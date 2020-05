A járvány első hulláma hazánkban lecsengőben van

A koronavírus-járvány első hulláma Magyarországon lecsengőben van, de a vírus más földrészeken még erősen terjed - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

2020. május 29. 13:42

Müller Cecília országos tisztifőorvos sajtótájékoztatón elmondta, a járvány kitörése óta eddig 5,5 millió koronavírusos esetet regisztráltak, és 350 ezren haltak meg a betegséggel összefüggésben.

Kiemelte, a világjárványnak nincs vége, az új fertőzöttek száma tovább nő Brazíliában, az Amerikai Egyesült Államokban, Oroszországban, Indiában és Peruban.



Müller Cecília közölte, Magyarországon nem nő számottevően az új fertőzöttek száma, és javulás tapasztalható az idősotthonokban és a szociális intézményekben; az elmúlt 24 órában már nem regisztráltak új fertőzöttet ezekben az intézményekben.



A szakemberek legfőbb gondja jelenleg is az, hogy zárt közösségekben a koronavírus terjedését miként akadályozzák meg - jelezte.



Beszélt arról is, hogy az új fertőzöttek országos eloszlása napok óta "kiegyensúlyozottságról tanúskodik".



Az országos tisztifőorvos a május 31-ei dohányzásmentes világnap alkalmából arról is beszélt, hogy Magyarország a 2012-ben elfogadott, a nemdohányzók védelméről szóló törvénnyel a dohányzás visszaszorításának élére állt.



A jogszabályban foglaltak betartására évente 30 ezer ellenőrzést végeznek, a tapasztalat pedig az, hogy az emberek jogkövetőek ebben az ügyben - mondta, hozzátéve, a fiatalokat kell még megnyerni ezen a téren, de köztük is folyamatosan nő a nemdohányzók száma.



A budaörsi óvodai dolgozók pozitivitásával kapcsolatban kitért arra, az önkormányzat gyorstesztet végzett rajtuk, majd a laboratóriumi vizsgálat (pcr-teszt) negatívnak bizonyult. Általánosságban azt mondta, az óvodák és bölcsődék nyitásához nem szükséges laboratóriumi vizsgálatot végezni a dolgozókon.



Ehhez kapcsolódóan egy kérdés kapcsán Müller Cecília közölte, a gyermekeket napközben ellátó intézmények újranyitásánál kifejezetten szükséges a gyakori gyermekorvosi jelenlét, ellenőrzés. "Kívánatos, szükséges és ajánlott, éppen ezért kérem a gyermekorvosokat, hogy azokban az intézményekben, amelyeket felügyelnek, tegyenek személyes látogatást is" - fogalmazott. Jelezte azt is, hogy a házi gyermekorvosi rendelők fogadnak betegeket, az ellátást a telefonos egyeztetésen kapott időpontban lehet igénybe venni.

Operatív törzs: elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása

Elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a pénteki online sajtótájékoztatón.

Kép: koronavirus.gov.hu

Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta: a lélegeztetőgép prototípusát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem készítette el.

Szerdán átadták a berendezések gyártócsarnokát, megkezdődik a lélegeztetőgép gyártása, naponta tíz készülhet el - közölte az alezredes.



Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a tájékoztatón elmondta, csütörtökön 15 órától a szlovén-magyar határt hatósági házi karantén elrendelése nélkül léphetik át a két ország polgárai, illetve az Európai Gazdasági Térség Magyarországon állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai. Amennyiben 14 napon belül a koronavírus-fertőzést tüneteit észlelik magukon, nem hagyhatják el otthonukat, tartózkodási vagy szálláshelyüket, és kötelesek telefonon jelentkezni a járványügyi hatóságoknál - tudatta Kiss Róbert.



Elmondta, pénteken lépett hatályba az autós könnyűzenei koncertek, valamint a nemzeti összetartozás napjához kapcsolódó megemlékezések megtartásáról szóló kormányrendelet. Az autós könnyűzenei koncertek megtarthatók, ennek látogatási feltételeit a szervező határozza meg - fűzte hozzá.



Szintén megtarthatóak június 3. és június 7. között a nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos megemlékezések, az ezen részt vevőknek - lehetőség szerint - egymástól másfél méteres védőtávolságot kell tartaniuk. A jogszabály szerint az önkormányzatok is szervezhetnek kulturális rendezvényeket - közölte Kiss Róbert.



Az alezredes szólt arról is, hogy 1715-re emelkedett a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló, mobiltelefonra letölthető és telepíthető informatikai alkalmazásra regisztrálók száma. Csütörtökön 708 hatósági házi karantént rendeltek el, így azok száma jelenleg 10 763.



Megemlítette, hogy 407-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben indított büntetőeljárások száma, ebből 110-et rémhírterjesztés, 128-at csalás, 29-et közveszéllyel fenyegetés, 21-et pedig járványügyi szabályszegés miatt kezdeményeztek, és 80 gyanúsítottat hallgattak ki.



Kiss Róbert a határforgalomról szólva elmondta, péntek délelőtt a belépő teherforgalomban Csengersimánál két, Röszkénél háromórás várakozási idővel kell számolniuk a kamionsofőröknek, kilépő irányban Röszkénél hatvanperces a torlódás.



Személyforgalomban a belépőoldalon Nagylaknál, Röszkénél és Csengersimánál egyaránt egy-egy óra a várakozási idő - tette hozzá.



MTI