddig még nem létezett, és jól meg kell fontolni, hogy akarnak-e ebbe az irányba elindulni, és milyen következményei lehetnek ennek.

A rozsdaövezetekben tervezett lakásépítéssel kapcsolatos kérdésre válaszolva Gulyás Gergely elmondta: ez új lehetőséget jelent a nagyvárosoknak és elsősorban a fővárosnak. Valós városrehabilitációt szeretnénk, ami akkor lehet sikeres, ha az állam a piacot is be tudja vonni - tette hozzá. Elmondta: az itt épülő ingatlanok mérete a 150 négyzetmétert nem haladhatja meg, és az építés után 5 százalékos áfát kell csak fizetni.

A rozsdaövezetekre vonatkozó áfatörvényt illetően közölte azt is: a szabályozás kialakításakor tekintettel voltak az EU eddigi adóügyi gyakorlatára, így remélhetőleg ebből nem lesznek viták Brüsszelben.

A román külügyminiszternek a Magyarországról érkező gazdaságfejlesztő támogatásokra vonatkozó nyilatkozatát Gulyás Gergely úgy értékelte: 100 év elteltével üdvözítő lenne, ha Románia az ott élő magyarságot is saját polgárinak tekintené, és ha így lenne, akkor örülne annak, hogy magyar többségű térségekben megjelennek a magyar vállalati vagy állami pénzek is. Mi nagy örömmel vennék, ha a román kormány úgy döntene, hogy a Magyarországon élő román közösséget bármivel támogatja, mert mi úgy gondoljuk, hogy ezzel Magyarországot gyarapítja - emelte ki.

Az elmúlt időben történt erőszakos bűncselekményekre vonatkozó kérdésre elmondta: a kormány mindig a szigorú büntetőpolitika pártján állt, de a történtek arra is felhívták a figyelmet, hogy a fiatalok droghasználata veszélyt jelent az egész társadalomra, és foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.

Arról is beszélt, hogy sokan a kedvezményes adózási lehetőségek miatt alapítottak egyházat, de a Hit Gyülekezetével kapcsolatban ez a vád nem merülhet fel, itt működő és hívekkel rendelkező egyházról van szó.

Sikeresen védekeztünk, ezért szüntethető meg a rendkívüli jogrend

A koronavírus-járvány elleni védekezés eredményes, sikeres volt, ezért lehet megszüntetni a rendkívüli jogrendet, az egészségügyben azonban fenn kell tartani a járványügyi készültséget - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online kormányinfón.

Magyarország olyan szigorú intézkedéseket hozott meg időben, amelyek eredményeként azon kevés ország közé tartozik, ahol a tömeges megbetegedések időszaka nem következett el - mondta, kijelentve: mára sikerült a vírus terjedését kontroll alatt tartani.

Arról is beszélt ugyanakkor a miniszter, hogy a baloldali pártokra nem számíthattak, nem támogatták az eredményes védekezés feltételeit megteremtő törvényt sem, nem a védekezésben vettek részt, hanem a kormányt és a védekezés irányításában közreműködő szakembereket támadták a veszélyhelyzetben is. Hozzátette, most, a veszélyhelyzet megszüntetésekor is az ellenzék támadásainak vannak kitéve.

A rendkívüli jogrend megszüntetéséről azt mondta: legkésőbb június 20-tól ismét adottak lesznek azok a garanciális rendelkezések, amelyeket az alkotmány nem rendkívüli jogrend idején biztosít.

Gulyás Gergely közölte: az egészségügyi járványügyi készültség azt jelenti, hogy a kórházak irányítási rendszere változatlan lesz, a tisztifőorvos és a kormány pedig a járványügyben szükséges intézkedésekhez elengedhetetlen jogosítványokat kap. Ilyen például szükség esetén az idősek vásárlási idősávjának fenntartása vagy a rendezvénytilalom. Utóbbiról megjegyezte: június 20. után sem lehet visszatérni azokhoz a nagy tömegrendezvényekhez - különösen nem zárt térben -, amelyek a fertőzés terjedésének veszélyével járnának együtt.

Kitért rá: Budapesten is változnak a védelmi intézkedések, így lehetővé válik, hogy fokozatosan és szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet. Az éttermek is nyitva tarthatnak, így a károk a szektorban mérséklődhetnek, ami a nemzetgazdaság és a munkavállalók szempontjából is fontos - közölte.

Gulyás Gergely kiemelte azt is: a Trianon századik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezések június 3-7. között szigorú szabályok mellett megtarthatók. Június 4-én az Országgyűlés is emlékülést tart, ezen a köztársasági elnök mond beszédet. Más eseményeket is szerveznek, a miniszterelnök is beszédet tart majd - közölte. Hozzátette: a trianoni emlékmű átadását viszont elhalasztják, erre augusztus 20-án kerülhet sor.

Hangsúlyozta: a száz éve történt esemény nemzeti tragédia, és nincs más nemzet, amely hasonló csonkolást túlélt volna. Ugyanakkor ma Magyarország erősebb, mint bármikor az elmúlt száz évben, a nemzeti közösségek túlélték a többszöri elnyomást, a nemzetpolitikát új alapokra helyezték, és a kapcsolatok ma sokkal élénkebbek a nemzetrészekkel - fogalmazott.

Úgy vélte, eljutottunk oda, hogy közjogi értelemben is létrejött a kapcsolat a nemzeti közösségekkel, és a nemzetpolitikai intézkedések beváltották a reményeket. Fontos emlékezni június 4-én, és végig kell gondolni, hogyan lehet még szorosabbra fűzni a kapcsolatokat a nemzeti közösségekkel - mutatott rá.

A miniszter a tájékoztatón a gazdaságvédelem költségvetésének nevezete a jövő évi büdzsét. Hangsúlyozta: ma még nem lehet megmondani, milyen hatása lesz a koronavírus-járványnak a gazdaságra, nagy a bizonytalanság ezzel kapcsolatban. A jövő évi költségvetésben egy nagy gazdaságvédelmi alap van, ez segít, hogy új munkahelyeket teremtsenek a megszűnő álláshelyek helyett - magyarázta.

Azt mondta, soha olyan jók nem voltak a foglalkoztatási adatok, mint márciusban, ezért fontos, hogy azoknak, akik elveszítették az állásukat, esélyt kínáljanak. Állami képzéseket vezettek be, munkahelyteremtő programokat indítottak, emelték a közmunkaprogram keretét, csökkentik a munkát terhelő adókat, a beruházásokat pedig soha nem látott mértékben támogatják - sorolta.

Gulyás Gergely szerint a cél, hogy a nehézségek ellenére az embereknek és a munkahelyteremtő vállalatoknak több pénz jusson. Emellett a 13. havi nyugdíjat is visszavezetik, orvosolva a korábbi méltánytalanságot - emlékeztetett.

Kiemelte: a kormány az önkormányzatokra partnerként tekint, szeretnék, ha nem csökkennének a nekik jutó források, ezért szerepel a rájuk vonatkozó fejezetben 858 milliárd forint támogatás, ami 16 százalékkal több, mint 2020-ban.

Megjegyezte: a szolidaritási adó nem azt jelenti, hogy az állam elvesz forrásokat, hanem a gazdagabb önkormányzatok juttatják ezt az összeget a szegényebbeknek.

A Miniszterelnökség vezetője arról is szólt, hogy a veszélyhelyzet elmúltával látják majd, pontosan milyen források állnak az ország rendelkezésére, ezért remélik, ennek fényében még külön fejlesztésekről is tudnak majd dönteni. A gazdaságvédelmi alap lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatokat is pozitívan érintő fejlesztéseket támogasson a kormány - tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról számolt be, hogy augusztus 31-ig ha a koronavírus-járvány miatt az utazásszervező lemondja az utazást, vagy a járvány miatt lehetetlenné válik az út, akkor a befizetett előleg, díj visszafizetése helyett lehetőség van utalvány kibocsátására.

Ebben az esetben az utazónak 15 napja van nyilatkozni arról, elfogadja-e az utalványt. Ha nem, a befizetett pénzt vissza kell utalni neki - ismertette a kormányrendeletet.

A szóvivő hozzátette, az utalványok főszabály szerint 2021. augusztus 31-ig lehetnek érvényesek, de közös megállapodással ettől el lehet érni.

Eladni nem lehet az utalványokat, de átruházhatók.

A kérdések között felvetették, hogy bár június 20-án megszűnik a veszélyhelyzet, de az egészségügyi válsághelyzet intézményének bevezetésével a megszokottnál is nagyobb felhatalmazást kapna a kormány, s újabb rendeleti kormányzás jöhet. Gulyás Gergely cáfolta az újabb rendeleti kormányzást, és úgy fogalmazott: néhány baloldali politikus ezt elkezdte mondani a napokban, de el kellene olvasni, mi szerepel a törvényben, "Soros György ugyan jogász, de a szervezeteinél dolgozó jogászoknak sem engedi meg, hogy eredeti hivatásuknak megfelelő véleményeket írjanak" - jegyezte meg.

Kifejtette: arra lesz lehetőségük, hogy rendezvényeket betiltsanak, de ez a gyülekezési jogot ez nem érinti.

Arra is lesz továbbá lehetőségük, hogy a tisztifőorvos által eddig is gyakorolt jogkörökről ő maga vagy a kormány döntsön, illetve járványügyi válsághelyzetben iskolabezárást rendeljen el a kabinet, valamint, hogy a boltokban az idős embereknek külön idősávot állapítsanak meg - ismertette a miniszter.

A tárcavezető egy másik kérdésre válaszolva leszögezte: a járványügyi készültség alapjog-korlátozást nem tesz lehetővé, így a kormányzati túlhatalomra való állítások megalapozatlanok. Elmondta: a rendkívüli jogrendi helyzet tanulságainak megfelelően módosítják a katasztrófavédelmi törvényt, hogy az a mindenkori kormányok számára hatékony cselekvési lehetőséget biztosítson.

A munkájukat elvesztőket segítő kormányzati lépésekről elmondta: 100 ezer fővel megemelték a közmunkás keretszámot, lehetővé tették, hogy további 3000 ember csatlakozhasson a hadsereghez, valamint olyan gazdaságélénkítő lépéseket tettek, amelyeknél a támogatás feltétele a munkahelyek megőrzése, vagy új munkahelyek létrehozása. Emellett - folytatta - a kormány átképzési programokat is indított, az informatikai képzésre már több mint 70 ezren jelentkeztek.

Az önkormányzatokat érintő szolidaritási adóról és a gépjárműadó elvonásáról szólva Gulyás Gergely arra hívta fel a figyelmet: az önkormányzati szféra az alaptörvény szerint az állam része, ha pedig egy államban negatív következményekkel járó történés áll elő, mint a mostani járványhelyzet, akkor az az igény nem méltányos a kormánnyal és az állam polgáraival szemben, hogy az önkormányzatokat ez a helyzet ne érintse.

Hangsúlyozta: minden adat szerint a koronavírus-járvány miatt a központi kormányzat több forrást veszít el, mint az önkormányzatok. Hozzátette: az államnak - amelynek az önkormányzatok is részei - ezermilliárdos veszteségeket kell elszenvednie idén, ehhez képest a gépjárműadó 34 milliárd forintja annyira szerény rész, hogy az önkormányzati költségvetéseknek átlagosan 1-2 százalékát érinti.

Kérdésre kitért arra is: a kollégiumokat egyelőre zárva tartották, mert virológus szakemberek szerint éppen az ilyen jellegű intézmények válhatnak járványgóccá, de amikor lehetővé válik, akkor a szabályok enyhítésére sor kerülhet.

Gulyás Gergely a háziorvosi ellátás esetleges államosítására vonatkozó kérdésre válaszolva leszögezte: semmilyen döntés nem született az egészségügy átalakításával kapcsolatban. Hozzátette: a járvány megmutatta, hogy a magyar egészségügy milyen tiszteletre méltó felkészültséggel próbálta kezelni a rendkívüli helyzetet, de látták az árnyoldalait is a jelenlegi működésnek, ami a készletek, kapacitások nyilvántartásával és a finanszírozás hiányosságával függ össze. Az a fontos, hogy úgy készüljünk fel a járvány várható második hullámára, hogy a lehető legjobb állapotban legyen az egészségügy - mondat a miniszter, hozzátéve, hogy ebben az egészségügyért felelős miniszternek és az operatív törzset vezető belügyminiszternek van kulcsszerepe.

Közölte továbbá: a kórházparancsnokok jelenléte fontos a járványügyi készültség idején, és ha már nem lesz indokolt ez a készültség, akkor a kórházparancsnokok jelenléte sem lesz az. A kiskunhalasi konténerkórház börtönkórház lesz, de egészségügyi válsághelyzet estén bevethető lesz a járvány betegeinek kezelésére - tette hozzá.

Az országos koronavírus-tesztsorozatról közölte: a lényeget már megismerhették, és a tapasztalatok a védekezésnél is felhasználhatók lesznek. Közép-Európa legnagyobb reprezentatív vizsgálata volt ez - fűzte hozzá.

Azt is elmondta, hogy egyelőre nincs prognózis arról, hogy megrendezhető lesz-e az augusztus 20-i ünnepség, tervezik, de ha a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, nem tartják meg, erről később hoznak döntést.

MTI