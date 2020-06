A védekezésre fordított kiadások elérték a 450 milliárd forintot

A koronavírus gazdasági hatásainak mérséklésére elindított gazdaságvédelmi akcióterv célja az elért eredmények, a magyar családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek és a vállalkozások megvédése. Ennek érdekében a kormány többek között munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő bértámogatással, adókönnyítésekkel és a beruházások támogatásával is segíti a vállalkozásokat.

Május végéig összesen 590 milliárd forintnyi járványügyi eszközbeszerzésről született döntés, ebből a védekezésre fordított kiadások május végére elérték a 450 milliárd forintot. 2020. május végére az államháztartás központi alrendszere 1051,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 910 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 12,8 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 154,3 milliárd forintos hiányt értek el.

Az előző év azonos időszakában a központi alrendszer hiánya 176,4 milliárd forintot tett ki. 2020 májusában a központi alrendszer 324,1 milliárd forintos hiánnyal zárt, a 2019. évi azonos havi hiány pedig 137,4 milliárd forintot tett ki. Idén május végéig 450 milliárd forintot meghaladó összeget tettek ki a koronavírus-járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések kifizetései (például védőmaszkok, további védőeszközök, lélegeztetőgépek beszerzése). 2020. május végéig összesen 486,7 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, a 2020. évi első öthavi uniós kiadások ugyanakkor meghaladták a 967,6 milliárd forintot.

Emellett a hazai kiadások közül 2020. május végéig kiemelhetők a közúthálózat fenntartására és működtetésére (55,8 milliárd forint), a Falusi Útalapból (53,0 milliárd forint) a Modern városok program terhére (29,1 milliárd forint) kiadott források. Számottevők még a közúthálózat felújítására (26,3 milliárd forint) a beruházásösztönzési célelőirányzatból (24,4 milliárd forint) kifizetett összegek, továbbá jelentős összeg jutott a nagycsaládosok személygépkocsi-vásárlási támogatására (22,6 milliárd forint) is. A kormány – ahogyan a veszélyhelyzet alatt, úgy a járványügyi készültség során is – minden szükséges forrást biztosít a védekezéshez, miközben a GDP-arányos idei hiánycél továbbra is 3,8 százalékon tartható.

kormany.hu