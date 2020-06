Karácsony tovább kekeckedik

Fürjes Balázs elmondta: hosszabb ideig lehet zárva a híd, de a kormány segít abban, hogy legyen megoldás.

2020. június 10. 21:48

Fürjes: Karácsony késlekedése milliárdokkal drágítja a Lánchíd felújítását

Karácsony Gergely késlekedése milliárdokkal drágítja a Lánchíd felújítását és jelentősen meghosszabbítja a hídlezárás idejét, de a kormány segíti a megoldást - mondta Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár az MTI-nek szerdán azt követően, hogy a Lánchíd fejújításáról a fővárosi városházán a kormány és a főváros képviselői egyeztettek.

A fővárosi önkormányzatot Tüttő Kata és Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesek, a Budapest Közút és a BKK vezérigazgatója képviselték, a kormányoldalt Fürjes Balázs államtitkár mellett Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója képviselte.

"Természetesen tiszteletben tartjuk, hogy a Lánchíd felújítása a fővárosi önkormányzat feladata. A híd gazdája a Városháza, a híd felújítása a főpolgármester felelőssége, de a kormány kész támogatni a munkát. A beruházást Tarlós István hiánytalanul előkészítette, ám októberben a budapestiek Karácsony Gergelynek adtak megbízást a legrégibb budapesti híd felújítására. Az ő munkáját segíti a kormány hatmilliárd forinttal és szakmai támogatással, ha erre a főpolgármester igényt tart." - mondta Fürjes Balázs.

Az államtitkár emlékeztetett: több mint fél éve a főpolgármestertől és az általa személyesen átadott mérnöki szakvéleményből tudták meg, hogy a híd nagyon veszélyes állapotban van, a felújítás nem tűr halasztást, a késlekedés drasztikusan növeli a költségeket.

"Az elmúlt hónapokban semmilyen tájékoztatást nem kapunk a fővárostól, ezért minket is hidegzuhanyként ért, hogy májusban főpolgármester a Facebookon bejelentette: a hídfelújítást bizonytalan időre elhalasztja. Ekkor levélben kértük az ellentmondás feloldását, a tisztázatlan kérdések megválaszolását és személyes egyeztetést is felajánlottunk. Levelünkre és kérdéseinkre három hete nem kapunk válaszokat, a főpolgármester lemondta a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának vele közösen összehívott ülését, ezért nagyon örültünk neki, hogy Tüttő Kata szervezésében végre létrejött a mai egyeztetés. Meggyőződésem, hogy vitáink mellett fenn kell tartanunk a párbeszédet és vannak kihívások, amikre a budapestiek érdekében közösen kell keresnünk megoldásokat" - fejtette ki Fürjes Balázs.

Közölte: "A legfontosabb, hogy száz százalékig egyetértettünk Tüttő Katával abban: a Lánchíd felújítását a lehető leghamarabb meg kell kezdeni."

Az államtitkár hozzátette: reményeik szerint a városházi munka felgyorsulását eredményezi, hogy a főpolgármester elvette a feladatot Dorosz Dávidtól és Tüttő Katára bízta a felújítás megszervezését. A gyors munkakezdéshez a kormány minden támogatást megad, de egyetlen perc további késedelmet sem tudunk támogatni - fogalmazott.

Elmondása szerint az egyeztetésen a főváros beszámolt a Lánchíd mai állapotáról, a felújítás állásáról: sajnálattal vették tudomásul, hogy fél éve a városházán semmi más nem történik, minthogy a Budapest Közút elvégzi a még Tarlós István által elrendelt heti állapotfelméréseket. A Budapest Közút vezetője a tárgyaláson ismertette és átadta a kormány képviselőinek ezen állapotfelmérések összefoglalóját. "A helyzet annál is rosszabb mint vártuk, a híd állapota rohamosan romlik" - mondta Fürjes Balázs a Budapest Közút szakvéleményét értékelve.

A főváros saját cége, a Budapest Közút áprilisi állapotjelentése leszögezi: "... A vasbeton szerkezetrészek állapotára való tekintettel számítani lehet arra, hogy kisebb betondarabok lehullhatnak a szerkezetről és ezek esetlegesen kárt is okozhatnak. (...) a legnagyobb kockázat a déli oldali járdalemez vonatkozásában áll fenn."

Fürjes Balázs elmondta: minél később fognak a felújításhoz, annál hosszabb ideig tart, és sokáig fogja megbénítani a belváros közlekedését.

Az egyeztetésen a kormány képviselői garantálták: a kormány a fővárosi feladat ellátásához biztosítja a hatmilliárdos támogatást, és ha szükséges, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ kész segítséget adni a beruházási program összeállításához és a közbeszerzés kiírásához.

A tárgyaláson szóba került, hogy Tarlós Istvánnal még abban állapodott meg a kormány, hogy a hatmilliárdos támogatás feltétele a Váralagút és a pesti oldali villamos-aluljáró felújításának elvégzése is, és hogy a budapesti közlekedés érdekében a munkák ne tartsanak tovább másfél évnél. E feltételeken Karácsony kérésére már év elején lazított a kormány: akkor a főpolgármester azt kérte, a hatmilliárdot használhassa fel kizárólag a Lánchíd munkálataira, így növelve a hídfelújítás fedezetét.

Fürjes Balázs beszámolója szerint Tüttő Kata azt kérte, hogy oldják fel a 18 hónapos korlátozást is, mert a főváros abban bízik, ha hosszabb ideig végezhető a munka, olcsóbb ajánlatokat fognak kapni. Az államtitkár elmondta, nyitottak a javaslatra, de nem ok nélkül javasolták a másfél éves felső határt: az a budapestiek érdeke, hogy a lehető legkevesebb ideig legyen lezárva a tömegközlekedés, az autós, kerékpáros és gyalogosforgalom elől a város kellős közepe. " (...) az elmúlt hónapokban a főpolgármester egyszemélyi vezetésével működik a főváros, Karácsony Gergelynek a járványhelyzet tejhatalmat biztosít, egy személyben gyorsan és hatékonyan tudott volna dönteni, intézkedni a felújításról" - állapította meg az államtitkár. "Ugyanakkor nem lehet a magyar adófizetőkkel megfizettetni a főpolgármester késlekedésének árát, ezért én személyesen támogatom Tüttő Kata javaslatát. Sőt kínáltunk neki egy kiegészítő megoldást is: azt javasoltuk, hogy a főváros a közbeszerzésen két változatban kérjen ajánlatot a vállalkozóktól: mennyiért vállalják a munkát a 18 hónapos időkorláttal és mennyiért időkorlát nélkül. Ez lenne a legjobb megoldás, így lehetne a legjobb döntést hozni" - mondta.

Balesetveszélyes lehet a Lánchíd a rossz állapota miatt Betondarabok hullhatnak le a Lánchídról – ezt állapította meg a Hír TV birtokába jutott jelentés. A dokumentumot áprilisban készítette az MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. Ebben azt írják, hogy számítani lehet arra, hogy a lehulló betondarabok kárt okozhatnak a híd alatt az alsó rakparton közlekedő autókban. A jegyzőkönyv szerint rohamosan romlik a Lánchíd állapota – írja a HírTV.hu.

Karácsony: a főváros akkor is felújítja a Lánchidat, ha "beleroskad"

A Lánchidat nemzeti kincsnek tekinti a főváros vezetése, ezért akkor is fel fogják újítani, ha Budapest "beleroskad" - tartalmazza a Karácsony Gergely szerdai Facebook bejegyzése.

A főváros azért "roskadhat bele" a beruházásba, mert a kormány éppen annyi pénzt készül elvonni Budapesttől, amiből minden egyes évben fel tudnák újítani újra és újra a Láncidat - tartalmazza főpolgármester posztja.

Az önkormányzati vezető Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár szerdai nyilatkozatára reagált, amely szerint Karácsony Gergely késlekedése milliárdokkal drágítja a Lánchíd felújítását és jelentősen meghosszabbítja a hídzár idejét.

Karácsony Gergely szerint a kormányzati kommunikáció azt szeretné bemagyarázni a közvéleménynek, hogy a Lánchíd állapota 170 év után váratlanul leromlott azért, mert a budapestiek ellenzéki polgármestereket és főpolgármestert választottak. Vagyis azon a városvezetésen kérik számon a Lánchíd állapotát, amelyik nyolc hónapja van hivatalban, miközben nekik lett volna 108 hónapjuk a felújításra.

Felidézi, hogy hivatalba lépése után azonnal jelezte a kormánynak, hogy az előző városvezetés közbeszerzése alapján nem elég a beígért hatmilliárd forint kormányzati támogatás a Lánchíd és az Alagút felújítására, a főváros pedig a saját 17,3 milliárdos részénél többet nem tud költeni.

Amikor pedig világos lett, hogy a kormány több pénzt nem ad - folytatta -, azt kérték a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén, hogy a 6 milliárdos támogatást az Alagút felújításának elhagyásával költhessék csak a Lánchíd felújítására, illetve módosíthassanak olyan közbeszerzési feltételeken, amik a szakértők egybehangzó állítása szerint drágították a beruházást. Ugyanis a kormányzati hatmilliárd és a fővárosi 17,3 milliárd így elegendő is lenne - vélekedett.

Ennek ellenére a kormányhatározat változatlanul csak akkor biztosítja a hatmilliárdos támogatást, ha egyszerre történik meg a híd és az alagút felújítása, az egyszer már rettenetesen drágának bizonyult feltételek mellett - emlékeztet.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy a híd állapotáról szóló jelentés ismeretében azonnal kitiltották az 5 tonna feletti járműveket a hídról, illetve a szakemberek napi szinten ellenőrzi a hidat és a kisebb javításokat azonnal elvégzik, illetve hetente jelentést tesznek a híd állapotáról.

MTI