Magyarok és szlovákok együtt akarnak sikeresek lenni

A magyar miniszterelnök azt kérte Igor Matovictól, legyen jó miniszterelnöke a szlovákiai magyaroknak, ami azon múlik, érti-e, hogy a nyelvet és a kultúrát soha nem szabad háttérbe szorítani, mert "az a magyar számára fontosabb, mint az élete".

2020. június 12. 15:12

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Igor Matovic szlovák kormányfő a Karmelita kolostorban tartott sajtótájékoztatójukon 2020. június 12-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Magyarország és Szlovákia polgárai kölcsönös tiszteletet akarnak, együtt akarnak működni, vagyis együtt szeretnének sikeresek lenni - hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, miután hivatalában fogadta Igor Matovic szlovák kormányfőt.

A tárgyalás után tartott közös nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán Viktor megköszönte szlovák kollégájának többek között a felvidéki magyaroknak küldött üzeneteit és gesztusait, valamint a koronavírus-járvány alatt kialakított együttműködést. Szintén köszönetet mondott azért, hogy a kormányprogramot magyar nyelvre is lefordították Szlovákiában.



Közölte azt is, hogy Magyarország büszke az itt élő szlovák közösségre, amely nagyszerű teljesítmény mutat, költségvetési támogatása pedig 2010 óta a négyszeresére nőtt. Megjegyezte, éppen a parlament előtt fekszik egy olyan törvényjavaslat, amely a magyarországi szlovákok által használt iskolák épületét a közösség tulajdonába adja.



A kormányfő fantasztikusnak nevezte a két ország közötti élénk kapcsolatrendszert, jelezte például, hogy Szlovákia Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere. Kérte is a szlovák miniszterelnököt, hogy küldjön minél több szlovák befektetőt Magyarországra. Ennek érdekében Magyarország 600 millió eurós hitelkeretet nyitott az Eximbanknál.



A miniszterelnök a következő hónapok történelmi jelentőségű eseményei közé sorolta az új komáromi Duna-híd átadását, a 2022-ig megépülő hat új határátkelőt - amelyből három Ipoly-híd, és amelyekkel 40-re emelkedik az átkelők száma -, továbbá azt is, hogy két ponton is összekötik a két ország villamosenergia-hálózatát és jelentősen, mintegy háromszorosára bővítik a korábban megépített magyar-szlovák gázvezeték volumenét.



Mindezzel egész Közép-Európa stabilitásához hozzájárul Magyarország és Szlovákia - jelentette ki Orbán Viktor, aki kérte szlovák kollégáját a magyar-szlovák kapcsolatok támogatására és a szlovákiai magyar közösséggel szembeni jóindulatának megőrzésére.



A koronavírus-járvány utáni EU-s helyreállítási koncepcióra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt mondta: az uniós terv filozófiája messze esik a magyar életösztönöktől, mert a magyarok szerint először dolgozni kell, megkeresni a pénzt, és utáni elkölteni.



De a magyar kormány is megérti - folytatta -, hogy válság van, az európai gazdaságot újra kell indítani, és mivel nem sikerült másban megállapodni, csak egy hitelre épülő csomagban, "az életösztöneinken úrrá leszünk", de csak akkor, ha a tartalom észszerű és igazságos, ellenkező esetben nem fog működni.



Igazságtalan tartalomra nem lehet sikeres gazdasági akciótervet építeni, ezért ha segíteni akarnak, akkor nem lehet, hogy a szegényebbeknek kevesebbet adjanak, mint a gazdagabbaknak - jelentette ki a kormányfő.

Egy másik újságírói kérdésre a miniszterelnök közölte: a tárgyaláson nem hozta fel Trianon témáját, de jelezte, Budapest értékelte a szlovák miniszterelnök gesztusait, mondatait, "meg is érintette a magyarok szívét".

Hozzátette: azért nem hozta fel Trianon témáját, mert "lehetetlen, hogy ugyanazt gondoljuk róla", ezért nem kell róla sokat beszélni sem, majd mindenki saját magában elrendezi, lehetőleg úgy, hogy ne akadálya a jövőbeli együttműködésnek.



A magyarok dolga, hogy együtt éljenek egy történelmi igazságtalansággal, Trianon ugyanis Magyarországról nézve sosem fog igazságosnak látszani - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a magyaroknak világos történelmi tudatuk van, és úgy látják, a kapcsolatokat a szomszédokkal úgy kell alakítani, hogy a száz éve történtek ne jelentsék az együttműködés akadályát.



Úgy fogalmazott, elfogadta azt a kezet, amelyet szlovák kollégája nyújtott neki, elfogadta azt a mondatát is, hogy a múlt mögöttünk van, és a jövőt kell építeni.



A magyar felfogás szerint társakat kell keresni a jövő megnyeréséhez, Szlovákia pedig természetes, kézenfekvő, baráti társa lehet ebben Magyarországnak - közölte.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a magyar sajátos teremtmény, "egyedül áll a világban", mert például szlávok, germánok, angolszászok, latinok és arabok mindig lesznek, de hogy magyar lesz-e, amelynek nyelvét nem beszéli senki és nincs kulturális rokonsága - legfeljebb valahol Közép-Ázsiában -, az a nyelvén és az erre épülő kultúráján múlik.



"A magyar népet nem a genetika konstruálja, hanem a nyelv és a kultúra" - jelentette ki, ezért azt kérte Igor Matovictól, legyen jó miniszterelnöke a szlovákiai magyaroknak, ami azon múlik, érti-e, hogy a nyelvet és a kultúrát soha nem szabad háttérbe szorítani, mert "az a magyar számára fontosabb, mint az élete".



Azt is mondta, ezt nem tekinti nacionalizmusnak, "ez egy megdönthetetlen erejű nemzeti identitás", amely abból a történelmi tényből fakad, hogy a magyar az egyetlen megmaradt, keletről nyugatra indult nép, "mi vagyunk a legnyugatibb keleti nép", "maradványok vagyunk, egy valaha volt, hatalmas sztyeppei világ utolsó maradványai, akik bejelentkeztek a túlélésre. Ezt menedzseljük". "Fogadjanak el bennünket, ahogy vagyunk!" - kérte.

Matovic: a cél az, hogy egyenjogúak legyenek a Szlovákiában élő magyarok

A szlovákiai magyarok egyenjogúságát hangoztatta Igor Matovic szlovák kormányfő pénteken Budapesten, miután munkamegbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel.

A cél az, hogy a szlovákiai magyarok teljesen egyenjogú polgároknak érezzék magukat Szlovákiában - mondta a közös sajtótájékoztatón Igor Matovic. Kijelentette: Szlovákia régióit attól függetlenül fogják fejleszteni, hogy kik élnek ott.



Hozzátette: azt szeretné, hogy mindenki saját anyanyelvére taníthassa gyermekeit, és ne kelljen félnie attól, hogy emiatt később hátrányt szenvednek a fiatalok.



Természetes, hogy Magyarországot érdekli, milyen a szlovákiai magyarok helyzete, miként élnek - jegyezte meg.



A szlovák kormányfő többször is kiemelte: Trianon után száz évvel az az álláspontja, hogy a múltat nem ők írták, de a jövő a kezükben van. A történelmet megváltoztatni nem lehet - mondta Igor Matovic, hozzátéve: azért tárgyalt a magyar miniszterelnökkel, hogy előre tekintsenek. Megjegyezte, hogy a szlovák politikusok jellemzően ignorálták a történelmet, Trianont, azonban ezt nem tartja megfelelő megoldásnak.



Azt hangoztatta, hogy örül a "jó vízióknak". Fejleszteni akarják a gazdasági, kulturális, emberi kapcsolatokat a két ország között. Barátokként érkeztek, és úgy is távoznak - jelentette ki.



A szlovákiai magyar közösség tagjai gazdagítják Szlovákiát a kultúrájuk révén - vélekedett. Ők ugyanis többletajándékot kaptak a sorstól: mindkét nyelvet tökéletesen beszélik, sőt mivel a cseh nyelv szoros rokonságban áll a szlovákkal, ezért Csehországban is érvényesíteni tudják a tehetségüket. Ők a gazdasági élet egyfajta nagykövetei lehetnek és a visegrádi együttműködést is erősíthetik - hangsúlyozta.



Igor Matovic megköszönte Magyarország segítségét a koronavírus-járvány idején: azt, hogy magyar különgépeken vittek haza szlovákokat.



Köszönetet mondott Orbán Viktornak azokért a határozott lépésekért is, amelyeket a határok megnyitásáért tett.



A szlovák kormányfő közölte: biztosította partnerét arról, hogy Magyarország élvezi a támogatását a visegrádi együttműködésben. A két államot arra rendelte a sors, hogy összefogjon egymással, például az európai uniós fejlesztési forrásokkal kapcsolatban - mondta.



Megjegyezte: tervezik a szlovák kultúra bemutatását, népszerűsítését Budapesten.



Igor Matovic kijelentette, hogy nem csupán szomszédoknak tekinti a magyarokat, hanem közeli barátoknak is. Ezért vezetett egyik első külföldi munkaútja Magyarországra - tette hozzá.



Kérdésre felelve Igor Matovic a világ összes magyarjának megígérte, hogy Szlovákiában olyan "hátországot" teremtenek, amelyben a magyar közösség félelem nélkül megőrizheti a kultúráját. Egy politikus akkor hazafi, ha az a célja, hogy minden állampolgárát védelmezze - fogalmazott a szlovák kormányfő.

