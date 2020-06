Donald Tusk szélnek eresztette a néppárti bölcseket

Magáért beszélt Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár nyilatkozata, Donald Tusk valóban szélnek eresztette a néppárti bölcseket – erősítette meg lapunk kérésére Deutsch Tamás. A Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának vezetője szerint a néppárti trió hiába is mondta, hogy jó úton haladnak a megbeszélések a Fidesszel. – Nem volt még példa arra, hogy az elnök inkább tehertételt jelent a pártcsaládnak, mintsem lendítőerőt – véleményezte Donald Tusk elmúlt időszakra jellemző magyarellenes kirohanásait.

2020. június 3. 20:08

Nem lehet sokat hozzátenni Wolfgang Schüssel nyilatkozatához, az egykori osztrák kancellár véleménye is egyértelműen alátámasztja, hogy Donald Tusk volt az, aki felrúgta a Fidesz és az Európai Néppárt korábbi vezetése közötti megállapodást, miszerint közösen fogalmaznak meg ajánlásokat a jövőbeli kapcsolatról – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Deutsch Tamás azzal kapcsolatban, hogy Schüssel egy friss lapinterjúban csalódottan elárulta: Donald Tusk, a pártcsalád elnöke gyakorlatilag megszüntette a néppárti bölcsek munkáját, pedig azok konstruktív tárgyalásokat folytattak a Fidesszel.

– Amikor 2019 tavaszán felfüggesztettük a tagságunkat a néppártban, megállapodtunk arról, hogy a bölcsekkel közösen fogalmazunk meg ajánlásokat. Tusk tavaly novemberben a néppárt élére került, majd próbálta ráerőltetni a saját álláspontját a bölcsekre. A Wolfgang Schüssel, Herman van Rompuy és Hans-Gert Pöttering alkotta néppárti testület hiába mondta, hogy jó úton haladnak a dolgok, az Európai Néppárt elnöke szélnek eresztette őket – mondta a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának a vezetője, emlékeztetve: pár hónapja arra is fény derült, hogy Tusk hiába terjesztette, hogy a bölcseknek a magyar kormánypártról szóló jelentése már az asztalán van, végül mindössze egy szóbeli egyeztetés történt velük.

– Ismert az a bölcsesség, hogy vagy a probléma része vagy, vagy a megoldásé. Egészen nyilvánvaló, hogy Donald Tusk a probléma része, nem a megoldásé – szögezte le Deutsch Tamás, aki szerint „mióta néppárt a néppárt, ilyen nem fordult elő”, nem vont még példa arra, hogy az elnök inkább tehertételt jelent a pártcsaládnak, mintsem lendítőerőt. A Fidesz egyik alapítója az elmúlt hetek eseményeire reagálva felhívta a figyelmet: az Európai Néppárt elnöke nyilvánvaló hazugságokat állítva támadta a magyar vírustörvényt, majd odáig ment, hogy lenácizta a magyar kormányfőt, sőt a friss nyilatkozatai alapján továbbra sem enged a Magyarországot támadó hangnemből.

A Fidesz–KDNP EP-delegációjának vezetője aláhúzta, készek a párbeszédre Fotó: Európai Parlament

– Orbán-fóbiában szenved, és a Kaczyński ellen folytatott politikai dzsihádjában minden erejével a magyar miniszterelnököt támadja. Sajnos a néppárt működését is ennek, a lengyel belpolitikai csatározásnak rendeli alá – húzta alá. Az EP-képviselő elárulta azt is, hogy még Manfred Weber, a néppárt parlamenti frakciójának vezetője is az uniós joggal összeférőnek ítélte meg a magyar rendkívüli jogrendet.

– Pedig rá sem mondanánk, hogy imádja Orbán Viktort! – tette hozzá. A kérdésünkre, hogy a bölcsek munkájának vége egyúttal a Fidesz hasonló testülete (tagjai: Novák Katalin, Varga Judit és Szájer József) megbízatásának végét is jelenti-e, Deutsch Tamás elmondta: a Fidesz tárgyalódelegációjának feladata a néppárti bölcsekkel való kapcsolattartás, így ők bármikor készen állnak a konstruktív párbeszédre.

A megbeszélések vége – Intenzív, érzelmes és egyúttal vitás megbeszéléseket folytattunk, amelyek véleményem szerint eredményre vezettek. Aztán jött Donald Tusk, és egyszerre vége lett mindennek – nyilatkozta az osztrák Die Pressének Wolfgang Schüssel. A osztrák exkancellár kijavította az újságírót, miszerint már csak „volt” tagja a Fidesszel tárgyaló néppárti bölcseknek, pedig korábban Joseph Daul kérte fel őt a feladatra. – Csalódott vagyok a történtek miatt – hangoztatta, hozzátéve, hogy az igazságügyi, illetve az Európai Bíróság joghatóságát érintő kérdésekben is megtalálták a kompromisszumot a Fidesszel. Judi Tamara (Brüsszel)

