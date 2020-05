Egyfelől a bosszú, másfelől a semmitmondás és semmittevés költségvetését nyújtotta be a Fidesz pénzügyminisztere. Varga Mihály és Orbán Viktor célpontjai most az önkormányzatok, de érzéketlen, bátortalan és fantáziátlan költségvetési politikájájuk alapvetően nem változott: továbbra is a neoliberális megszorító politikát elegyítik az autoriter hatalompolitika és az intézményesített korrupció szempontjaival. A Párbeszéd álláspontja szerint a költségvetésnek az emberek biztonságát és a zöld jövőt kellene szolgálnia, ezért az alapjövedelem bevezetése, az egészségügyi kiadások masszív bővítése és a gazdasági válságból való kilábalást segítő zöld fordulat forrásainak megteremtése köré kellene tervezni a 2021-es büdzsét.

Orbán Viktor folyamatosan erős államról beszél, ehhez képest tíz év alatt lépésről lépésre zsugorította a közös kasszát: az újraelosztás a 2010-es több mint 50%-ról 43% alá csökkent. A megszorítások elsősorban az egészségügyet, az oktatást, a szociális biztonságot érintik: GDP-arányosan nézve minden hatodik forint eltűnt ezekről a területekről. A nyertesek pedig a gazdaság orbanizálását és a társadalom függőségbe vonását szolgáló tételek, valamint a fegyveres szervek költségvetési fejezetei voltak.

A 2021-es költségvetés tervezete alig reagál a válságra: kommunikációs trükkökre alkalmas, de érdemi segítségre tökéletesen alkalmatlan. A hatalomtechnika terén érti Orbán Viktor, hogy „a válság lehetőség”, így a jövő évi költségvetés egyik legfontosabb pontja az önkormányzatok, kiemelten a főváros gazdasági ellehetetlenítéséről szól.

A gazdaságpolitikában azonban ahelyett, hogy felelősségteljesen levonnák a válság tanulságait és letérítenék az eddigi, minden szempontból fenntarthatatlan útról az országot, a fantáziátlan könyvelő Varga Mihály az eddig is látott, a korrupciót és a hatalomkoncentrációt szolgáló, neoliberális megszorító politikát viszi tovább.

A költségvetés szakmai színvonaláról sokat elmond, hogy az utolsó Open Budget Survey felmérésen az Orbán-kormány 100-ból csak 45 pontot ért el, ami nagyon messze van nemcsak az OECD-országok 71 pontos átlagától, de a 61 pontos „elégségestől” is. Orbán és Varga ezzel az EU utolsó helyére húzta le Magyarországot, egész Európából csak Észak-Macedónia, Szerbia és Bosznia-Hercegovina végzett hátrébb. A helyzet az, hogy a 2021-es költségvetés tervezete az eddigieknél is sokkal átláthatatlanabb: a cél mintha már nem is a költségvetési folyamatok megjelenítése, hanem a közpénzek elköltésének az átláthatatlanság ködébe burkolása lenne.

A Párbeszéd új alapokra helyezné a költségvetési politikát: a biztonság megteremtése, valamint az emberekbe és a jövőbe való befektetés kellene, hogy középpontban álljon. A versenyképességi és boldogság-rangsorokat egyszerre vezető skandináv államok által követett északi modellhez való közelítés jegyében növelnünk kéne az újraelosztási arányt, ezzel nagyobb mozgásteret adva a biztonságos, emberközpontú és fenntartható módon élő társadalom kiépítéséhez.

A Párbeszéd olyan alternatív költségvetés összeállításán dolgozik, amely tartalmazza az alapjövedelem bevezetéséhez szükséges átrendezéseket, ezzel minden magyar ember számára garantálva a jövedelembiztonságot.

Szintén a biztonság jegyében kell megnövelni az egészségügy forrásait: GDP-arányosan el kell érnünk az EU-átlagot, ami több százmilliárdos pluszt jelentene az ágazat számára.

A szétszakadó társadalomhoz vezető, gyenge versenyképességű, fenntarthatatlanul működő, oligarchikus gazdaságot nem megvédeni, hanem átalakítani kell, ezért „gazdaságvédelmi” alap helyett zöld gazdasági fordulatra van szüksége Magyarországnak – ez lesz a Párbeszéd alternatív költségvetésének harmadik kiemelt pontja.

A következő hetekben megmutatjuk, hogy van a költségvetési politikában is szolidáris, biztonságot adó, jövőbarát alternatíva. Ezt hozná el Magyarországnak az alapjövedelem bevezetését, az egészségügy kiemelt fejlesztését és a zöld gazdasági fordulatot tartalmazó párbeszédes költségvetési program.”

Tordai Bence: A bosszú, a semmitmondás és semmittevés költségvetését nyújtotta be a Fidesz