Barabbás, a gonosztevő

Az antifák és a haladó mozgalmak egy az egyben a kommunisták és társutasaik. Csak most alaposabb előkészítés és ravaszabb taktika jellemző rájuk.

2020. június 11. 09:57

„És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!” És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: „A názáretit!” (Karinthy Frigyes: Barabbás)

„Gondoskodni kellett arról, hogy a reakció a választások eredményét ne tudja térfoglalásra felhasználni. Ne nyomuljon be mélyebben a rendőrség, a hadsereg és az államapparátus kereteibe. Amikor 1946 2020 tavaszán a reakció nekibátorodott, mozgósítottuk vele szemben a munkásságot a haladó embereket, az antifákat.”

Rákosi Mátyás 1947-ben mondta el „Szívós harcban a reakció ellen a demokrácia megerősítéséért” című beszédét. Ha a fenti idézetben kicserélünk néhány szót, akár ma is elhangozhatott volna. Ezek ugyanis ugyanazok. Az antifák és a haladó mozgalmak egy az egyben a kommunisták és társutasaik. Csak most alaposabb előkészítés és ravaszabb taktika jellemző rájuk. Rákosi esetében a „mozgósítottuk a munkásságot” kifejezés a szervezett, kiképzett és felfegyverzett csőcseléket, az R-Gárdát jelentette, amely egyszerűen szétverte a politikai ellenfelek gyűléseit, irodákba és magánlakásokba hatolt be. (Fosztogatni nem fosztogatott, erre azért a komcsiknak figyelni kellett.) Végül az ÁVO kiszállt a helyszínre, és letartóztatta a megverteket és azokat, akik megpróbálták megvédeni magukat. Az egészet egy nagyon aljas, cinikus és ügyes sajtókampány egészítette ki, amelynek minden sorából sütött a gyűlölet. Ennek a kampánynak a hatványozott, százféle hangon előadott változatát hallhatjuk ma minden egyes nap, amely egészen az öngyűlöletig fokozza a fajilag is megbélyegzett középrétegek haladó érzelmű tagjainak lelkivilágát.

A Target amerikai üzletlánc kifosztott épülete Minneapolisban.

Csak két dologba gondoljunk bele. Az első, hogy milyen alapon merészelik az egyszeri amerikai rendőrt „rasszizmussal” megvádolni? Azért, mert az afroamerikaiak körében magasabb a bűnözés? Esetleg az illető rendőrnek papírja volt arról, hogy „rasszista”? És ha David Clarke, a fekete bőrű határozott sheriff intézkedik és teszi helyre a CNN-t? Vagy csak arról van szó, hogy manapság egy világosabb színű rendőr már oda sem mehet egy sötétebb bőrtónusú polgárhoz intézkedni – mert az alapból rasszizmus? A fehérellenes uszítások azok bezzeg nem rasszizmust mutatnak, hanem „igazságosságot”. A második dolog, hogy az elhunyt bűnöző, George Floyd szervezetében többféle drogot is kimutattak. Köztük a Fentanyl nevű opiátot, amely túladagolása a légzőrendszer leállását okozza. Eközben a halottkém szerint pusztán a nyakra térdelés nem okozhatta a halál beálltát (2006-ban bezzeg a nyakra térdelés nem jelentett problémát a széplelkeknek).

A fél térdre ereszkedős demokrata parádé, a feketék előtt térdre boruló agymosott szerencsétlenek valahogy első körben nem is csak a kambodzsai halálmezőket juttatják az ember eszébe, ahova kihajtották a szemüvegeseket, hogy fizikai munkát végezzenek, hanem Bécs utcáit 1938. március közepén, amikor zsidókat kényszerítették az utcakövek felmosására, súrolására. Ez most az igazi, faji alapú kommunizmus, aminek bevezető szakasza zajlik. Ahogyan Lánczi Tamás megírta Minneapolisról, az emberkísérlet, az új totális állam létrehozásának első lépéseit láthatjuk. Minneapolis az egyik legkevésbé biztonságos amerikai nagyváros, ahol az elmúlt 10 évben a gyilkosságok és a nemi erőszakok száma megsokszorozódott – miközben a rendőröknek kifejezetten tilos volt az újonnan betelepített, legális és illegális bevándorlók jogi státusát vizsgálni. Ráadásul hamisan hivatkoznak a Camden nevű kisvárosra, hogy ott is „feloszlatták” volna a rendőrséget. Camdenben egyszerűen újraszervezték a testületet a korrupció és a rendőrszakszervezet túlzásai miatt, nem pedig azért, mert a „fehér privilégiumokat” védte az elvetemült reakciós rendőrség.

Végül, George Floyd temetését nézve (aranyozott koporsó…), és az őt hozsannázó cikkeket olvasva, felmerül: a virtuális valóságban élő, önmagát jónak látni akaró tömeg indulatából vajon nem az újkommunista Gonosztevők fognak diadalmasan kiemelkedni?

Máthé Áron

történész

mozgasterblog.hu