Tisztifőorvos: folyamatosan nő a gyógyultak száma

Müller Cecília elmondta: a gyógyultak száma már 2447, és ez jelentősen meghaladja az aktív fertőzöttek számát.

Utoljára frissítve: 2020. június 12. 12:57

2020. június 12. 12:53

Folyamatosan növekszik a koronavírus-fertőzésből gyógyultak száma, az országban jelenleg 1051 embert tartanak nyilván aktív fertőzöttként - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: a gyógyultak száma már 2447, és ez jelentősen meghaladja az aktív fertőzöttek számát.



Az elmúlt 24 órában 14-gyel növekedett az igazolt fertőzöttek száma, közülük ketten fiatalkorúak. Ők egy-egy "családi járványhoz tartoznak", tehát ismert volt már korábban a családtagok koronavírus-fertőzése - közölte az országos tisztifőorvos, hozzátéve, hogy a 14 és 15 éves fiatal egészségi állapota jó.



Tájékoztatása szerint újabb két, idős fertőzött vesztette életét, így 555-re emelkedett a járvány áldozatainak száma. Kórházi ápolásra 290-en szorulnak, akik közül 20 beteget lélegeztetnek géppel.



Elmondta: a legtöbb aktív fertőzöttet, 421 embert továbbra is Budapesten tartják nyilván, miközben Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megyében már egyetlen aktív pozitív eset sincs.



A 100 ezer lakosra jutó összes fertőzött számát tekintve továbbra is a főváros "vezet", Komárom-Esztergom megye a második, Zala megye pedig a harmadik ezen a listán - ismertette.



Beszámolt arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborja által elvégzett vizsgálat szerint nagyságrenddel csökkent a vírus jelenléte a főváros szennyvizében. Ebből arra lehet következtetni, hogy a következő egy-két hétben nem várható a fertőzöttek számának növekedése.



Müller Cecília a védőnők napja alkalmából köszöntötte a védőnőket. Úgy fogalmazott, a védőnők nagymértékben hozzájárulnak a családok egészségéhez és óriási szerepet vállalnak a nők védelmében.



Kérdésre válaszolva felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban általában vérhiány alakul ki, mert nehezebb a véradások megszervezése. Ezért arra biztatott mindenkit, hogy adjon vért. Hangsúlyozta, hogy a szervezők ügyelnek a higiéniai körülményekre.



Ugyancsak kérdésre válaszolva közölte, hogy a vírus a következő időszakban sem tűnik el, és a szakemberek szerint számítani lehet a járvány második hullámára. Ezért járványügyi figyelőszolgálatot működtetnek és a gyors reagálás érdekében tervezik járványügyi bevetési egység létrehozását is.



A megelőző intézkedések érvényben maradnak - mondta Müller Cecília, megjegyezve ugyanakkor, hogy a férfiak visszatérhetnek a kézfogás tradíciójához.

Operatív törzs: visszaéltek az országos tisztifőorvos és az NNK nevével

Nyomozást rendelt el a rendőrség pénteken, miután ismeretlenek az országos tisztifőorvos, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ nevében elektronikus leveleket küldtek elsősorban egészségügyi, állami intézményekbe és cégekhez - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Gál Kristóf - youtube

Gál Kristóf alezredes hozzátette: az ismeretlen levélküldők az e-mailekben ingyenes védőeszközt ígérnek, és egy csatolt űrlap kitöltésére akarják rávenni a címzetteket.



A levél megfogalmazásának magyartalansága, az, hogy a formai, tartalmi követelményeknek sem felel meg, önmagában gyanút kelthet - mondta az alezredes.



Hozzátette: azt kérik, senki ne nyissa meg a levél csatolmányát. Kérte azt is, hogy a címzettek a levelet küldjék el a Nemzeti Kibervédelmi Intézethez, a csirt@nki.gov.hu címre, ezzel segítve a hatóságok munkáját.



Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa arról beszélt, hogy a Magyar Közlönyben megjelent és péntek reggel nyolc órakor hatályba lépett a határátlépésről szóló kormányrendelet módosítása, amely lehetővé teszi az osztrák, a cseh, a német, a szlovák és most már a horvát állampolgárok számára, hogy Magyarország területére korlátozások nélkül beléphessenek.



A rendeletmódosítás alapján azok a magyar állampolgárok, akik Ausztria, Németország, Csehország, Szlovákia, illetve péntektől Horvátország felől lépnek be Magyarország területére, szintén járványügyi korlátozások nélkül tehetik meg ezt.



Az alezredes megjegyezte: a magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek az európai gazdasági térség állampolgárai, akik állandó tartózkodásra jogosultak, és ezt igazolják.



Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy péntekre 2586-ra emelkedett azoknak a száma, akik a hatósági házi karantén ellenőrzésére regisztráltak a mobiltelefonos applikáción, közülük ezt 778-an használják még. Az elmúlt 24 órában a hatóságok 315 hatósági házi karantént rendeltek el, ezzel 8834-re emelkedett az érvényben lévő korlátozások száma.



A rendőr alezredes elmondta még: 437 büntetőeljárás indult a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben. Rémhírterjesztés miatt 25, közveszéllyel fenyegetés miatt 29, csalás ügyében 132, járványügyi szabályszegéssel összefüggésben pedig 28 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást, amelyekben eddig 81 embert hallgattak ki.



MTI