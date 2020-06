Gombacci: Ki fog Magyarországtól bocsánatot kérni?

Az elmúlt 10 évben számos méltatlan és megalapozatlan támadássorozat érte hazánkat a nemzetközi liberális kurzus részéről, de egyszer sem néztek magukba és kértek elnézést.

2020. június 2. 12:18

Az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány elleni védekezés mellett a nemzetközi liberális médiának „hála” a kormánynak egy másik fronton is védekeznie kellett: a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény, a különleges jogrend teljesen kiütötte a biztosítékot a balliberális oldalon. Arról persze nem szóltak a hírek, hogy más uniós tagállamokban is speciális jogrendet alkalmaznak, hiába mondta el Szijjártó Péter külügyminiszter is a CNN csatornán, a mainstream média szemellenzőt vett fel és csak a magyar jogszabály lebegett előtte vörös posztóként.

Napjainkra már lecsengeni látszik a sajtóban a Magyarország elleni hadjárat, bár könnyen lehet, hogy a nagyobb hallgatás oka, hogy nem akarnak bocsánatot kérni a gusztustalan lejárató kampány és diktatúrával riogatás miatt. Szerencsére vannak olyan józan hangok is, akik figyelmeztetik őket: ideje lenne bocsánatot kérni, hiszen a kormány véget akar vetni a veszélyhelyzetnek, ezzel együtt pedig a bizonyos kérdésekben rendeleti kormányzásra is lehetőséget adó különleges jogrendnek. Így tett partnerünk, a The European Post szerkesztője, Marco Gombacci is.

Gombacci véleménycikkében arról ír, hogy Magyarországon egyáltalán nincs diktatúra, sőt! Mint mondja, a nemzetközi közösség hevesen támadta hazánkat: az Amnesty Internationaltől kezdve az Európai Parlamenten keresztül bukott olasz politikusokig (nevezetesen Matteo Renzi volt miniszterelnök, aki követelte Magyarország kizárását az EU-ból).

A hungarofób Matteo Renzi - lettoquotidiano.it

Elnyomásról beszéltek, diktatúráról Európa szívében, éppen csak a kéksisakos ENSZ csapatok nem vonultak be... Kritizálták, hogy nincs időkorlát a törvényben, a veszélyhelyzet idején nem lehet választást tartani és sápítoztak, hogy nem ülésezik a Parlament.

„Sajnálom, hogy még a neves szerkesztőségek sem vették a fáradtságot, hogy megfelelően tájékozódjanak és elolvassák a törvény fordítását” – írja cikkében Gombacci, majd sorra veszi a törvény alapján, hogy miért nem volt igazuk a kritikusoknak. Onnan kezdve, hogy a Parlament a veszélyhelyzet ideje alatt is ülésezett, addig, hogy az esetleg elhalasztásra kerülő választásokat a veszélyhelyzet megszűnte után 15 napon belül meg kell tartani. Szerinte a törvény saját maga hazudtolja meg paragrafusról paragrafusra az ellene felhozott nemzetközi vádakat és kritikákat. Végül idézi a magyar miniszterelnököt, aki azt mondta, hogy meg fogjuk adni a lehetőséget a bocsánatkérésre. Gombacci azonban felteszi a kérdést: ki fogja valóban megtenni?

Ez a kérdés bennünk is felmerült, hiszen az elmúlt 10 évben számos méltatlan és megalapozatlan támadássorozat érte hazánkat a nemzetközi liberális kurzus részéről, de egyszer sem néztek magukba és kértek elnézést. Sok reményünk tehát nincs afelől, hogy megbánják a nemtelen viselkedésüket. Azt azonban minden esetre jó érzés tudni, hogy vannak olyan nemzetközi szövetségeseink, akik hajlandóak kiállni értünk.

Grazie mille, Marco Gombacci!

tuzfalcsoport