Donald Tusknak még nincs elege Magyarország bírálásából

Ezúttal nem vont párhuzamot Magyarország és a náci Németország között, de Donald Tusk immár sokadik alkalommal tett negatív megjegyzéseket Orbán Viktor miniszterelnökről a Respekt című cseh hetilapnak nyilatkozva. Az Európai Néppárt elnöke szerint kizárólag politikai értelemben van mondanivalója a magyar kormányfőnek, baráti módon már aligha. Tusk beszélt arról is: a Fidesz néppárti felfüggesztése, a párt „karanténja” akár hosszasan is elnyúlhat.

2020. június 1. 20:32

Az Európai Néppárt elnöke a járványhelyzetben is előszeretettel nyilatkozott a magyar miniszterelnökről, a német Der Spiegelnek adott interjújában például náci párhuzamot vont Orbán Viktorral kapcsolatban. Emiatt a magyar kormány, illetve a lengyel lapok is bocsánatkérést vártak tőle. Donald Tusk egy másik alkalommal a vírushoz hasonlította a magyar kormányfő járványügyi ténykedését, illetve a hazai rendkívüli jogrendet.

A Deutsch Tamás vezette Fidesz–KDNP európai parlamenti delegáció április végén levélben fordult a lengyel exminiszterelnökhöz, hogy kérjen bocsánatot a szélsőséges nyilatkozatok miatt. Novák Katalin, a Fidesz külügyekért felelős alelnöke pedig nemrég a Die Weltnek nyilatkozva hasonlította egy dacos gyermekéhez a néppárti elnök kirohanásait. Orbán Viktor miniszterelnök május elején az Európai Néppárt tagpártjainak küldött levelet, amelyben emlékeztetett: Tusk tényleg odáig merészkedett, hogy párhuzamot állított a magyarországi intézkedések és Carl Schmitt, a náci német vezetés ideológusának elképzelései között.

A néppárti elnök a budapesti bírálatok ellenére most újra Magyarországot vette célba, ezúttal a cseh Respekt hírmagazinnak adott interjúban. Tusk a cikkben hosszasan beszél arról, hogy egykor közös utat járt be a magyar miniszterelnökkel, de ma már nem érti őt, kizárólag politikai értelemben van mondanivalója Orbán Viktornak. – Sokáig kedveltem, és szerintem ő is kedvelt engem. Tiszteletet éreztem iránta. Antikommunistának, a szabadság és Európa támogatójának tartottam – mondta kettejük személyes viszonyáról, egyúttal az intelligens, pragmatikus, cselekvőkész és cinikus szavakkal jellemezve a magyar kormányfőt.

– Nem feltétlenül rossz tulajdonság, ha valaki cinikus a politikában. Mindaddig, ameddig a cinizmus nem érvényesül minden más felett – mondta szintén Orbán Viktorral kapcsolatban, azt is hangoztatva: szerinte az „abszolút hatalom” a rossz irányban változtatta meg a miniszterelnököt. Az interjúban Tusk kritizálja azt is, hogy szerinte egykori szövetségesét ma Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Recep Tayyip Erdoğan elnökök „nyűgözik le”, és Kína is vonzó partner a számára.

Fotó: MTI/EPA/Antonio Bat

– Egyáltalán nem értem, pszichológust kellene játszanom vele kapcsolatban – mondta szintén a magyar miniszterelnökről, akivel kapcsolatban felemlegeti azt is: Orbán Viktor volt az egyik fő támogatója annak, hogy 2014-ben az Európai Tanács elnöki székébe került. – Akkoriban még sehol sem hirdették a nacionalizmust és nem mutattak olyan autoriter tendenciákat, mint most Varsóban és Budapesten – fogalmazott, azt firtatva: akkoriban Kelet-Európa megítélésével sem volt probléma, a régió imázsa nem szorult védelemre az európai porondon.

Az interjúban Tuskot a Fidesz néppárti helyzetéről is kérdezték, szerinte a magyar kormánypárt az Európai Néppárton belül jelenleg „karanténban” van, és meglehet, hogy ez az állapot hosszúra nyúlik majd. Úgy vélekedett: nem teljesen magyar ügyről van szó, a Fidesz-kérdés egy jelenség része. Utóbbival Donald Trump szerinte groteszk elnökségét, a brexitet és a Brazíliában uralkodó „káoszt” helyezte párhuzamba. – A Fidesz tehát karanténban van, nem zártuk ki a pártot, a jövőben pedig hatékony megoldást kell találnunk arra, hogy az említett, veszélyes tendenciákat kezelni tudjuk – szögezi le. Tusk az interjú későbbi részében egyébként arról is beszélt: a koronavírus-helyzet a hagyományos értékek és a szabadságjogok tekintetében is kihívást jelent, így feladatának tartja, hogy a jobboldali pártokat ettől a negatív hatástól mentesítse.

Szijjártó Péter: Donald Tusk leszerepelt a járványkezelés során A külügyminiszter a Magyar Nemzet cikkére reagálva a következőket írta Facebook-oldalán Donald Tusk újabb megnyilvánulása kapcsán:

„Donald Tusk leszerepelt a világjárvány hatásainak kezelése során. Erejéből és képességéből mindösszesen sunyi nácizásra, hazugságok és álhírek terjesztésére tellett. Donald Tusk vezetése alatt az Európai Néppárt folyamatosan távolodik az eredetileg képviselt értékeitől, folyamatosan veszít erejéből és befolyásából” – írta Szijjártó a bejegyzésben.

