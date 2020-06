Orbán: Magyarország fair uniós újraindítási csomagot akar

Magyarország azt szeretné, hogy fair uniós újraindítási csomag álljon össze, meg kell fosztani a diszkriminatív elemektől a jelenlegi javaslatot - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a csehországi Lednicében.

2020. június 11. 19:31

A cseh kisvárosban a visegrádi csoport (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) miniszterelnökei egyeztettek az EU helyreállítási alapjáról, a következő többéves uniós költségvetésről, a határnyitásokról, a turizmusról és a migrációról.

A kormányfők közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor kiemelte: Magyarország alapvetően pozitívan viszonyul a javaslathoz a helyreállítási alapról, de még sokat kell dolgozni rajta, el kell távolítani belőle az abszurd elemeket. Morális problémát jelent, hogy összességében a gazdag országok több pénzt kapnának, mint a szegényebbek, ez nem maradhat így - jelentette ki.

Úgy vélte, emellett rugalmas felhasználásra van szükség, hiszen másra kell a pénz az egyes országokban. Továbbá le kell mondani a rebate-ek (visszatérítések) rendszeréről, ezt a speciális összeget Nagy-Britannia kapta, de az ország kilépett az unióból - magyarázta.

Orbán Viktor kifejtette: az európai gazdaság újraindítását illetően az egész ötlet, amelyet új generációnak neveznek, filozófiailag nagyon messze áll attól, amit a magyarok gondolnak a világról, szerintük ugyanis "a pénzt először meg kell keresni és utána kell elkölteni". Ha valaki megfordítja a sorrendet, vagyis "hitelt akar, azt akarja elkölteni, és utána akar érte megdolgozni", annak a kockázatát mindenki viselje saját maga - tette hozzá.

Azt mondta, ugyanakkor megértik, hogy az EU más megközelítést alkalmaz, értik a szándékot, amely a javaslat mögött van, rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásra van szükség.

Megjegyezte: Portugália hasonló méretű és fejlettségű ország, mint Magyarország, de Magyarország 30 százalékkal kevesebbet kapna, és "ez biztos nincs így jól". De ha sikerül az anomáliákat kiküszöbölni, lehet támogatni a javaslatot - fűzte hozzá.

Kitért rá: a visegrádi miniszterelnökök négy sikeres ország vezetői a koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából, hiszen európai összevetésben kiemelkedően sikeresen védekeztek, megmentettek sok tízezer életet, és most arról beszéltek, hogyan menthetnek meg sok százezer munkahelyet.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Nyilatkozatot adtak ki, amelyet Magyarország teljes mértékben támogat, ebben minden benne van, ami "nekünk fontos" és demonstrálja a V4 egységét - vélekedett.

Kérdésre közölte: az újraindítási csomag kijavítása egyszerű, ha a gazdag országok belátják, hogy Nagy-Britannia kilépésével a rebate-ek rendszere erkölcsileg nem tartható meg, és ezt az összeget tisztességesen szétosztják a tagállamok között. Hozzátette: "nem akarunk elvenni semmit" a déli országoktól, de az lehetetlen, hogy "a nálunk gazdagabb" országok több támogatást kapjanak.

Úgy látja, a rebate-ekről le kell mondani, "az egy másik korszakhoz tartozott".

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a soron következő uniós tanácskozás időpontját óvatosan kell megválasztani, kellő előkészítés szükséges, mert ha ott nem tudnak megegyezni, az nagyon negatív üzenet lesz a pénzpiacoknak és Európának. Ezért összehívni a következő tanácskozást csak akkor szabad, ha már közel vannak a megállapodáshoz, így későbbi időpontra lehet szükség - közölte.

Ugyancsak kérdésre Orbán Viktor azt is elmondta, hogy a nemzeti konzultációt azért indították el, mert két dologban vár a kormány támogatást. Az egyik, hogy fel kell készülni a koronavírus-járvány második hullámára, és a konzultáció arról szól, hogy milyen eszközöknek kell majd akkor elsőbbséget adni - mutatott rá. Hozzáfűzte: most is jó eredményeket értek el, de a második hullámban még sokkal jobbakat tudnak, ha a konzultációt végigviszik.

Kifejtette: a másik téma a gazdaság újraindítása, és mivel Magyarországon nem segélyalapú, hanem munkaalapú társadalmat építenek, a munkahelyeket meg kell védeni, ennek eszközeiről is szól a konzultáció.

A kormányfő szerint a 2020-as év gazdasági problémáit 2021-ben kell megoldani, és a magyar gazdaság sikere azon múlik, hogy a kormány mennyire jó gazdaságvédelmi és munkahelyvédelmi politikát csinál. Ezért indokolt, hogy a konzultációban gazdasági kérdéseket is feltegyenek - vélte.

Hangsúlyozta: "biztatást és megerősítést" vár a konzultáció eredményeként.

Orbán Viktor megjegyezte: "jó volt újra barátokkal találkozni", és pénteken Budapesten a szlovák miniszterelnökkel folytatják a most megkezdett megbeszéléseket. A kormányfő szlovák kollégájának együttérzését fejezte ki a ruttkai támadás miatt.

Orbán Viktor magyar, Andrej Babis cseh, Mateusz Morawiecki lengyel és Igor Matovic szlovák miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) kormányfői csúcstalálkozóján a csehországi Lednicében 2020. június 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

V4-Babis: nehéz és elhúzódó tárgyalásokra kell számítani a helyreállítási alapról

Nehéz és elhúzódó tárgyalásokra kell számítani az európai helyreállítási alap végső formájáról - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök csütörtökön a dél-morvaországi Lednicében a visegrádi négyek kormányfői csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón.

A cseh kormányfő szerint a 750 milliárd eurós alap forrásainak elosztásakor a legfőbb kritériumnak a bruttó hazai termék (GDP) csökkenését kellene tekinteni. Az alapot az Európai Unió a koronavírusválság következményeinek felszámolására hozta létre.

"Úgy gondolom, hogy a legfőbb kritériumnak a GDP csökkenését kellene tekinteni. Ezt azonban csak a jövő év elején lehet kiértékelni" - szögezte le Babis.

Igor Matovic szlovák kormányfő azt mondta: Szlovákia számára a helyreállítási alap pénzeinek tervezett elosztása kedvezőbb, mint például Magyarország vagy Csehország számára. "Szolidárisak kívánunk lenni és mi is úgy véljük, igazságosan kell elosztani a pénzeket" - szögezte le Matovic.

A négy visegrádi ország egyetért abban, hogy az Európai Unió következő 2021-2027-es költségvetési keretének kialakítása során el kell érni, hogy a szegényebb országok ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a gazdagabb tagállamokkal szemben - mutatott rá Babis.

"Ebben egyetértés van a V4-ek között" - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

Babis, Morawiecki és Matovic szlovák kormányfő egyaránt azt hangsúlyozták, hogy a "korrekt" költségvetésre van szükség, amelynek keretében a pénzek igazságosan kerülnek elosztásra. A kormányfők egységesen úgy vélték, hogy a költségvetésben teret kell adni a pénzek "rugalmasabb" elosztásának.

"Mások a prioritások Európa déli részén, mások északon és megint mások Közép-Európában" - mutatott rá Morawiecki.

A kormányfők egyaránt hangsúlyozták: a V4-ek továbbra is masszív beruházásokat terveznek, elsősorban az infrastruktúrába, hogy mihamarabb felzárkózhassanak a fejlettebb uniós tagállamokhoz. Morawiecki a mezőgazdasági beruházások fontosságát, míg Babis a korszerű közlekedési infrastruktúra kiépítésének szükségességét említette.

Andrej Babis, a visegrádi négyek soros elnöki tisztségét jelenleg betöltő Csehország miniszterelnöke mellett a lednicei kormányfői csúcstalálkozón Mateusz Morawiecki lengyel, Orbán Viktor magyar és Igor Matovic szlovák kormányfő vett részt.

A négy visegrádi ország kormányfője a márciusban kirobbant koronavírus-járvány után első alkalommal találkozott személyesen is egymással. A járvány idején a visegrádi politikusok videókonferenciák keretében tárgyaltak.

Igor Matovic új szlovák miniszterelnök most találkozott első ízben közvetlenül visegrádi partnereivel. Matovic a megbeszéléseket "barátinak, jó hangulatúnak" minősítette.

A lednicei csúcstalálkozón is betartották a Csehországban érvényes járványügyi higiéniai intézkedéseket, így kötelező volt az arcmaszkok viselete.

Igor Matovic szlovák, Mateusz Morawiecki lengyel, Andrej Babis cseh és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok (V4) kormányfői csúcstalálkozóján a csehországi Lednicében 2020. június 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

MTI