Afgán Anna Újbudán

2020. június 2. 00:19

A XI. kerület négy (!) alpolgármesterének egyike az az Orosz Anna, aki szerint a háború sújtotta ázsiai ország demokratikusabb, mint Magyarország. Vajon őt a kerületbe bejelentett tálibok szavazták meg tavaly képviselőnek, vagy valami mégsem stimmel az általa írt jelentéssel?

A Momentumos Orosz Anna még a Political Capital munkatársaként részt vett egy Magyarországot lejárató jelentés készítésében, ami arról szólt, hogy hazánkban a demokrácia egyre rosszabb helyzetbe kerül. Majd a 2019-es demokratikus helyhatósági választáson megválasztották őt Újbuda önkormányzati képviselőjének és a kerület egyik alpolgármestere lett.

Orosz a Hír TV stábjának interjúkérését először elfogadta, majd egy nappal később meggondolta magát és mégsem nyilatkozott saját, korábbi munkájáról és véleményéről. Ahogy fogalmaztak: „alpolgármesteri minőségében nem kíván nyilatkozni a témában.”

Bohár Daniék valószínűleg megelégedtek volna azzal is, ha Orosz Anna „Orosz Anna minőségében” nyilatkozik, de az alpolgármester ennek ellenére sem válaszolt kérdéseikre.

Mint ahogy a Political Capital igazgatója, Krekó Péter és más jelentéskészítők sem.

A Bertelsmann Alapítvány által közölt „tanulmányból” egyébként az is kiderül, hogy a szemkilövető Gyurcsány 2006-os rendőrattakjai és hazugságra épülő kormányzása idején is sokkal demokratikusabb volt az országvezetés, mint most.

Újbuda alpolgármestere szerint Afganisztán demokratikusabb hazánknál

888.hu