Tisztifőorvos: a járvány nyugvópontra érkezett

A járvány nyugvópontra érkezett, amit az is igazol, hogy nem történtek jelentős változások a járványügyi adatokban az elmúlt huszonnégy órában - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

2020. június 4. 15:41

Müller Cecília beszámolt arról, hogy a járvány kezdete óta igazoltan 3954-en fertőződtek meg a koronavírussal, a fertőzöttek száma 24 óra alatt 23-mal nőtt, csaknem annyival, mint az elmúlt napokban. Hozzátette, az elhunytak száma 5-tel, 539-re nőtt, 2205-en pedig meggyógyultak. A gyógyultak majdnem kétszer annyian vannak, mint az aktív fertőzöttek, akikből 1210-et tartanak nyilván.

Szólt arról is, hogy a veszélyhelyzet június 20-ai megszűnésével egy időben változnak az idősek és a zárt közösségekben élők érdekében bevezetett intézkedések, és részlegesen feloldják a látogatási tilalmat a szociális intézményekben.

Ezzel kapcsolatban elmondta, így lehet majd az idősotthonokban és valamennyi, szociális ellátást nyújtó intézményben az ott lakókat és gondozottakat látogatni, fenntartva a maximális biztonságot. Látogatóba csak egészséges családtag mehet, de ő is maszkban, és a bejáratnál biztosítani kell neki a kézfertőtlenítés lehetőségét. Ha egy szobában több gondozott lakik, a helyiségbe egyszerre csak egy látogató mehet be.

Az otthon falai között vallási esemény is megtartható lesz a szociális távolság betartásával, illetve fodrászt, pedikűröst is fogadhat a bent lakó.

Az országos tisztifőorvos elmondta azt is: ezekbe a szociális intézményekbe új lakó vagy kórházból visszatért lakó csak úgy vehető fel, ha négy napnál nem régebbi laboratóriumi vizsgálat igazolja, hogy nem fertőzött. Ha valakit az intézmény falai között különítettek el koronavírus-fertőzés miatt, őt továbbra sem lehet látogatni - tette hozzá.

Müller Cecília egyúttal megköszönte a szociális intézményekben dolgozók munkáját, akik - mint mondta - hónapokig hősiesen helytálltak, "messze munkaköri kötelességükön túl nyújtottak ellátást".

Indokolt a járványügyi készenléti helyzet fenntartása

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hangsúlyozta: Magyarország sikeresen és eredményesen védekezett a koronavírus-járvány első szakaszában. Az Országgyűlés június 16-án szavazhat a veszélyhelyzet megszüntetéséről, az annak megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatról.

Hozzátette: a koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása, ezért az operatív törzs továbbra is ellátja a feladatait, és a kórházak irányítási rendszere is változatlanul a járványveszélyhez igazodik.

Ismertette: várhatóan június 20-án ér véget a különleges jogrend, a veszélyhelyzet megszüntetésével nyithatnak a mozik, a színházak, a múzeumok és a fürdők. A kormány döntése értelmében ugyanakkor továbbra is hatályban marad az idősek vásárlási idősávját kijelölő korlátozás.

Beszámolt arról is, hogy csütörtökön és pénteken 56 kórházba szállítanak ki egyéni védőeszközöket, arcvédőket, orvosi szájmaszkokat és védőköpenyeket, amelyek készletezését a kórházparancsnokok hajtják végre.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Ausztriában megszüntették a szomszédos országokba történő határellenőrzést, ugyanakkor Magyarországon továbbra is érvényben van az a kormányrendelet, amely szerint akkor nem kerül az Ausztriából Magyarországra személyforgalomban belépő magyar állampolgár hatósági házi karanténba, ha négy napnál nem régebbi negatív koronavírus-tesztet tud felmutatni.

A hatósági házi karanténban levők közül már 2115-en vállalták, hogy a hatóság elektronikusan ellenőrizze azt, hogy betartják-e a korlátozás szabályait.

Jelenleg 860 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Szerdán 625 emberrel szemben rendeltek el hatósági házi karantént, így 10 985 az érvényben levő korlátozó intézkedések száma.

A járvánnyal összefüggő bűncselekmények száma 419-re emelkedett, ebből 120 rémhírterjesztés, 29 közveszéllyel fenyegetés, 128 csalás, 22 pedig járványügyi szabályszegés miatt indult. Eddig összesen 80 gyanúsítottat hallgattak ki.

A határforgalom szólva elmondta: teherforgalomban a belépőoldalon Tompánál, Röszkénél, Ártándnál és Csengersimánál 2-2 órás, Csanádpalotánál 1 órás, kilépőoldalon pedig Röszkénél 2 órás, Csanádpalotánál 1 órás várakozással kell számolni.

Személyforgalomban a belépőoldalon Csengersimánál és Röszkénél 2 órát, Nagylaknál 1 órát, a kilépőoldalon Röszkénél és Nagylaknál kell 1-1 órát várakozni.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsol azoknak, akik a nyaralásukat külföldön szeretnék eltölteni, azt mondta: folyamatosan egyeztetnek a szomszédos országok rendvédelmi szerveivel a jelenleg érvényben levő korlátozó intézkedések felfüggesztéséről, illetve megszüntetéséről. Emlékeztetett: ezeknek az egyeztetéseknek köszönhetően a Szerb Köztársaságból és a Szlovén Köztársaságból Magyarországra belépő magyarok esetében nem rendelnek el automatikusan hatósági házi karantént. Folyamatosan figyelik a járványügyi adatokat és a bevezetett intézkedések hatásait és ennek fényében fognak javaslatot tenni - mondta.

MTI