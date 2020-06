Több mint kétszer annyi gyógyult, mint ahány aktív fertőzött

Hazánkban 2324-en gyógyultak meg és 1134 az aktív fertőzöttek száma. Jelenleg 365 beteget ápolnak kórházakban, 20-an vannak lélegeztetőgépen.

2020. június 9. 12:32

Már több mint kétszer annyian gyógyultak meg a koronavírus-fertőzésből, mint ahány aktív fertőzött van - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília ismertette: az elmúlt 24 órában három új pozitív esetet regisztráltak, jelenleg 4017 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván. Két beteg meghalt, az elhunytak száma 550-re nőtt.



Hozzátette: 2324-en gyógyultak meg és 1134 az aktív fertőzöttek száma. Jelenleg 365 beteget ápolnak kórházakban, 20-an vannak lélegeztetőgépen.



Mint mondta, a legtöbb aktív fertőzött, 467 Budapesten van, Pest megyében 144, Zala megyében 185, Komárom-Esztergom megyében 139, Fejérben 138, Nógrádban 25, Csongrád-Csanádban 12, Veszprémben 8, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7, Győr-Moson-Sopron megyében öt, Hajdú-Biharban négy, míg Borsod, Heves, Vas és Jász-Nagykun megyében 2-2, Somogyban pedig egy esetet tartanak nyilván. Baranyában, Bács-Kiskunban, Békésben és Tolnában továbbra sincs aktív fertőzött - ismertette.



Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a fertőtlenítőszerek gyártására a továbbiakban nem lehet ideiglenes engedélyeket kiadni. Mint mondta, a veszélyhelyzeti jogszabályok korábban erre lehetőséget adtak, és nagyon sok ilyen engedélyt adtak ki, azonban, mivel biztosítva van az ország ellátása ezekből a szerekből, nincs szükség az ideiglenes engedélyek kiadására.



A szakember közölte, amennyiben a gyártók továbbra is szeretnék fenntartani gyártókapacitásukat, akkor azt már a szokásos módon kell engedélyeztetniük a jogszabályi hatósági eljárásokkal, ideiglenes engedélyt a Nemzeti Népegészségügyi Központ már nem fog kiadni.



Müller Cecília közölte azt is, hogy feloldotta a hajléktalanokra vonatkozó kijárási korlátozásokat, így nekik is lehetőségük lesz arra, hogy munkavállalás miatt elhagyják azt a szállót vagy intézményt, ahol tartózkodnak. Hozzátette: jelenleg nem tudnak pozitív esetről hajléktalanszállókon.



Kérdésre elmondta, kedden döntenek arról, hogy az egészségügyi ellátás visszatérjen-e a járvány előtti működéséhez, a konkrét döntésekről szerdán adnak tájékoztatást.

Befejeződtek az ellenőrzések a "magyar-schengeni" határokon

Magyarország valamennyi schengeni belső államhatárán befejezte ellenőrzési feladatait a rendőrség - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a keddi online sajtótájékoztatón.

Kép: koronavírus.gov.hu

Kiss Róbert rendőr alezredes hangsúlyozta: a szomszédos országok rendvédelmi szerveivel történt egyeztetések eredményeként az összes magyar-szlovén átkelőn és határátlépési ponton is megszűnt a határforgalom ellenőrzése hétfőn 19 órakor.



Március 12-étől a magyar-szlovén nemzetközi tranzit és személyforgalmi határátkelőhelyeken, határátlépési pontokon 120 724 ember lépett át. Nemzetközi tranzit céllal 41 303, nemzetközi teherforgalomban magyarországi úti céllal 35 766 tehergépjármű beléptetését biztosították - tette hozzá.



Kiss Róbert közölte, hogy 2434-re emelkedett a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra telepíthető informatikai alkalmazásra regisztráltak köre, így az aktív felhasználók már 801-en vannak. Hétfőn 589 esetben rendeltek el hatósági házi karantént, így kedden az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 9523.



Megemlítette, hogy 427-re emelkedett a járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma: rémhírterjesztés ügyében 124 esetben, közveszéllyel fenyegetés miatt 29 esetben, csalás miatt 129 esetben, míg járványügyi szabályszegés miatt 22 esetben indítottak büntetőeljárást.



Ezekben az ügyekben eddig nyolcvan embert hallgattak ki gyanúsítottként - fűzte hozzá.



MTI