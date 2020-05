A fehér emberek kiírtásáról

2020. június 1. 00:48

Egészen megdöbbentő könyv jelent meg, amelyben több társszerző arról ír, hogyan képzelik el Ausztráliát egy olyan utópikus világban, amikor már nem is élnek ott fehér emberek. Az egyik író, egy muszlim férfi például azt festette le, milyen lenne az ország azután, hogy a fehér emberek mind kipusztulnak egy influenza következtében – írja cikkében a V4NA Hírügynökség.

After Australia címmel jelent meg az a könyv, amiben 12 szerző írt arról, hogyan nézne ki az ország egy alternatív világban, a birodalmi, a gyarmati és a fehér ember felsőbbrendűségének korszaka után. Már a leírásból is látszik, hogy erősen fehér ember ellenes műről van szó, ezt pedig csak megerősíti az egyik szerző, Omar Sakr fejezete.

Ennek a címe Fehér Influenza, ami arra utal, hogy Sakr elképzelése szerint minden fehér ember meghalna az influenzában. A fejezet rögtön így is kezdődik, a férfi arról ír, hogy egyszer csak minden fehér ember elkezdett meghalni abban az influenzában, ami végigsöpört a gyarmatokon és Európán is. A történet szerint ekkor érkezik egy üzenet is az elbeszélő unokatestvérétől, Bilaltól, amiben azt írta, Allahu Akbár, azaz Allah a leghatalmasabb, mintegy köszönetet mondva az influenzáért. Bilalról egyébként az is kiderül a kis képzeletbeli világban, hogy általában fiatal férfiak elégítik ki orálisan.

A könyvre és azon belül is Omar Sakr fejezetére több oldalon is felhívták a figyelmet. Kiemelték, hogy a muszlim férfi a jelek szerint nyugodtan elmélkedhet a fehér emberek kiirtásán. Ugyanakkor ha egy fehérbőrű ember azt írja valahol az interneten, hogy meg akarja óvni a fajtáját és a kultúráját, akkor egyből letiltják – írja cikkében a V4NA Hírügynökség.

