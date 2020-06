Tisztifőorvos: a járvány egyértelműen lecsengőben van

Egyértelműen lecsengőben van Magyarországon a koronavírus-járvány, a járványgörbe 10. napja lefelé megy - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília ismertette: az elmúlt 24 órában 29 új fertőzöttet regisztráltak, és 5 ember halt meg. Az aktív fertőzöttek száma 1229, 427 beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.



A tisztifőorvos szólt arról, hogy a járványügyi adatokat miden nap elemzik, hogy egy esetleges gócpont kialakulásánál azonnal cselekedni tudjanak.



Elmondta: a heti járványügyi adatokat elemezve kirajzolódik a magyarországi járványgörbe. Eszerint a március 4-i első megbetegedések után fokozatosan emelkedett a görbe. A 10. héten 9, a 11. héten 30 megbetegedést, majd az ezt követő hetekben 100, 200, 300 körüli új fertőzést regisztráltak, a csúcs pedig a 15. héten volt, ekkor 712 ember fertőződött meg. A 16. héttől folyamatos csökkenés látható.



Az első haláleset a 11. héten történt, a legtöbb, 91 haláleset a 16. héten volt.



Elmondta: számos környezeti és szociális tényező határozza meg egy járvány mértékét és lefolyását. Ezeket annak érdekében elemzik, hogy egy esetleges második hullám esetén még a jelenleginél is hatékonyabb intézkedések legyenek bevezethetőek. Az adatokból kitűnik, hogy a fertőzöttek 58 százaléka nő és 42 százalékuk férfi. A leginkább érintett a 65-79 éves korosztály. Közülük kerül ki a fertőzöttek 25 százaléka. Húsz százalékuk 80 évnél idősebb, illetve 15 százalékuk 50-59 éves.



Százezer lakosra 40 regisztrált fertőzés, illetve 5 haláleset jutott Magyarországon. A leginkább a fővárosban terjedt a vírus, ahol 100 ezer lakosra 106 pozitív eset jutott, míg Békés megyében csupán 3 - tette hozzá.



Érdekességként említette, hogy leteszteltek ezer olyan mintát, amelyek vírus megjelenését megelőzően, az influenzaszezon miatt végzett, úgynevezett légúti panelvizsgálatok után maradtak meg.



Az ezer minta közül egy, március 12-i mintában, találtak koronavírust, a korábban levett mintákban nem. Ebből pedig az következik, hogy valóban március 4. körül jelent meg a vírus Magyarországon, vagyis akkor, amikor deklarálták a járványhelyzetet - ismertette.



Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy számos idősotthonban végeztek fertőtlenítést. Az eljárás pedig bármikor megismételhető, ha szükséges.



Ugyancsak kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy a hatóságok folyamatosan végzik a fürdők és a strandok ellenőrzését. Ez nem csak az idei nyárra érvényes, mert a strandszezonban fokozott a népegészségügyi kontroll.



Arról is szólt, hogy a klór elpusztítja a koronavírust, vagyis az ivóvíz sehol nem lehet fertőző.



Egyébként az egészségügyi szolgáltatások csak akkor kötöttek teszthez, ha felmerül a fertőzés gyanúja, egyébként csak lázmérés és kérdőív előzi meg ezek igénylését - mondta Müller Cecília.





Fontos az önkéntes jogkövetés

Lakatos ezredes

A védekezés jelenlegi szakaszában is fontos az önkéntes jogkövetés - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Lakatos Tibor rendőr ezredes hozzátette: az elmúlt hétvégén pozitív tapasztalatokat szereztek a védelmi intézkedések betartásának ellenőrzése során, minimális számban kellett intézkedniük a rendőröknek.



A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzési rendszerére már 1979-en regisztráltak, jelenleg 852 felhasználója van. Az elmúlt 24 órában 53-an szegték meg a karantén szabályait - közölte. Hozzátette: összességében már meghaladja a 16 ezret a távellenőrzések száma, és szerencsésnek nevezte, hogy mindössze 431 esetben kellett a helyszínen ellenőrizni a szabályok betartását. Hozzátette: ennek a rendszernek az alkalmazása jelentős energia és humánerőforrás-megtakarítást eredményezett.

A hétvégi hatósági intézkedésekkel összefüggésben példaként említette, hogy a fővárosban a közterület-felügyelőkkel, polgárőrökkel és a nemzeti adó- és vámhivatal munkatársaival több mint 200-an láttak el szolgálatot és ellenőrizték a védelmi intézkedések betartását. Megismételte: nagyon kevés esetben kellett intézkedniük, azt tapasztalták, hogy az emberek tisztában vannak a szabályokkal, és a vendéglátóhelyek üzemeltetői is betartják a munkavállalóikra vonatkozó szabályokat, valamint arra is ügyelnek, hogy vendégek is be tudják tartani azokat.

A tranzitforgalomban kijelölt pihenőhelyekről azt mondta: addig lesznek korlátozottan használhatóak kizárólag a tranzitforgalomban résztvevők számára, amíg lesznek olyan országok, amelyekből nem lehet korlátozás nélkül belépni Magyarországra, illetve amíg a magyar állampolgárok csak úgy léphetnek be az adott országba, ha hatósági házi karanténba vonulnak. Példaként említette erre Romániát és Ukrajnát.

Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy meddig tervezik fenntartani a hatósági házi karantén intézményét, azt mondta: a veszélyhelyzet megszűnése nem függ a beutazási korlátozásoktól, továbbra is maradhatnak olyan országok, ahonnan beutazva a járványügyi helyzet továbbra is indokolja a 14 napos korlátozó intézkedés fenntartását, továbbá az adott országok állampolgárainak a beutazásának a tiltását. Megjegyezte: Európában is vannak olyan országok, ahol a fertőzöttség magasabb, mint Magyarországon. Hozzátette: a cél az, hogy a lehető legtöbb országra kiterjesszék az utazási könnyítéseket, ugyanakkor a járványi helyzet figyelembevételével és a más országokkal kötött kétoldalú megállapodások alapján alakítják ki az utazásokkal kapcsolatos szabályokat.

Arra az újságírói kérdésre, hogy az Orbán Viktor kormányfő múlt pénteki rádióinterjújában említett bevetési egységek hogyan fogják lokalizálni a járványt az idősotthonokban és a kórházakban, az ezredes azt mondta: a szakemberekből álló egység feladata az lesz, hogy azokon a helyeken, ahol a fertőzés megjelenik, megtegyék az elsődleges intézkedéseket, gátat szabva ezzel az újabb fertőzéseknek. Úgy fogalmazott: a helyi szakemberek segítő csoportjaként a helyszínen fognak segítséget nyújtani.



